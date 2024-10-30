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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-11-ila-14-arasinda-israilli-esirin-birakilmasina-karsilik-1-aylik-ateskes-onerildi-1089822758.html
İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi
İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Hamas'ın elindeki 11 ila 14 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
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israil- filistin çatışması
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İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.Habere göre Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması ve buna karşılık olarak Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.Buna ek olarak, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını önerdiği haberde yer aldı.Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takasının gerçekleşmesi için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'de bulunduğu bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu. Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı. Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/israil-savunma-bakani-gallanttan-hizbullahin-yeni-liderine-tehdit-gecici-gorev-uzun-surmeyecek-1089818148.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, esir takası

İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi

00:01 30.10.2024
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Ateşkes - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA
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İsrail'in, Hamas'ın elindeki 11 ila 14 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.
İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.
Habere göre Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması ve buna karşılık olarak Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.
Buna ek olarak, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını önerdiği haberde yer aldı.
Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takasının gerçekleşmesi için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'de bulunduğu bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu. Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı. Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
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