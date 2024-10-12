https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ermenistan-cumhurbaskani-hacaturyan-turk-ermeni-iliskileri-yeni-bir-asamaya-giriyor-1089162433.html

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Türk-Ermeni ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor

Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Türk-Ermeni ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Ermenistan ve Türkiye'nin normalleşme sürecinde aynı algıya sahip olduğunu ve ilişkilerde yeni bir aşamanın... 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T18:37+0300

2024-10-12T18:37+0300

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vaagn haçaturyan

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numan kurtulmuş

türkiye-ermenistan ilişkileri

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Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Ermenistan-Türkiye normalleşmesinin öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşebileceğini söyledi.Türkmenistan ziyareti sırasında Ermenistan basınına açıklama yapan Haçaturyan şu cümleleri kaydetti:Haçaturyan her iki taraftan çeşitli düzeylerde tartışma konusunun aynı olduğunun altını çizerken devlet politikasında herkesin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiği algısına sahip olduğunu ve bunun zaman açısından uzak olmadığını söyledi.Her iki tarafın da bir araya gelme ve normalleşmeyi tartışma fırsatını kaçırmadığını dile getiren Haçaturyan, "Bu, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin öngörülebilir bir gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Bu hem sınırların açılması hem de diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili” dedi.

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türkiye, ermenistan, vaagn haçaturyan, tbmm, numan kurtulmuş, türkiye-ermenistan ilişkileri