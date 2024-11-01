https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/lpgye-zam-geliyor-guncel-akaryakit-fiyatlari-1089916490.html
LPG'ye zam geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları
LPG'ye zam geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. LPG (Otogaz) fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T10:53+0300
2024-11-01T10:53+0300
2024-11-01T10:56+0300
ekonomi
otogaz
lpg
akaryakıt
akaryakıt zammı
motorin
benzin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. LPG fiyatlarında artış bekleniyor. Yarından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam gelmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.Zamla birlilkte otogaz fiyatları ne kadar olacak?İstanbul'da 25.84 liraya, Ankara'da 25.30 liraya, İzmir'de ise 25.75 liraya yükselmesi bekleniyor.Güncel akaraykıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42,89 TLMotorin litre fiyatı: 42,74 TLLPG litre fiyatı: 25.12 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42,74 TLMotorin litre fiyatı: 42,68 TLLPG litre fiyatı: 24.58 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43,27 TLMotorin litre fiyatı: 43,26 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43,73 TLMotorin litre fiyatı: 43,75 TLLPG litre fiyatı: 25.02 TL
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LPG'ye zam geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları
10:53 01.11.2024 (güncellendi: 10:56 01.11.2024)
Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. LPG (Otogaz) fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruşluk zam bekleniyor. Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 1 Kasım 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. LPG fiyatlarında artış bekleniyor. Yarından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam gelmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.
Zamla birlilkte otogaz fiyatları ne kadar olacak?
İstanbul'da 25.84 liraya, Ankara'da 25.30 liraya, İzmir'de ise 25.75 liraya yükselmesi bekleniyor.
Güncel akaraykıt fiyatları
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,89 TL
Motorin litre fiyatı: 42,74 TL
LPG litre fiyatı: 25.12 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 42,74 TL
Motorin litre fiyatı: 42,68 TL
LPG litre fiyatı: 24.58 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,27 TL
Motorin litre fiyatı: 43,26 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43,73 TL
Motorin litre fiyatı: 43,75 TL
LPG litre fiyatı: 25.02 TL