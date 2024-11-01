https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/fenerbahcenin-yeni-takim-otobusu-tanitildi-5-yildizli-logo-kondu-1089911432.html

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı: 5 yıldızlı logo kondu

Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsü tanıtıldı: 5 yıldızlı logo kondu

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe resmi hesabından yapılan paylaşımda Sarı-Lacivertliler'in yenilenen takım otobüsü paylaşılırken yapılan paylaşımdaki bir detay rakip takım... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T08:52+0300

2024-11-01T08:52+0300

2024-11-01T08:52+0300

spor

fenerbahçe

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yıldız

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Süper Lig'in devlerinden Fenerbahçe, takım otobüsünü yeniledi. Sarı-Lacivertliler resmi hesabından yaptığı paylaşımla yeni takım otobüsünü tanıtan bir video paylaşılırken, otobüsteki bazı detaylar dikkat çekti.Raki̇pleri̇ kızdıracak detayYeni takım otobüsünün arka tarafında Sarı lacivertli kulübün 1959 yılı öncesi şampiyonluklarını simgeleyen '28 şampiyonluk kupası' görseli, dikkatlerden kaçmıyor.Başta Galatasaray olmak üzere bazı Süper Lig kulüpleri 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmaması gerektiği yönünde fikir belirtirken, Fenerbahçe uzun yıllardır bu şampiyonlukların sayılması konusunda çalışmalar yürütüyor.

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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, otobüs, takım, yıldız, yıldız