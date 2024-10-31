https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israilden-iranin-irak-topraklarindan-karsi-saldiri-baslatacagi-iddiasi-tarih-verildi---1089904908.html
İsrail'den İran'ın Irak topraklarından karşı saldırı başlatacağı iddiası: Tarih verildi
İsrail'den İran'ın Irak topraklarından karşı saldırı başlatacağı iddiası: Tarih verildi
Sputnik Türkiye
İsrail istihbaratı İran'ın Irak toprakları üzerinde bir karşı saldırı başlatabileceğini iddia etti. İddiaya göre saldırı ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T23:35+0300
2024-10-31T23:35+0300
2024-10-31T23:35+0300
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iran
saldırı
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Axios haber portalının haberine göre İsrail istihbaratı yakın bir zamanda Irak topraklarından İsrail'e karşı bir saldırı düzenlemeyi planladığını düşünüyor. Portalın kimliği açıklanmayan 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre misilleme muhtemelen ABD başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirilecek.Saldırının çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze kullanılarak yapılacağı da iddialar arasında bulunuyor.Söz konusu iddia İran'ın İsrail'e karşı 5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinden önce İsrail'den İran'a bir misilleme geleceğine dair CNN tarafından bugün yayınlanan raporla örtüşüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-iran-devrim-muhafizlarinin-kontrolundeki-sahrud-uzay-merkezini-vurdu-1089852188.html
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israil, iran, saldırı, abd, irak, abd seçimleri
israil, iran, saldırı, abd, irak, abd seçimleri
İsrail'den İran'ın Irak topraklarından karşı saldırı başlatacağı iddiası: Tarih verildi
İsrail istihbaratı İran'ın Irak toprakları üzerinde bir karşı saldırı başlatabileceğini iddia etti. İddiaya göre saldırı ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşecek.
Axios haber portalının haberine göre İsrail istihbaratı yakın bir zamanda Irak topraklarından İsrail'e karşı bir saldırı düzenlemeyi planladığını düşünüyor. Portalın kimliği açıklanmayan 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre misilleme muhtemelen ABD başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirilecek.
Saldırının çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze kullanılarak yapılacağı da iddialar arasında bulunuyor.
Söz konusu iddia İran'ın İsrail'e karşı 5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinden önce İsrail'den İran'a bir misilleme geleceğine dair CNN tarafından bugün yayınlanan raporla örtüşüyor.