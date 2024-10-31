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Ayrılık iddiası bir kez daha gündemde: Arda Güler için bu kez Real Madrid taraftarları da vedadan yana
Ayrılık iddiası bir kez daha gündemde: Arda Güler için bu kez Real Madrid taraftarları da vedadan yana
Sputnik Türkiye
Real Madrid maçlarında beklentilerin aksine az süre bulan Arda Güler için ayrılık iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Arda Güler ve yakın çevresinin... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T15:22+0300
2024-10-31T15:22+0300
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Real Madrid'e gittiği günden beri başka bir takım transfer olacağı iddiaları gündem olan Arda Güler ile ilgili İspanyol basını bir kez daha ayrılık olasılığını yazdı.Arda Güler yeteri kadar süre alamıyor mu?Carlo Ancelotti'den yeterli forma şansını bulamayan Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği iddia edildi.11 maçta sadece 292 dakika forma giyebilen 19 yaşındaki futbolcunun, hünerlerini istikrarlı bir şekilde sergileyebileceği yeni bir maceraya yelken açabileceği belirtildi.Krtirik maçlarda forma şansı bulamıyorFichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor.Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmayı geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor." ifadeleri kullanıldı.Real Madrid taraftarı da 'kiralansın' fikrindeArda Güler'in yeteneklerine inanan Real Madrid taraftarları da futbolcunun kiralanması gerektiğini düşünüyor.Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesi durumunda Real Madrid'e daha güçlü dönmesi bekleniliyor.Haberde Arda Güler ile ilgilenen birçok Avrupa ekibi olduğu da vurgulandı.Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını giydiği 11 maçta gol ya da asist katkısı üretemedi.
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Ayrılık iddiası bir kez daha gündemde: Arda Güler için bu kez Real Madrid taraftarları da vedadan yana

15:22 31.10.2024
© AP Photo / Darko VojinovicArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
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Real Madrid maçlarında beklentilerin aksine az süre bulan Arda Güler için ayrılık iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, Arda Güler ve yakın çevresinin ayrılık fikrine eskisinden daha yakın olduğunu belirtti. Real Madrid taraftarları arasında da genç futbolcunun istikrarlı şekilde oynayabileceği bir takıma gitmesi gerektiği düşüncesi hakim.
Real Madrid'e gittiği günden beri başka bir takım transfer olacağı iddiaları gündem olan Arda Güler ile ilgili İspanyol basını bir kez daha ayrılık olasılığını yazdı.

Arda Güler yeteri kadar süre alamıyor mu?

Carlo Ancelotti'den yeterli forma şansını bulamayan Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği iddia edildi.
11 maçta sadece 292 dakika forma giyebilen 19 yaşındaki futbolcunun, hünerlerini istikrarlı bir şekilde sergileyebileceği yeni bir maceraya yelken açabileceği belirtildi.

Krtirik maçlarda forma şansı bulamıyor

Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor.
Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmayı geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor." ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid taraftarı da 'kiralansın' fikrinde

Arda Güler'in yeteneklerine inanan Real Madrid taraftarları da futbolcunun kiralanması gerektiğini düşünüyor.
Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesi durumunda Real Madrid'e daha güçlü dönmesi bekleniliyor.
Haberde Arda Güler ile ilgilenen birçok Avrupa ekibi olduğu da vurgulandı.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını giydiği 11 maçta gol ya da asist katkısı üretemedi.
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