https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-basini-11-ila-14-arasinda-israilli-esirin-birakilmasina-karsilik-1-aylik-ateskes-onerildi-1089822758.html

İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi

İsrail basını: 11 ila 14 arasında İsrailli esirin bırakılmasına karşılık 1 aylık ateşkes önerildi

Sputnik Türkiye

İsrail'in, Hamas'ın elindeki 11 ila 14 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında Gazze Şeridi'nde 1 aylık geçici ateşkes önerisinde bulunduğu ileri... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T00:01+0300

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2024-10-30T00:01+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu

filistin

israil-filistin sorunu

ateşkes

esir takası

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İsrail merkezli Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea, Gazze'de ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması için gittiği Katar'ın başkenti Doha'da taraflara mutabakat önerisinde bulundu.Habere göre Barnea'nın önerisi, Hamas'ın 11 ila 14 arasında İsrailli esiri serbest bırakması ve buna karşılık olarak Gazze'de 1 aylık geçici ateşkesi içeriyor.Buna ek olarak, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını önerdiği haberde yer aldı.Hamas daha önce yaptığı açıklamada, esir takasının gerçekleşmesi için kalıcı ateşkes ve İsrail ordusunun Gazze'de bulunduğu bölgelerden çekilmesini şart koşmuştu. Mossad Direktörü, Doha'da 27-28 Ekim'de esir takası müzakerelerine yeniden başlaması için yapılan görüşmelere katılmıştı. Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

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