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Konuşması kulisleri karıştırdı, İmamoğlu iddiası gündeme oturdu: 'Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti'
Konuşması kulisleri karıştırdı, İmamoğlu iddiası gündeme oturdu: 'Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti'
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı’da yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. İmamoğlu’nun... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T08:32+0300
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ekrem imamoğlu
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
aday
ortak aday
başkan aday adayı
mansur yavaş
31 mart yerel seçimleri
yerel seçim
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2028 yılında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, hem iktidar hem de muhalefet kanadında cumhurbaşkanı adaylığı konusu gündemin sıcak başlıklarından. CHP’de adaylık için İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimleri öne çıkarken, Genel Başkan Özgür Özel kendisinin aday olmayacağını açıklamıştı. Erken seçim çağrılarını yineleyen Özel’in ardından Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylık için “yeşil ışık” yaktığı konuşuluyor.Saymaz: İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını i̇lan ettiGazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu’nun Yenikapı’daki konuşmasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiğini belirtti. Saymaz, sosyal medya platformunda “Ekrem İmamoğlu, bugün 29 Ekim konuşmasıyla adaylığını fiilen ilan etti” ifadesini kullandı.Sancar: İkinci aşama başladıBir diğer gazeteci Altan Sancar ise İmamoğlu’nun konuşmasının, 'uzun yolculuğunun ikinci aşaması' olduğunu öne sürdü. Sancar, 29 Ekim 2024 konuşmasıyla hem adaylığını hem de siyasi paradigmasını ortaya koyduğunu savundu ve “İmamoğlu’nun değişim yolculuğu ikinci aşamaya geçti” dedi.Sevinç: Türkiye’de değişim sürecini başlattıGazeteci Şaban Sevinç de İmamoğlu’nun Yenikapı konuşmasının ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali verdiğini ifade etti. Sevinç, “İmamoğlu, Türkiye’deki değişim sürecini başlattı” diyerek konuşmanın, bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu dile getirdi.Cumhuriyetin değerlerine dönüş mesajıYenikapı’daki konuşmasında, Cumhuriyet’in 'özgürlük, eşitlik ve adalet' gibi temel ilkelerini vurgulayan İmamoğlu, Atatürk’ün kurduğu değerlere dönüş çağrısında bulundu. Cumhuriyetin halk iradesine dayanan organik bir yapı olduğunu belirten İmamoğlu, “Cumhuriyet, devletin halkla birliktelik ruhunu oluşturur” diyerek, demokratik yapıdaki güçler ayrılığının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin bir süredir demokratik değerlerden uzaklaştığını ifade eden İmamoğlu, güçler ayrılığının önemini hatırlatarak “Devlet milletin; devlet, şahsım olamaz!” dedi.'Yeni bir tarihi dönemecin eşiğindeyiz'Konuşmasında gençlere seslenen İmamoğlu, Türkiye’nin artık değişim sürecine girmesi gerektiğini ifade etti. “Eski dönem aktörlerinden kurtulmanın zamanı geldi” diyen İmamoğlu, Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için yola çıktıklarını belirtti. "Zikzaklarla dolu bu dönemi geride bırakmalı, moloz yığınını ortadan kaldırmalıyız” şeklindeki ifadeleri de yeni bir siyasi duruşun işareti olarak yorumlandı.İmamoğlu’nun bu açıklamaları ve konuşmasına dair sosyal medyada gündeme gelen yorumlar, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık ihtimalini güçlendirdiği şeklinde değerlendiriliyor.
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Konuşması kulisleri karıştırdı, İmamoğlu iddiası gündeme oturdu: 'Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti'

08:32 30.10.2024 (güncellendi: 08:35 30.10.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi Yamanİmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yenikapı’da yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdi. İmamoğlu’nun konuşmasının ardından, gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İmamoğlu’nun bu konuşma ile cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan ettiğini iddia etti.
2028 yılında yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, hem iktidar hem de muhalefet kanadında cumhurbaşkanı adaylığı konusu gündemin sıcak başlıklarından. CHP’de adaylık için İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın isimleri öne çıkarken, Genel Başkan Özgür Özel kendisinin aday olmayacağını açıklamıştı. Erken seçim çağrılarını yineleyen Özel’in ardından Yavaş ve İmamoğlu’nun adaylık için “yeşil ışık” yaktığı konuşuluyor.

Saymaz: İmamoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığını i̇lan etti

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu’nun Yenikapı’daki konuşmasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiğini belirtti. Saymaz, sosyal medya platformunda “Ekrem İmamoğlu, bugün 29 Ekim konuşmasıyla adaylığını fiilen ilan etti” ifadesini kullandı.

Sancar: İkinci aşama başladı

Bir diğer gazeteci Altan Sancar ise İmamoğlu’nun konuşmasının, 'uzun yolculuğunun ikinci aşaması' olduğunu öne sürdü. Sancar, 29 Ekim 2024 konuşmasıyla hem adaylığını hem de siyasi paradigmasını ortaya koyduğunu savundu ve “İmamoğlu’nun değişim yolculuğu ikinci aşamaya geçti” dedi.

Sevinç: Türkiye’de değişim sürecini başlattı

Gazeteci Şaban Sevinç de İmamoğlu’nun Yenikapı konuşmasının ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali verdiğini ifade etti. Sevinç, “İmamoğlu, Türkiye’deki değişim sürecini başlattı” diyerek konuşmanın, bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyetin değerlerine dönüş mesajı

Yenikapı’daki konuşmasında, Cumhuriyet’in 'özgürlük, eşitlik ve adalet' gibi temel ilkelerini vurgulayan İmamoğlu, Atatürk’ün kurduğu değerlere dönüş çağrısında bulundu. Cumhuriyetin halk iradesine dayanan organik bir yapı olduğunu belirten İmamoğlu, “Cumhuriyet, devletin halkla birliktelik ruhunu oluşturur” diyerek, demokratik yapıdaki güçler ayrılığının önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin bir süredir demokratik değerlerden uzaklaştığını ifade eden İmamoğlu, güçler ayrılığının önemini hatırlatarak “Devlet milletin; devlet, şahsım olamaz!” dedi.

'Yeni bir tarihi dönemecin eşiğindeyiz'

Konuşmasında gençlere seslenen İmamoğlu, Türkiye’nin artık değişim sürecine girmesi gerektiğini ifade etti. “Eski dönem aktörlerinden kurtulmanın zamanı geldi” diyen İmamoğlu, Atatürk'ün miras bıraktığı Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için yola çıktıklarını belirtti. "Zikzaklarla dolu bu dönemi geride bırakmalı, moloz yığınını ortadan kaldırmalıyız” şeklindeki ifadeleri de yeni bir siyasi duruşun işareti olarak yorumlandı.
İmamoğlu’nun bu açıklamaları ve konuşmasına dair sosyal medyada gündeme gelen yorumlar, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylık ihtimalini güçlendirdiği şeklinde değerlendiriliyor.
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