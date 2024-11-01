https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyandan-soykirim-aciklamasi-oncelikli-gorevimiz-degil-1089934413.html

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan 'soykırım' açıklaması: 'Öncelikli görevimiz değil'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan'dan 'soykırım' açıklaması: 'Öncelikli görevimiz değil'

Sputnik Türkiye

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan yaptığı açıklamada, 'Ermeni Soykırımı' meselesinin uluslararası mecralarda tanınmasının Dışişleri Bakanlığı'nın öncelikli... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T16:50+0300

2024-11-01T16:50+0300

2024-11-01T16:50+0300

dünya

ermenistan

ararat mirzoyan

ermenistan dışişleri bakanlığı

öncelik

görev

türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080696637_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_b26bf4ef248b3962eea3e6e22e08a3f5.jpg

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 2025 yılı bütçe tasarısının Parlamento Maliye ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında yaptığı açıklamada, 'soykırım' meselesinin uluslararası alanda tanınmasının bakanlığın öncelikli görevleri arasında yer almadığını söyledi.Mirzoyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Mirzoyan açıklamasında, Bakü ile ilişkilerin düzeltilmesi ve bir barış anlaşması imzalanması, sınırların belirlenmesi ve iletişim engellerinin kaldırılması hususlarını bakanlığın öncelikli görevleri arasında yer aldığını dile getirdi.Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan İstanbul'daki 3+3 bakanlar toplantısında Gümrü-Kars demiryolunun hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek Ermenistan'ın bölgesel iletişimin geliştirilmesi ve komşular arasındaki etkileşimin güçlendirilmesi konusundaki kararlılığını vurgulamıştı.Mirzoyan, Ermeni tarafının Ermenistan-Türkiye sınırındaki Margara Sınır Kontrol Noktası'nın inşaatını ve teknik donanımını tamamladığını dile getirmişti. Erivan ve Ankara'nın Gümrü-Kars Demiryolu üzerinden sınırı geçmek için teknik gereklilikleri ortaklaşa değerlendirme konusunda daha önce anlaştıklarını hatırlatan Mirzoyan, “Bu, Ermenistan ve Türkiye arasında doğrudan uçuşların başlatılması ve hava taşımacılığı yasaklarının karşılıklı olarak kaldırılması konusunda daha önce alınan kararları tamamlıyor” cümlelerini kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ermenistan-cumhurbaskani-hacaturyan-turk-ermeni-iliskileri-yeni-bir-asamaya-giriyor-1089162433.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, ararat mirzoyan, ermenistan dışişleri bakanlığı, öncelik, görev, türkiye