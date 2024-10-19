https://anlatilaninotesi.com.tr/20241019/fransa-duzensiz-gocmenleri-diger-ulkelere-gonderme-fikrini-uygulamayacaklarini-bildirdi-1089432212.html

Fransa, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme' fikrini 'uygulamayacaklarını' bildirdi

Fransa, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme' fikrini 'uygulamayacaklarını' bildirdi

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu, göç konulu AB zirvesi öncesinde sınır dışı edilen düzensiz göçmenlerin sayısını artıracak yeni düzenlemelerde bulunulacağını söylemesinin... 19.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-19T14:10+0300

2024-10-19T14:10+0300

2024-10-19T14:10+0300

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Fransa Başbakanı Michel Barnier, kendi ülkesinde bulunan göçmenleri başka ülkelere gönderme fikrini uygulamayacağını bildirdi.İtalya, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle, Arnavutluk ile anlaşma gerçekleştirerek ülkede bulunan düzensiz göçmenlerini Arnavutluk sınırları içerisine yollamaya başlamasının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bir çok AB ülkesine anlaşma planlarını anlatmıştı. Fransa Başbakanı Barnier, Fransa-İtalya sınırına ziyaretlerde bulundu. Burada İtalya ve Arnavutluk arasında yapılan göçmen anlaşmasını değerlendiren Barnier, 'düzensiz göçmenleri diğer ülkelere gönderme fikrinin kendi ülkesinde uygulanmayacağını ancak göçmenlerin geldiği ülke ve transit ülkelerle işbirliklerini arttıracaklarını' bildirdi.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, göç odaklı AB zirvesi öncesi, komisyonun sınır dışı edilen göçmen sayısını artıracak yeni yasal düzenlemeler sunulacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/italya-basbakani-meloni-arnavutluk-ile-yaptigi-gocmen-anlasmasini-bazi-ab-liderlerine-sundu-1089347150.html

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