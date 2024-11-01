https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ibb-baskani-imamoglunun-yeni-danismani-eski-iyi-partili-ibrahim-ozkan-oldu-1089935484.html

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeni danışmanı, eski İYİ Partili İbrahim Özkan oldu

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeni danışmanı, eski İYİ Partili İbrahim Özkan oldu

Sputnik Türkiye

Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni 'siyasi başkan danışmanı' oldu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T16:29+0300

2024-11-01T16:29+0300

2024-11-01T16:29+0300

politika

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ekrem imamoğlu

ibrahim özkan

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Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu desteklememesi üzerine partisinden istifa eden İBB eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İmamoğlu'nun yeni danışmanı olduğunu duyurdu. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada Özkan şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/konusmasi-kulisleri-karistirdi-imamoglu-iddiasi-gundeme-bomba-gibi-dustu-cumhurbaskani-adayligini-1089829242.html

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Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ibrahim özkan