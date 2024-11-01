https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cinden-guney-cin-denizinde-iki-ucak-gemili-devasa-tatbikat-1089928779.html
Böylesi ilk defa yaşandı: Çin'den Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemili devasa tatbikat
Böylesi ilk defa yaşandı: Çin'den Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemili devasa tatbikat
Sputnik Türkiye
Çin, son zamanlarda ABD'nin Tayvan için onayladığı büyük silah satışı ardından Güney Çin Denizi'nde devasa bir tatbikat gerçekleştirdi. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T14:09+0300
2024-11-01T14:09+0300
2024-11-01T14:11+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
güney çin denizi
çin komünist partisi (çkp)
çin devlet başkanı şi cinping
çin savunma bakanlığı
donanma
donanma komutanlığı
tayvan
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Çin’in, egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi’nde iki uçak gemisiyle tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamaya göre, Liaoning ve Şandong uçak gemileri harp filolarıyla birlikte bölgede 'uçak gemisi formasyon tatbikatı' icra etti. Donanmanın paylaştığı görüntülerde, iki uçak gemisine muhripler, firkateynler ve ikmal gemilerinden oluşan en az 11 savaş gemisinin eşlik ettiği, birçok J-15 savaş uçağının da kalkış ve uçuş yaptığı görüldü.İlk defa uçak gemilerini bir araya getiriyorÇin, tarihinde ilk defa iki uçak gemisini bir araya getirerek ortak bir harp formasyonu oluşturan bu kapsamlı tatbikatı gerçekleştirdi. Şu anda Liaoning ve Şandong uçak gemilerini aktif olarak kullanan Çin, 2022’de suya indirilen üçüncü uçak gemisi Fucien’in de bu yıl 1 Mayıs’ta deneme seferlerine başladığını duyurmuştu. Fucien, elektronik katapult sistemi bulunan yeni nesil bir uçak gemisi olarak tanıtılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/tayvan-lideri-ilk-kez-bagimsizlik-konusmasini-yapmisti-cin-tum-adayi-cevreleyen-devasa-bir-tatbikat-1089193599.html
çin
çin halk cumhuriyeti
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çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, çin savunma bakanlığı, donanma, donanma komutanlığı, tayvan, tayvan hava kuvvetleri
çin, çin halk cumhuriyeti, güney çin denizi, çin komünist partisi (çkp), çin devlet başkanı şi cinping, çin savunma bakanlığı, donanma, donanma komutanlığı, tayvan, tayvan hava kuvvetleri
Böylesi ilk defa yaşandı: Çin'den Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemili devasa tatbikat
14:09 01.11.2024 (güncellendi: 14:11 01.11.2024)
Çin, son zamanlarda ABD'nin Tayvan için onayladığı büyük silah satışı ardından Güney Çin Denizi'nde devasa bir tatbikat gerçekleştirdi.
Çin’in, egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi’nde iki uçak gemisiyle tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından yapılan açıklamaya göre, Liaoning ve Şandong uçak gemileri harp filolarıyla birlikte bölgede 'uçak gemisi formasyon tatbikatı' icra etti.
Donanmanın paylaştığı görüntülerde, iki uçak gemisine muhripler, firkateynler ve ikmal gemilerinden oluşan en az 11 savaş gemisinin eşlik ettiği, birçok J-15 savaş uçağının da kalkış ve uçuş yaptığı görüldü.
İlk defa uçak gemilerini bir araya getiriyor
Çin, tarihinde ilk defa iki uçak gemisini bir araya getirerek ortak bir harp formasyonu oluşturan bu kapsamlı tatbikatı gerçekleştirdi. Şu anda Liaoning ve Şandong uçak gemilerini aktif olarak kullanan Çin, 2022’de suya indirilen üçüncü uçak gemisi Fucien’in de bu yıl 1 Mayıs’ta deneme seferlerine başladığını duyurmuştu. Fucien, elektronik katapult sistemi bulunan yeni nesil bir uçak gemisi olarak tanıtılıyor.