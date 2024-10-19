https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fransa-duzensiz-gocmenleri-diger-ulkelere-gonderme-fikrini-uygulamayacaklarini-bildirdi-1089432212.html
Fransa, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme' fikrini 'uygulamayacaklarını' bildirdi
Fransa, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme' fikrini 'uygulamayacaklarını' bildirdi
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Avrupa Komisyonu, göç konulu AB zirvesi öncesinde sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin sayısını artıracak yeni düzenlemelerde bulunulacağını söylemesinin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-19T14:10+0300
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Fransa Başbakanı Michel Barnier, kendi ülkesinde bulunan göçmenleri başka ülkelere gönderme fikrini uygulamayacağını bildirdi.İtalya, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle, Arnavutluk ile anlaşma gerçekleştirerek ülkede bulunan düzensiz göçmenlerini Arnavutluk sınırları içerisine yollamaya başlamasının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bir çok AB ülkesine anlaşma planlarını anlatmıştı. Fransa Başbakanı Barnier, Fransa-İtalya sınırına ziyaretlerde bulundu. Burada İtalya ve Arnavutluk arasında yapılan göçmen anlaşmasını değerlendiren Barnier, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme fikrinin kendi ülkesinde uygulanmayacağını ancak göçmenlerin geldiği ülke ve transit ülkelerle işbirliklerini arttıracaklarını' bildirdi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç odaklı AB zirvesi öncesi, komisyonun sınır dışı edilen göçmen sayısını artıracak yeni yasal düzenlemeler sunulacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italya-basbakani-meloni-arnavutluk-ile-yaptigi-gocmen-anlasmasini-bazi-ab-liderlerine-sundu-1089347150.html
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avrupa, fransa, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, italya, michel barnier, giorgia meloni
avrupa, fransa, avrupa birliği, avrupa birliği komisyonu, ursula von der leyen, italya, michel barnier, giorgia meloni
Fransa, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme' fikrini 'uygulamayacaklarını' bildirdi
Avrupa Komisyonu, göç konulu AB zirvesi öncesinde sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin sayısını artıracak yeni düzenlemelerde bulunulacağını söylemesinin ardından Fransa, 'kendi ülkesindeki göçmenleri başka ülkelere gönderme fikrini uygulamayacağını ancak göçmenlerin geldiği ülke ve transit ülkelerle işbirliklerini arttıracaklarını' bildirdi.
Fransa Başbakanı Michel Barnier, kendi ülkesinde bulunan göçmenleri başka ülkelere gönderme fikrini uygulamayacağını bildirdi.
İtalya, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle, Arnavutluk ile anlaşma gerçekleştirerek ülkede bulunan düzensiz göçmenlerini Arnavutluk sınırları içerisine yollamaya başlamasının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bir çok AB ülkesine anlaşma planlarını anlatmıştı.
Fransa Başbakanı Barnier, Fransa-İtalya sınırına ziyaretlerde bulundu. Burada İtalya ve Arnavutluk arasında yapılan göçmen anlaşmasını değerlendiren Barnier, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme fikrinin kendi ülkesinde uygulanmayacağını ancak göçmenlerin geldiği ülke ve transit ülkelerle işbirliklerini arttıracaklarını' bildirdi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç odaklı AB zirvesi öncesi, komisyonun sınır dışı edilen göçmen sayısını artıracak yeni yasal düzenlemeler sunulacağını belirtmişti.