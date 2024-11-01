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İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, araçlara çarptı: Yaralılar var
İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, araçlara çarptı: Yaralılar var
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Bayrampaşa’da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İSTAÇ aracının şoförü, yokuş yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. İSTAÇ aracı, geriye doğru kayarak 10 araca çarptı.Kaza sonucu 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
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istaç, trafik, kaza
istaç, trafik, kaza

İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, araçlara çarptı: Yaralılar var

10:25 01.11.2024 (güncellendi: 10:59 01.11.2024)
© İHABayrampaşa kaza
Bayrampaşa kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA
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Bayrampaşa’da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kaydı. İSTAÇ aracı araçlara çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İSTAÇ aracının şoförü, yokuş yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. İSTAÇ aracı, geriye doğru kayarak 10 araca çarptı.
Kaza sonucu 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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