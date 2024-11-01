https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/mide-ve-bagirsaginda-uyusturucu-tespit-edilen-supheli-tutuklandi-1089934041.html

Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı

Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelinin mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T16:15+0300

2024-11-01T16:15+0300

2024-11-01T16:15+0300

türkiye

uyuşturucu

bağırsak

mide

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında otobüste yaptıkları aramada, İran uyruklu F.A'nın durumundan şüphelendi.Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.F.A'nın mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde de 9 sentetik ecza çıkarıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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uyuşturucu, bağırsak, mide