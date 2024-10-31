https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/israilden-iranin-irak-topraklarindan-karsi-saldiri-baslatacagi-iddiasi-tarih-verildi---1089904908.html

İsrail'den İran'ın Irak topraklarından karşı saldırı başlatacağı iddiası: Tarih verildi

İsrail'den İran'ın Irak topraklarından karşı saldırı başlatacağı iddiası: Tarih verildi

Sputnik Türkiye

İsrail istihbaratı İran'ın Irak toprakları üzerinde bir karşı saldırı başlatabileceğini iddia etti. İddiaya göre saldırı ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T23:35+0300

2024-10-31T23:35+0300

2024-10-31T23:35+0300

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Axios haber portalının haberine göre İsrail istihbaratı yakın bir zamanda Irak topraklarından İsrail'e karşı bir saldırı düzenlemeyi planladığını düşünüyor. Portalın kimliği açıklanmayan 2 İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre misilleme muhtemelen ABD başkanlık seçimlerinden önce gerçekleştirilecek.Saldırının çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze kullanılarak yapılacağı da iddialar arasında bulunuyor.Söz konusu iddia İran'ın İsrail'e karşı 5 Kasım'da yapılacak olan ABD başkanlık seçimlerinden önce İsrail'den İran'a bir misilleme geleceğine dair CNN tarafından bugün yayınlanan raporla örtüşüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/israil-iran-devrim-muhafizlarinin-kontrolundeki-sahrud-uzay-merkezini-vurdu-1089852188.html

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