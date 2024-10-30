https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/dogalgazda-kasim-tarifesi-aciklandi-1089861361.html

Doğalgazda kasım tarifesi açıklandı

Doğalgazda kasım tarifesi açıklandı

Sputnik Türkiye

BOTAŞ, kasım ayı tarifesini duyurdu. Buna göre mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişikliğe... 30.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-30T20:58+0300

2024-10-30T20:58+0300

2024-10-30T21:05+0300

türkiye

doğalgaz

botaş

tarife

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde yayımlanan tabloya göre doğalgazda kasımdan itibaren geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 12 bin lira olarak duyuruldu.Ekmek üreticileri için belirlenen tarife ise bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira oldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ibb-istirakinden-suya-zam-damacana-suyun-fiyati-ne-kadar-oldu-1089851591.html

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