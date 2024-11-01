https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/iran-siyonist-rejimin-bu-saldirisina-sert-ve-yikici-bir-yanit-verecegiz-1089908411.html
İran: Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz
İran: Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz
Sputnik Türkiye
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı, İsrail'in saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt verileceğini söyledi. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T02:26+0300
2024-11-01T02:26+0300
2024-11-01T02:26+0300
dünya
israil
iran
saldırı
misilleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089908254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ecd60c63b2c4a83554020a7c62c967b.jpg
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İran’ın başkenti Tahran’da Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safiyuddin için düzenlenen anma töreninde İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu.Golpayegani, “Siyonist İsrail rejiminin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz. Hava savunma sistemlerimizin rejime ait savaş uçaklarının İran sahasına girmesini engellemedeki performansı oldukça güçlüydü ve bu saldırıda meydana gelen hasar oldukça az” ifadelerini kullandı.'İsrail, çökmek üzere'Törende İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, “İsrail, çökmek üzere. Son zamanlarda kör bir şekilde hareket ediyor ve hiçbir kural tanımadan her türlü suçu işliyor. Onlara uzak geçmişe değil, yakın tarihe bakmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Son 45 yılın tarihine bakın ve İran'ın düşmanlarına karşı nasıl davrandığını görün. Çöküş yolundasınız, tüm varlığınızı kaybettiniz ve beceriniz tarihten ders almamaktı” ifadelerini kullandı.Selami, “İsrail, birkaç füze fırlatarak tarihi değiştirebileceklerini düşünüyor. Ancak 'Gerçek Vaad 2’yi unutmamalısınız. Saldırdınız ama bilin ki size karşı hayal dahi edilemeyecek bir yanıt vereceğiz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israilden-iranin-irak-topraklarindan-karsi-saldiri-baslatacagi-iddiasi-tarih-verildi---1089904908.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089908254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb48936ce07a109e532ea2f4577be5a7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
israil, iran, saldırı, misilleme
israil, iran, saldırı, misilleme
İran: Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı, İsrail'in saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt verileceğini söyledi.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Ofis Başkanı Muhammed Muhammedi Golpayegani, İran’ın başkenti Tahran’da Hizbullah'ın üst düzey yetkilisi Haşim Safiyuddin için düzenlenen anma töreninde İsrail'in İran'ın askeri üslerine yönelik düzenlediği misilleme saldırısına ilişkin konuştu.
Golpayegani, “Siyonist İsrail rejiminin ülkemizin bazı bölgelerine yönelik yaptığı son saldırı, çaresiz bir eylemdi ve Siyonist rejimin bu saldırısına sert ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz. Hava savunma sistemlerimizin rejime ait savaş uçaklarının İran sahasına girmesini engellemedeki performansı oldukça güçlüydü ve bu saldırıda meydana gelen hasar oldukça az” ifadelerini kullandı.
Törende İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, “İsrail, çökmek üzere. Son zamanlarda kör bir şekilde hareket ediyor ve hiçbir kural tanımadan her türlü suçu işliyor. Onlara uzak geçmişe değil, yakın tarihe bakmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Son 45 yılın tarihine bakın ve İran'ın düşmanlarına karşı nasıl davrandığını görün. Çöküş yolundasınız, tüm varlığınızı kaybettiniz ve beceriniz tarihten ders almamaktı” ifadelerini kullandı.
Selami, “İsrail, birkaç füze fırlatarak tarihi değiştirebileceklerini düşünüyor. Ancak 'Gerçek Vaad 2’yi unutmamalısınız. Saldırdınız ama bilin ki size karşı hayal dahi edilemeyecek bir yanıt vereceğiz” dedi.