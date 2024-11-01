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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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Marmara’da depreme karşı önlem tabloları çıkarılacak
Marmara’da depreme karşı önlem tabloları çıkarılacak
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın jeolojik özellikleri ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kuraklık... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T08:30+0300
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Programa göre, Marmara Bölgesi Afet Risk Azaltma Planı yapım süreci başlatılarak bölgenin mevcut tehlike ve risklerinin mekansal olarak nerelerde ve ne düzeyde olduğu, afet geçmişi, belirli bir tehlikeye maruz alanlar, belirli kabuller ile ortaya konulmuş zarar görebilirlik durumu ve varsa risk değerlendirmesi yapılarak olay önlem tabloları oluşturulacak. Afet durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kesin tespiti yapılacak. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesi için ise afet tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliğini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html
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marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, afet, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, istanbul
marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, afet, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, istanbul

Marmara’da depreme karşı önlem tabloları çıkarılacak

08:30 01.11.2024
© Fotoğrafİstanbul depremi
İstanbul depremi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Fotoğraf
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Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın jeolojik özellikleri ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kuraklık, orman yangınları gibi birçok tehlikeye açık bir ülke olması nedeniyle 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda afetlere dirençli yaşam alanlarına ilişkin de uygulamalara yer verildi.
Programa göre, Marmara Bölgesi Afet Risk Azaltma Planı yapım süreci başlatılarak bölgenin mevcut tehlike ve risklerinin mekansal olarak nerelerde ve ne düzeyde olduğu, afet geçmişi, belirli bir tehlikeye maruz alanlar, belirli kabuller ile ortaya konulmuş zarar görebilirlik durumu ve varsa risk değerlendirmesi yapılarak olay önlem tabloları oluşturulacak.
Afet durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kesin tespiti yapılacak. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesi için ise afet tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliğini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecek.
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