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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cinden-guney-cin-denizinde-iki-ucak-gemili-devasa-tatbikat-1089928779.html
Böylesi ilk defa yaşandı: Çin'den Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemili devasa tatbikat
Böylesi ilk defa yaşandı: Çin'den Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemili devasa tatbikat
Sputnik Türkiye
Çin, son zamanlarda ABD'nin Tayvan için onayladığı büyük silah satışı ardından Güney Çin Denizi'nde devasa bir tatbikat gerçekleştirdi. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Çin’in, egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi’nde iki uçak gemisiyle tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamaya göre, Liaoning ve Şandong uçak gemileri harp filolarıyla birlikte bölgede 'uçak gemisi formasyon tatbikatı' icra etti. Donanmanın paylaştığı görüntülerde, iki uçak gemisine muhripler, firkateynler ve ikmal gemilerinden oluşan en az 11 savaş gemisinin eşlik ettiği, birçok J-15 savaş uçağının da kalkış ve uçuş yaptığı görüldü.İlk defa uçak gemilerini bir araya getiriyorÇin, tarihinde ilk defa iki uçak gemisini bir araya getirerek ortak bir harp formasyonu oluşturan bu kapsamlı tatbikatı gerçekleştirdi. Şu anda Liaoning ve Şandong uçak gemilerini aktif olarak kullanan Çin, 2022’de suya indirilen üçüncü uçak gemisi Fucien’in de bu yıl 1 Mayıs’ta deneme seferlerine başladığını duyurmuştu. Fucien, elektronik katapult sistemi bulunan yeni nesil bir uçak gemisi olarak tanıtılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/tayvan-lideri-ilk-kez-bagimsizlik-konusmasini-yapmisti-cin-tum-adayi-cevreleyen-devasa-bir-tatbikat-1089193599.html
çin
çin halk cumhuriyeti
güney çin denizi
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çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, çin savunma bakanlığı, donanma, donanma komutanlığı, tayvan, tayvan hava kuvvetleri
çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, çin savunma bakanlığı, donanma, donanma komutanlığı, tayvan, tayvan hava kuvvetleri

Böylesi ilk defa yaşandı: Çin'den Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemili devasa tatbikat

14:09 01.11.2024 (güncellendi: 14:11 01.11.2024)
© Emre AytekinÇin Ulusal Konseyi
Çin Ulusal Konseyi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Emre Aytekin
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Çin, son zamanlarda ABD'nin Tayvan için onayladığı büyük silah satışı ardından Güney Çin Denizi'nde devasa bir tatbikat gerçekleştirdi.
Çin’in, egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi’nde iki uçak gemisiyle tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamaya göre, Liaoning ve Şandong uçak gemileri harp filolarıyla birlikte bölgede 'uçak gemisi formasyon tatbikatı' icra etti.
Donanmanın paylaştığı görüntülerde, iki uçak gemisine muhripler, firkateynler ve ikmal gemilerinden oluşan en az 11 savaş gemisinin eşlik ettiği, birçok J-15 savaş uçağının da kalkış ve uçuş yaptığı görüldü.

İlk defa uçak gemilerini bir araya getiriyor

Çin, tarihinde ilk defa iki uçak gemisini bir araya getirerek ortak bir harp formasyonu oluşturan bu kapsamlı tatbikatı gerçekleştirdi. Şu anda Liaoning ve Şandong uçak gemilerini aktif olarak kullanan Çin, 2022’de suya indirilen üçüncü uçak gemisi Fucien’in de bu yıl 1 Mayıs’ta deneme seferlerine başladığını duyurmuştu. Fucien, elektronik katapult sistemi bulunan yeni nesil bir uçak gemisi olarak tanıtılıyor.
Çin donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
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