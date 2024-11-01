https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/fransada-birkac-yuz-kisinin-katildigi-buyuk-capli-silahli-catismada-bes-kisi-agir-yaralandi-1089932951.html

Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı

Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı

Sputnik Türkiye

Fransa'nın Poitiers kentinde yüzlerce çete üyesi, gece silahla çatıştı. Çatışma sonucunda 5 kişi ağır yaralanırken İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayın... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T15:49+0300

2024-11-01T15:49+0300

2024-11-01T15:49+0300

dünya

fransa

silahlı saldırı

çete şiddeti

uyuşturucu çetesi

poitiers

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İçişleri Bakanı Retailleau, bugün basına yaptığı açıklamada çatışmanın gece saatlerinde Poitiers'de bir restoranın önünde patlak verdiğini söyledi. Bir restoranda ateş açılmasıyla başlayan olayın, rakip çeteler arasında birkaç yüz kişinin karıştığı bir kavgaya dönüştüğünü belirten Bakan Retailleau, 15 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olayda toplamda 5 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu.

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Sputnik Türkiye

fransa, silahlı saldırı, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, poitiers