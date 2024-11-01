https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/galatasaray-kendi-dijital-bankacilik-uygulamasi-gsparayi-baslatti-galatasarayin-finansina-buyuk-1089906638.html
Galatasaray kendi dijital bankacılık uygulaması GSPara'yı başlattı: 'Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacağız'
Galatasaray kendi dijital bankacılık uygulaması GSPara'yı başlattı: 'Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacağız'
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü GSPara adını verdiği dijital bankacılık uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamanın tanıtı etkinliğinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T01:09+0300
2024-11-01T01:09+0300
2024-11-01T01:09+0300
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Galatasaray, GSPara dijital bankacılık uygulamasını tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi de yer aldı. Dünyada ilk kez böyle bir uygulamanın hayata geçirildiğini söyleyen Özbek, etkinlikte şu konuşmayı gerçekleştirdi:Teknik direktör Okan Buruk ise "İlklerin takımı Galatasaray yine bir ilke imza attı. Tüm Galatasaraylıları uygulamayı kullanmaya davet ediyoruz. Galatasaray'ın geleceği için bu çok önemli" şeklinde konuştu.QNB Finansbank ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen GSPara ile ilgili konuşan bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras "Galatasaray yönetimi yaklaşık 1,5 önce bu proje ile bizlere geldiğinde ne kadar önemli bir proje olduğunu anlamış ve bankacılık partneri olarak yer almaktan duyacağımız heyecanı da paylaşmıştık" dedi.
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Galatasaray kendi dijital bankacılık uygulaması GSPara'yı başlattı: 'Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacağız'
Galatasaray Kulübü GSPara adını verdiği dijital bankacılık uygulamasını hayata geçirdi. Uygulamanın tanıtı etkinliğinde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacaklarını, Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacaklarını söyledi.
Galatasaray, GSPara dijital bankacılık uygulamasını tanıtımını gerçekleştirdi. Etkinlikte Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra teknik direktör Okan Buruk, Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi de yer aldı.
Dünyada ilk kez böyle bir uygulamanın hayata geçirildiğini söyleyen Özbek, etkinlikte şu konuşmayı gerçekleştirdi:
"GSPara ile dünyada ilk defa bir spor kulübü böyle büyük bir projeye imza atıyor. Kulübümüzün yenilikçi vizyonunu dijital dünyaya taşımanın adımını atıyoruz. GSPara ile dünyada bir ilki gerçekleştirmekle kalmayacağız Galatasaray'ın finansına büyük katkı sağlayacağız. Burada yarattığımız finansal değer, sportif başarılar için önemli bir kaynak oluşturacak. Galatasaray'a gönül vermiş herkesi bu uygulamaya davet ediyorum."
Teknik direktör Okan Buruk ise "İlklerin takımı Galatasaray yine bir ilke imza attı. Tüm Galatasaraylıları uygulamayı kullanmaya davet ediyoruz. Galatasaray'ın geleceği için bu çok önemli" şeklinde konuştu.
QNB Finansbank ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen GSPara ile ilgili konuşan bankanın Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras "Galatasaray yönetimi yaklaşık 1,5 önce bu proje ile bizlere geldiğinde ne kadar önemli bir proje olduğunu anlamış ve bankacılık partneri olarak yer almaktan duyacağımız heyecanı da paylaşmıştık" dedi.