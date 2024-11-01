https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ibb-baskani-imamoglunun-yeni-danismani-eski-iyi-partili-ibrahim-ozkan-oldu-1089935484.html
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeni danışmanı, eski İYİ Partili İbrahim Özkan oldu
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeni danışmanı, eski İYİ Partili İbrahim Özkan oldu
Sputnik Türkiye
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni 'siyasi başkan danışmanı' oldu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T16:29+0300
2024-11-01T16:29+0300
2024-11-01T16:29+0300
politika
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
ibrahim özkan
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Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu desteklememesi üzerine partisinden istifa eden İBB eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İmamoğlu'nun yeni danışmanı olduğunu duyurdu. Sosyal medyasından yaptığı açıklamada Özkan şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/konusmasi-kulisleri-karistirdi-imamoglu-iddiasi-gundeme-bomba-gibi-dustu-cumhurbaskani-adayligini-1089829242.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ibrahim özkan
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, ibrahim özkan
İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeni danışmanı, eski İYİ Partili İbrahim Özkan oldu
Eski İYİ Partili İbrahim Özkan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni 'siyasi başkan danışmanı' oldu.
Yerel seçimlerde İYİ Parti'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu'nu desteklememesi üzerine partisinden istifa eden İBB eski İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, İmamoğlu'nun yeni danışmanı olduğunu duyurdu.
Sosyal medyasından yaptığı açıklamada Özkan şu ifadeleri kullandı:
"Bugün itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ‘nun ‘Siyasi Başkan Danışmanlığı’ görevine atanmış bulunmaktayım. Onur duydum. Şahsıma bu görevi layık gören Sn. Ekrem İmamoğlu ‘na çok teşekkür ediyorum. Medeniyetlerin şehri aziz İstanbul’a hizmet için var gücümüzle çalışacak, güçlü adımlarla güçlü yarınlar için umudu büyüterek ilerleyeceğiz."