https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/mide-ve-bagirsaginda-uyusturucu-tespit-edilen-supheli-tutuklandi-1089934041.html
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelinin mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T16:15+0300
2024-11-01T16:15+0300
2024-11-01T16:15+0300
türkiye
uyuşturucu
bağırsak
mide
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında otobüste yaptıkları aramada, İran uyruklu F.A'nın durumundan şüphelendi.Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.F.A'nın mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde de 9 sentetik ecza çıkarıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/prof-dr-sevil-atasoy-uyardi-turkiye-eroin-bagimlisi-olmadi-ama-su-anda-metamfetamin-bagimlisi-1089561776.html
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uyuşturucu, bağırsak, mide
uyuşturucu, bağırsak, mide
Mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen şüpheli tutuklandı
Gümüşhane'de mide ve bağırsağında uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelinin mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde de 9 sentetik ecza çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında otobüste yaptıkları aramada, İran uyruklu F.A'nın durumundan şüphelendi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde mide ve bağırsağında uyuşturucu olduğu belirlendi.
F.A'nın mide ve bağırsağından 21 kapsül halinde 144,79 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kapsül halinde de 9 sentetik ecza çıkarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.