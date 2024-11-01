https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/marmarada-depreme-karsi-onlem-tablolari-cikarilacak-1089911099.html

Marmara’da depreme karşı önlem tabloları çıkarılacak

Marmara’da depreme karşı önlem tabloları çıkarılacak

Sputnik Türkiye

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafyanın jeolojik özellikleri ve iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kuraklık... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T08:30+0300

2024-11-01T08:30+0300

2024-11-01T08:30+0300

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

son depremler

afet

deprem

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

son depremler

istanbul

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Programa göre, Marmara Bölgesi Afet Risk Azaltma Planı yapım süreci başlatılarak bölgenin mevcut tehlike ve risklerinin mekansal olarak nerelerde ve ne düzeyde olduğu, afet geçmişi, belirli bir tehlikeye maruz alanlar, belirli kabuller ile ortaya konulmuş zarar görebilirlik durumu ve varsa risk değerlendirmesi yapılarak olay önlem tabloları oluşturulacak. Afet durumlarda kullanılması planlanan geçici barınma alanlarının kesin tespiti yapılacak. Kentsel dönüşüm alanlarının önceliklendirilmesi için ise afet tehlikeleri, toplumsal ve ekonomik güçlükler, yapı stoku niteliğini dikkate alan bir değerlendirme sistemi geliştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/resmi-gazetede-yayimlandi-mevduattan-alinan-stopaj-artirildi-1089910154.html

marmara denizi

marmara bölgesi

istanbul

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marmara denizi, marmara bölgesi, marmara depremi, afet, deprem, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), son depremler, istanbul