https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/turkiye-ile-senegal-arasinda-enerji-petrol-ve-dogalgaz-alaninda-anlasma-imzalandi-1089900524.html
Türkiye ile Senegal arasında enerji, petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzalandı
Türkiye ile Senegal arasında enerji, petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzalandı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Senegal ile enerji, petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzaladı. Anlaşmayla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T20:51+0300
2024-10-31T20:51+0300
2024-10-31T20:54+0300
dünya
senegal
türkiye
enerji
doğalgaz
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089900750_0:45:3074:1774_1920x0_80_0_0_47b9964ff41d9331497b713fd91aeac1.jpg
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Nijer, Mısır, Somali, Fas ve Cezayir ile enerji ve madencilik başlıklarında stratejik anlaşmalara varan Türkiye'nin enerji alanındaki Afrika açılımının son halkası Senegal oldu.Bakanlık Türkiye son bir yılda Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştırdığına vurgu yaptı.Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında çok sayıda anlaşma imzalandı.Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı'na imza attı.'Ülkelerimiz petrol ve doğalgaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda işbirliği yapacak'Anlaşmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Bayraktar "Senegal Dışişleri Bakanı Sayın Yassine Fall ile imzaladığımız 'Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimiz petrol ve doğal gaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Türkiye Senegal'de kara ve deniz sahalarındaki sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da iş birliğine gidilecek" ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/senegal-cumhurbaskani-ile-bir-araya-gelen-cumhurbaskani-erdogan-tum-ulkeler-israile-baski-yapmali-1089897583.html
senegal
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089900750_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_35b1548d291873df22fd7291347a6609.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
senegal cumhurbaşkanı kimdir, senegal türkiye, türkiye senegal anlaşma
senegal cumhurbaşkanı kimdir, senegal türkiye, türkiye senegal anlaşma
Türkiye ile Senegal arasında enerji, petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzalandı
20:51 31.10.2024 (güncellendi: 20:54 31.10.2024)
Türkiye, Senegal ile enerji, petrol ve doğalgaz alanında anlaşma imzaladı. Anlaşmayla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin son bir yılda Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştırdığı belirtildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Nijer, Mısır, Somali, Fas ve Cezayir ile enerji ve madencilik başlıklarında stratejik anlaşmalara varan Türkiye'nin enerji alanındaki Afrika açılımının son halkası Senegal oldu.
Bakanlık Türkiye son bir yılda Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştırdığına vurgu yaptı.
Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında çok sayıda anlaşma imzalandı.
Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı'na imza attı.
'Ülkelerimiz petrol ve doğalgaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda işbirliği yapacak'
Anlaşmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Bayraktar "Senegal Dışişleri Bakanı Sayın Yassine Fall ile imzaladığımız 'Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimiz petrol ve doğal gaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Türkiye Senegal'de kara ve deniz sahalarındaki sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da iş birliğine gidilecek" ifadelerine yer verdi.