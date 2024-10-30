https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/dogalgazda-kasim-tarifesi-aciklandi-1089861361.html
Doğalgazda kasım tarifesi açıklandı
Doğalgazda kasım tarifesi açıklandı
Sputnik Türkiye
BOTAŞ, kasım ayı tarifesini duyurdu. Buna göre mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişikliğe... 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T20:58+0300
2024-10-30T20:58+0300
2024-10-30T21:05+0300
türkiye
doğalgaz
botaş
tarife
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde yayımlanan tabloya göre doğalgazda kasımdan itibaren geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 12 bin lira olarak duyuruldu.Ekmek üreticileri için belirlenen tarife ise bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira oldu.Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/ibb-istirakinden-suya-zam-damacana-suyun-fiyati-ne-kadar-oldu-1089851591.html
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doğalgaza zam yapılacak mı, doğalgaza zam gelecek mi, bakan bayraktar doğalgaz ve elektrik açıklaması, doğalgaz kasım ayı tarife
doğalgaza zam yapılacak mı, doğalgaza zam gelecek mi, bakan bayraktar doğalgaz ve elektrik açıklaması, doğalgaz kasım ayı tarife
Doğalgazda kasım tarifesi açıklandı
20:58 30.10.2024 (güncellendi: 21:05 30.10.2024)
BOTAŞ, kasım ayı tarifesini duyurdu. Buna göre mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğalgaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişikliğe gidilmedi.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), internet sitesinde yayımlanan tabloya göre doğalgazda kasımdan itibaren geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.
Konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğalgaz için 5 bin 631 lira, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 12 bin lira olarak duyuruldu.
Ekmek üreticileri için belirlenen tarife ise bin metreküp doğalgaz için 8 bin 549 lira oldu.
Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.