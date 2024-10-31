https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ayrilik-iddiasi-bir-kez-daha-gundemde-arda-guler-icin-bu-kez-real-madrid-taraftarlari-da-vedadan-1089890283.html

Ayrılık iddiası bir kez daha gündemde: Arda Güler için bu kez Real Madrid taraftarları da vedadan yana

Ayrılık iddiası bir kez daha gündemde: Arda Güler için bu kez Real Madrid taraftarları da vedadan yana

Sputnik Türkiye

Real Madrid maçlarında beklentilerin aksine az süre bulan Arda Güler için ayrılık iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Arda Güler ve yakın çevresinin... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T15:22+0300

2024-10-31T15:22+0300

2024-10-31T15:22+0300

spor

arda güler

real madrid

real madrid

real madrid

carlo ancelotti

fenerbahçe

futbolcu

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Real Madrid'e gittiği günden beri başka bir takım transfer olacağı iddiaları gündem olan Arda Güler ile ilgili İspanyol basını bir kez daha ayrılık olasılığını yazdı.Arda Güler yeteri kadar süre alamıyor mu?Carlo Ancelotti'den yeterli forma şansını bulamayan Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği iddia edildi.11 maçta sadece 292 dakika forma giyebilen 19 yaşındaki futbolcunun, hünerlerini istikrarlı bir şekilde sergileyebileceği yeni bir maceraya yelken açabileceği belirtildi.Krtirik maçlarda forma şansı bulamıyorFichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor.Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmayı geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor." ifadeleri kullanıldı.Real Madrid taraftarı da 'kiralansın' fikrindeArda Güler'in yeteneklerine inanan Real Madrid taraftarları da futbolcunun kiralanması gerektiğini düşünüyor.Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesi durumunda Real Madrid'e daha güçlü dönmesi bekleniliyor.Haberde Arda Güler ile ilgilenen birçok Avrupa ekibi olduğu da vurgulandı.Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını giydiği 11 maçta gol ya da asist katkısı üretemedi.

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