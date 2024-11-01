Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Başaran: Bahçeli’nin açıklaması uzun bir çalışmanın ürünü
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gürcistan’a Avrupa Birliği havucunu göstererek oradan yeni bir Ukrayna devşirme hevesine kapıldılar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
20:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa'da depresyon görülme sıklığı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yenidoğan çetesi, soruşturmadan haberdar mıydı?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile Hekimliği Sendikası: Yeni yönetmelik devam ederse ASM'lerde çalışacak hekim bulamazlar
12:06
83 dk
HABER MASASI
Şarkılarda adı geçen çiçekler
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Shakespeare'in önde gelen 10 eseri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:22
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
19:10
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/fransada-birkac-yuz-kisinin-katildigi-buyuk-capli-silahli-catismada-bes-kisi-agir-yaralandi-1089932951.html
Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı
Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın Poitiers kentinde yüzlerce çete üyesi, gece silahla çatıştı. Çatışma sonucunda 5 kişi ağır yaralanırken İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayın... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T15:49+0300
2024-11-01T15:49+0300
dünya
fransa
silahlı saldırı
çete şiddeti
uyuşturucu çetesi
poitiers
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089932782_0:65:2048:1217_1920x0_80_0_0_3461b793c52b0a717876b1f6d416b35e.jpg
İçişleri Bakanı Retailleau, bugün basına yaptığı açıklamada çatışmanın gece saatlerinde Poitiers'de bir restoranın önünde patlak verdiğini söyledi. Bir restoranda ateş açılmasıyla başlayan olayın, rakip çeteler arasında birkaç yüz kişinin karıştığı bir kavgaya dönüştüğünü belirten Bakan Retailleau, 15 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olayda toplamda 5 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fransa-duzensiz-gocmenleri-diger-ulkelere-gonderme-fikrini-uygulamayacaklarini-bildirdi-1089432212.html
fransa
poitiers
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089932782_232:0:2048:1362_1920x0_80_0_0_57bb5d718023862f66463da6f0b76772.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, silahlı saldırı, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, poitiers
fransa, silahlı saldırı, çete şiddeti, uyuşturucu çetesi, poitiers

Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı

15:49 01.11.2024
© FotoğrafFransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı
Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Fransa'nın Poitiers kentinde yüzlerce çete üyesi, gece silahla çatıştı. Çatışma sonucunda 5 kişi ağır yaralanırken İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, olayın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı büyük bir silahlı çatışma olduğunu belirtti.
İçişleri Bakanı Retailleau, bugün basına yaptığı açıklamada çatışmanın gece saatlerinde Poitiers'de bir restoranın önünde patlak verdiğini söyledi. Bir restoranda ateş açılmasıyla başlayan olayın, rakip çeteler arasında birkaç yüz kişinin karıştığı bir kavgaya dönüştüğünü belirten Bakan Retailleau, 15 yaşındaki çocuğun ağır yaralandığını ifade etti. Yetkililer, olayda toplamda 5 kişinin ağır yaralı olduğunu duyurdu.
Michel Barnier - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
DÜNYA
Fransa, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme' fikrini 'uygulamayacaklarını' bildirdi
19 Ekim, 14:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала