https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/marketten-aldigi-ekmekten-ari-cikti-1089938230.html
Marketten aldığı ekmekten arı çıktı
Marketten aldığı ekmekten arı çıktı
Sputnik Türkiye
Elazığ'da bir kişinin, marketten aldığı ekmekten arı çıktı. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan arıyı görünce neye uğradığını şaşırarak... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T17:22+0300
2024-11-01T17:22+0300
2024-11-01T17:22+0300
türkiye
ekmek
arı
market
elazığ
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Elazığ'da kimliği öğrenilemeyen bir kişi, marketten ekmek alarak eve döndü. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan arıyı görünce neye uğradığını şaşırarak gerekli yerlere şikayette bulundu.
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ekmek, arı, market, elazığ
ekmek, arı, market, elazığ
Marketten aldığı ekmekten arı çıktı
Elazığ'da bir kişinin, marketten aldığı ekmekten arı çıktı. Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan arıyı görünce neye uğradığını şaşırarak gerekli yerlere şikayette bulundu.
Elazığ'da kimliği öğrenilemeyen bir kişi, marketten ekmek alarak eve döndü.
Yemek esnasında ekmeği bölen vatandaş, içinden çıkan arıyı görünce neye uğradığını şaşırarak gerekli yerlere şikayette bulundu.