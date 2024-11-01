https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/lpgye-zam-geliyor-guncel-akaryakit-fiyatlari-1089916490.html

LPG'ye zam geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları

LPG'ye zam geliyor: Güncel akaryakıt fiyatları

Sputnik Türkiye

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. LPG (Otogaz) fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T10:53+0300

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ekonomi

otogaz

lpg

akaryakıt

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motorin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor. LPG fiyatlarında artış bekleniyor. Yarından geçerli olmak üzere 71 kuruş zam gelmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.Zamla birlilkte otogaz fiyatları ne kadar olacak?İstanbul'da 25.84 liraya, Ankara'da 25.30 liraya, İzmir'de ise 25.75 liraya yükselmesi bekleniyor.Güncel akaraykıt fiyatlarıİstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42,89 TLMotorin litre fiyatı: 42,74 TLLPG litre fiyatı: 25.12 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 42,74 TLMotorin litre fiyatı: 42,68 TLLPG litre fiyatı: 24.58 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43,27 TLMotorin litre fiyatı: 43,26 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİzmir akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43,73 TLMotorin litre fiyatı: 43,75 TLLPG litre fiyatı: 25.02 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/indirim-sonrasi-motorine-zam-guncel-akaryakit-fiyatlari-1089655732.html

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