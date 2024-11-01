https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/fransada-birkac-yuz-kisinin-katildigi-buyuk-capli-silahli-catismada-bes-kisi-agir-yaralandi-1089932951.html
Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı
Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Poitiers kentinde yüzlerce çete üyesi, gece silahla çatıştı. Çatışma sonucunda 5 kişi ağır yaralanırken İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayın... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T15:49+0300
2024-11-01T15:49+0300
2024-11-01T15:49+0300
dünya
fransa
silahlı saldırı
çete şiddeti
uyuşturucu çetesi
poitiers
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İçişleri Bakanı Retailleau, bugün basına yaptığı açıklamada çatışmanın gece saatlerinde Poitiers'de bir restoranın önünde patlak verdiğini söyledi. Bir restoranda ateş açılmasıyla başlayan olayın, rakip çeteler arasında birkaç yüz kişinin karıştığı bir kavgaya dönüştüğünü belirten Bakan Retailleau, 15 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olayda toplamda 5 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fransa-duzensiz-gocmenleri-diger-ulkelere-gonderme-fikrini-uygulamayacaklarini-bildirdi-1089432212.html
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fransa, silahlı saldırı, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, poitiers
fransa, silahlı saldırı, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, poitiers
Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı
Fransa'nın Poitiers kentinde yüzlerce çete üyesi, gece silahla çatıştı. Çatışma sonucunda 5 kişi ağır yaralanırken İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı büyük bir silahlı çatışma olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Retailleau, bugün basına yaptığı açıklamada çatışmanın gece saatlerinde Poitiers'de bir restoranın önünde patlak verdiğini söyledi. Bir restoranda ateş açılmasıyla başlayan olayın, rakip çeteler arasında birkaç yüz kişinin karıştığı bir kavgaya dönüştüğünü belirten Bakan Retailleau, 15 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olayda toplamda 5 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu.