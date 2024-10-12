https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/ermenistan-cumhurbaskani-hacaturyan-turk-ermeni-iliskileri-yeni-bir-asamaya-giriyor-1089162433.html
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Türk-Ermeni ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Türk-Ermeni ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Ermenistan ve Türkiye'nin normalleşme sürecinde aynı algıya sahip olduğunu ve ilişkilerde yeni bir aşamanın... 12.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-12T18:37+0300
2024-10-12T18:37+0300
2024-10-12T18:38+0300
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Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Ermenistan-Türkiye normalleşmesinin öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşebileceğini söyledi.Türkmenistan ziyareti sırasında Ermenistan basınına açıklama yapan Haçaturyan şu cümleleri kaydetti:Haçaturyan her iki taraftan çeşitli düzeylerde tartışma konusunun aynı olduğunun altını çizerken devlet politikasında herkesin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiği algısına sahip olduğunu ve bunun zaman açısından uzak olmadığını söyledi.Her iki tarafın da bir araya gelme ve normalleşmeyi tartışma fırsatını kaçırmadığını dile getiren Haçaturyan, "Bu, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin öngörülebilir bir gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Bu hem sınırların açılması hem de diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/pasinyan-ermenistan-azerbaycanla-baris-anlasmasini-bu-ay-imzalamaya-hazir-1088982358.html
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türkiye, ermenistan, vaagn haçaturyan, tbmm, numan kurtulmuş, türkiye-ermenistan ilişkileri
türkiye, ermenistan, vaagn haçaturyan, tbmm, numan kurtulmuş, türkiye-ermenistan ilişkileri
Ermenistan Cumhurbaşkanı Haçaturyan: Türk-Ermeni ilişkileri yeni bir aşamaya giriyor
18:37 12.10.2024 (güncellendi: 18:38 12.10.2024)
Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan, Ermenistan ve Türkiye'nin normalleşme sürecinde aynı algıya sahip olduğunu ve ilişkilerde yeni bir aşamanın olgunlaştığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Haçaturyan, Ermenistan-Türkiye normalleşmesinin öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşebileceğini söyledi.
Türkmenistan ziyareti sırasında Ermenistan basınına açıklama yapan Haçaturyan şu cümleleri kaydetti:
Burada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldim. Sadece kısa bir konuşma fırsatımız oldu, onun da acelesi vardı. Zira bir gün içinde geldi ve gitti ancak konuşmamız barış içinde yaşamak, sınırları açmak ve diplomatik ilişkiler kurmak hakkında oldu.
Haçaturyan her iki taraftan çeşitli düzeylerde tartışma konusunun aynı olduğunun altını çizerken devlet politikasında herkesin Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin yeni bir aşamaya girdiği algısına sahip olduğunu ve bunun zaman açısından uzak olmadığını söyledi.
Her iki tarafın da bir araya gelme ve normalleşmeyi tartışma fırsatını kaçırmadığını dile getiren Haçaturyan, "Bu, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin öngörülebilir bir gelecekte gerçeğe dönüşebileceğini gösteriyor. Bu hem sınırların açılması hem de diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla ilgili” dedi.