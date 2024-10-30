https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-11-ila-14-arasinda-israilli-esirin-birakilmasina-karsilik-1-aylik-ateskes-onerildi-1089822758.html
İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi
İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi
Sputnik Türkiye
İsrail'in, Hamas'ın elindeki 11 ila 14 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T00:01+0300
2024-10-30T00:01+0300
2024-10-30T00:01+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil ordusu
filistin
israil-filistin sorunu
ateşkes
esir takası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086885641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_507b15b1ff14700ba9147b0f130b0220.jpg
İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.Habere göre Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması ve buna karşılık olarak Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.Buna ek olarak, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını önerdiği haberde yer aldı.Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takasının gerçekleşmesi için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'de bulunduğu bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu. Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı. Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/israil-savunma-bakani-gallanttan-hizbullahin-yeni-liderine-tehdit-gecici-gorev-uzun-surmeyecek-1089818148.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/0f/1086885641_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_28c4da6f4b57815739a06f03b817ae4c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, israil-filistin, israil ordusu, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, esir takası
israil, israil-filistin, israil ordusu, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes, esir takası
İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi
İsrail'in, Hamas'ın elindeki 11 ila 14 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri sürüldü.
İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.
Habere göre Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması ve buna karşılık olarak Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.
Buna ek olarak, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını önerdiği haberde yer aldı.
Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takasının gerçekleşmesi için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'de bulunduğu bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu. Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı. Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.