https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/japonya-veliaht-prensi-fumihito-ve-prenses-kiko-aralik-ayinda-turkiyeye-geliyor-1089933466.html

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Aralık ayında Türkiye'ye geliyor

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Aralık ayında Türkiye'ye geliyor

Sputnik Türkiye

Japonya Veliath Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Türkiye-Japonya arasında kurulan diplomatik ilişkilerin yıldönümü dolayısıyla Türkiye'yi ziyarete geliyor. 3-8... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T15:56+0300

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2024-11-01T15:56+0300

türkiye

türkiye

japonya

veliaht prens fumihito

prenses kiko

diplomatik ilişkiler

ertuğrul fırkateyn

yıldönümü

recep tayyip erdoğan

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Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko'nun Aralık ayında Türkiye'ye geleceği bildirildi. Japonya İmparatorluk İşleri Ajansının açıklamasına göre 3-8 Aralık tarihlerinde Türkiye gelecekleri belirtilen veliaht prensi ve prensesinin 4 Aralık'ta Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi planlanıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin ardından anma töreni için İstanbul'a gelecekleri bildirilen ikilinin, 1890'da Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni sergisine katılacakları açıklandı. Osmanlı Donanması'na ait olan fırkateynin batışı, Türk-Japon dostluğunun başlangıcı olarak kabul ediliyor.Ertuğrul Fırkateynin hikayesi609 kişilik mürettebatıyla Temmuz 1889 yılında İstanbul'dan ayrılan Ertuğrul Fırkateyni, İslam dünyasından Japonya'ya organize şekilde giden ilk diplomatik heyeti taşıyordu. 11 aylık bir yolculuğun ardından Yokohama'ya ulaşan fırkateyn, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Japonya İmparatoru Meiji'ye takdim etmişti. Ziyaretlerini bitiren Osmanlı heyeti 15 Eylül 1890'da Yokohama'dan ayrılmış 16 Eylül akşamı fırkateyn, Wakayama eyaletinin kıyısındaki kayalara çarparak batmıştı. Kazadan 69 denizci kurtulurken 540 kişi hayatını kaybetti. Trajik kaza, iki ülkenin diplomasisinin başlangıcı kabul ediliyor.

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türkiye, japonya, veliaht prens fumihito, prenses kiko, diplomatik ilişkiler, ertuğrul fırkateyn, yıldönümü, recep tayyip erdoğan