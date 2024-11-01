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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyandan-soykirim-aciklamasi-oncelikli-gorevimiz-degil-1089934413.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan 'soykırım' açıklaması: 'Öncelikli görevimiz değil'
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan 'soykırım' açıklaması: 'Öncelikli görevimiz değil'
Sputnik Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yaptığı açıklamada, 'Ermeni Soykırımı' meselesinin uluslararası mecralarda tanınmasının Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikli... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T16:50+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 2025 yılı bütçe tasarısının Parlamento Maliye ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, 'soykırım' meselesinin uluslararası alanda tanınmasının bakanlığın öncelikli görevleri arasında yer almadığını söyledi.Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mirzoyan açıklamasında, Bakü ile ilişkilerin düzeltilmesi ve bir barış anlaşması imzalanması, sınırların belirlenmesi ve iletişim engellerinin kaldırılması hususlarını bakanlığın öncelikli görevleri arasında yer aldığını dile getirdi.Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan İstanbul'daki 3+3 bakanlar toplantısında Gümrü-Kars demiryolunun hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek Ermenistan'ın bölgesel iletişimin geliştirilmesi ve komşular arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.Mirzoyan, Ermeni tarafının Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kontrol Noktası'nın inşaatını ve teknik donanımını tamamladığını dile getirmişti. Erivan ve Ankara'nın Gümrü-Kars Demiryolu üzerinden sınırı geçmek için teknik gereklilikleri ortaklaşa değerlendirme konusunda daha önce anlaştıklarını hatırlatan Mirzoyan, “Bu, Ermenistan ve Türkiye arasında doğrudan uçuşların başlatılması ve hava taşımacılığı yasaklarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda daha önce alınan kararları tamamlıyor” cümlelerini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ermenistan-cumhurbaskani-hacaturyan-turk-ermeni-iliskileri-yeni-bir-asamaya-giriyor-1089162433.html
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ermenistan, ararat mirzoyan, ermenistan dışişleri bakanlığı, öncelik, görev, türkiye
ermenistan, ararat mirzoyan, ermenistan dışişleri bakanlığı, öncelik, görev, türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan 'soykırım' açıklaması: 'Öncelikli görevimiz değil'

16:50 01.11.2024
© AA / Dursun AydemirErmenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA / Dursun Aydemir
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yaptığı açıklamada, 'Ermeni Soykırımı' meselesinin uluslararası mecralarda tanınmasının Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikli görevleri arasında yer almadığını dile getirdi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 2025 yılı bütçe tasarısının Parlamento Maliye ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, 'soykırım' meselesinin uluslararası alanda tanınmasının bakanlığın öncelikli görevleri arasında yer almadığını söyledi.
Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Ermeni Soykırımı'nın uluslararası alanda tanınması konusuna gelince, önceliklerimizi sıralarken bu konuya değinmemiş olmamdan da tahmin edebileceğiniz gibi, bu bizim öncelikli görevimiz değil. Tarihimizin trajik sayfalarını incelemek, Ermeni Soykırımı'nı araştırmak veya konuyu birinci öncelik haline getirmek kesinlikle Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın gündeminde değil.
Mirzoyan açıklamasında, Bakü ile ilişkilerin düzeltilmesi ve bir barış anlaşması imzalanması, sınırların belirlenmesi ve iletişim engellerinin kaldırılması hususlarını bakanlığın öncelikli görevleri arasında yer aldığını dile getirdi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan İstanbul'daki 3+3 bakanlar toplantısında Gümrü-Kars demiryolunun hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek Ermenistan'ın bölgesel iletişimin geliştirilmesi ve komşular arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.
Mirzoyan, Ermeni tarafının Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kontrol Noktası'nın inşaatını ve teknik donanımını tamamladığını dile getirmişti. Erivan ve Ankara'nın Gümrü-Kars Demiryolu üzerinden sınırı geçmek için teknik gereklilikleri ortaklaşa değerlendirme konusunda daha önce anlaştıklarını hatırlatan Mirzoyan, “Bu, Ermenistan ve Türkiye arasında doğrudan uçuşların başlatılması ve hava taşımacılığı yasaklarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda daha önce alınan kararları tamamlıyor” cümlelerini kaydetmişti.
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