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Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı: 5 yıldızlı logo kondu
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı: 5 yıldızlı logo kondu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda Sarı-Lacivertliler'in yenilenen takım otobüsü paylaşılırken yapılan paylaşımdaki bir detay rakip takım... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar dikkat çekti.Raki̇pleri̇ kızdıracak detayYeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkatlerden kaçmıyor.Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/eski-fenerbahce-ve-a-milli-takim-futbolcusu-semih-senturk-barselonada-saldiriya-ugradi-1089910298.html
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Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı: 5 yıldızlı logo kondu

08:52 01.11.2024
© AAFenerbahçe arma, forma, logo
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda Sarı-Lacivertliler'in yenilenen takım otobüsü paylaşılırken yapılan paylaşımdaki bir detay rakip takım taraftarlarını oldukça kızdırdı.
Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar dikkat çekti.

Raki̇pleri̇ kızdıracak detay

Yeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkatlerden kaçmıyor.
Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor.
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