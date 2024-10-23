https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/prof-dr-sevil-atasoy-uyardi-turkiye-eroin-bagimlisi-olmadi-ama-su-anda-metamfetamin-bagimlisi-1089561776.html

Prof. Dr. Sevil Atasoy uyardı: 'Türkiye eroin bağımlısı olmadı ama şu anda metamfetamin bağımlısı oluyor'

Prof. Dr. Sevil Atasoy uyardı: 'Türkiye eroin bağımlısı olmadı ama şu anda metamfetamin bağımlısı oluyor'

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin uyuşturucu konusunda transit bir ülke olmanın yanı sıra artık kullanıcı bir ülke haline geldiğinin altını çizen Prof. Dr. Sevil Atasoy, yükselen... 23.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-23T13:30+0300

2024-10-23T13:30+0300

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uyuşturucu kullanımı artarken, 'klasik uyuşturucular'ın yerini sentetik uyuşturucular alıyor. Prof. Dr. Sevil Atasoy da buna dikkat çekerken özellikle Türkiye'nin kullanıcı bir ülke haline geldiğini vurguladı. Gençlere seslenen Prof. Dr. Atasoy, son iki yıl içinde metanfetamin yakalanma oranlarının dörde katlandığının altını çizerek, "Türkiye eroin bağımlısı olmadı ama Türkiye şu anda metamfetamin bağımlısı oluyor.” dedi. Tedavi süreciyle de ilgili konuşan Prof. Dr. Atasoy, "Ancak şu anki durumda, bağımlı bireylerin tedavi almak istemesi halinde hastaneye kabulü hemen sağlanamıyor; genellikle üç ay ya da altı ay sonra gelinmesi isteniyor" diye konuştu. Son 10 yılda yüzde 20 arttıÜsküdar Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, 'Bağımlılıkla Mücadale' başlığı altında düzenlenen konferansta tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti. Dünyada madde bağımlılığının giderek artan bir sorun haline geldiğini dile getiren Prof. Dr. Sevil Atasoy, 2022 yılına ait istatistiklere göre, dünya genelinde 292 milyon kişinin madde kullandığını, bu sayının, son 10 yılda yüzde 20 oranında artış gösterdiğini, madde kullanıcıları arasında en yaygın olanının esrar olduğunu, esrarı, eroin, amfetamin, kokain ve ekstazinin izlediğini ve bu durumun uyuşturucu ile mücadelenin insanlık için ne kadar ciddi bir sorun olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti.Metanfetamin bağımlısı oluyoruzDünyada geniş bir suç ağı bulunduğunu ve uyuşturucu ticaretinin bu ağın önemli bir parçası olduğunu anlatan Prof. Dr. Sevil Atasoy, şunları dile getirdi:Son iki yılda dörde katladıTürkiye’de son yıllarda hızla artan bazı maddeler arasında sentetik ecza ve sahte ilaçlar, özellikle de sentetik esrarın yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Sevil Atasoy, son iki yıl içinde metamfetamin yakalanma oranları dörde katlandığını, bu durumun, piyasada yasadışı maddelerin artışını ve çeşitlenmesini gösterdiğini söyledi.Tedavi olmak isteyenlerin altı ay sonra gelmesi isteniyorProf. Dr. Atasoy, yakalanma oranlarının arttığını belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: Madde bağımlılarının cezaevlerine konmasına karşıyızMadde bağımlılığının bir beyin hastalığı olduğunu ve tedavi edilmesinin şart olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sevil Atasoy, “İşte bu nedenle madde bağımlılarının cezaevlerine konmasına hararetle karşıyız. Mutlaka tedavi edilmeleri gerekir. Ama çağdaş ve bilimsel yöntemlerle tedavi edilmesi gerekir.” dedi.Gençlere 'öncelikle hayır demeyi öğrenin' tavsiyesi Gençlere seslenen Prof. Dr. Atasoy, 'kendinize uzatılan herhangi bir ilacı veya içinde bir madde bulunan sigara ya da nargileyi elde etmemeniz en zor olandı. Öncelikle olarak, ‘hayır’ demeyi öğrenmemiz gerekiyor' diyerek uyardı. Atasoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Sentetik uyuşturucu kullanımı giderek artıyorEmniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın tarafından hazırlanan "Türkiye Uyuşturucu Raporu: Eğilimler ve Gelişmeler" başlıklı raporu da, 'klasik uyuşturucular' yerine son yıllarda sentetik uyuşturucuların giderek yaygınlaştığını ve kullanımının arttığını ortaya koyuyor. Raporda, "Bu yönde küresel boyutta yıllar içinde artan bir sorun olmaya devam eden uyuşturucu bağlantılı suçlar dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de artmaya devam etmektedir" denilirken, "Ülkemizin coğrafi konumu sebebiyle metamfetamin ticaretinde transit ülke olarak görülmeye başlandığının ilk işaretleri olabilir" bilgisi yer alıyor.

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