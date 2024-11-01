https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/istanbulda-istac-araci-yokusta-geriye-kaydi-araclara-carpti-yaralilar-var-1089915422.html
İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, araçlara çarptı: Yaralılar var
İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, araçlara çarptı: Yaralılar var
Sputnik Türkiye
Bayrampaşa’da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T10:25+0300
2024-11-01T10:25+0300
2024-11-01T10:59+0300
türkiye
istaç
trafik
kaza
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İstanbul Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İSTAÇ aracının şoförü, yokuş yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. İSTAÇ aracı, geriye doğru kayarak 10 araca çarptı.Kaza sonucu 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/miraya-arabasiyla-carparak-olumune-neden-olan-ogretmen-4-yil-5-ay-hapse-mahkum-edildi-1089894168.html
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istaç, trafik, kaza
İstanbul'da İSTAÇ aracı yokuşta geriye kaydı, araçlara çarptı: Yaralılar var
10:25 01.11.2024 (güncellendi: 10:59 01.11.2024)
Bayrampaşa’da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İBB'ye bağlı İSTAÇ aracı, yokuş yukarı çıktığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geri doğru kaydı. İSTAÇ aracı araçlara çarptı. 5 kişinin yaralandığı kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
İstanbul Bayrampaşa'da Şehir Parkı Caddesi üzerinde İSTAÇ aracının şoförü, yokuş yukarı çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. İSTAÇ aracı, geriye doğru kayarak 10 araca çarptı.
Kaza sonucu 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olay yerine ekipler sevk edildi.