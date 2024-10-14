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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/tayvan-lideri-ilk-kez-bagimsizlik-konusmasini-yapmisti-cin-tum-adayi-cevreleyen-devasa-bir-tatbikat-1089193599.html
Tayvan lideri ilk kez ‘bağımsızlık’ konuşmasını yapmıştı: Çin, tüm adayı çevreleyen devasa bir tatbikat başlattı
Tayvan lideri ilk kez ‘bağımsızlık’ konuşmasını yapmıştı: Çin, tüm adayı çevreleyen devasa bir tatbikat başlattı
Sputnik Türkiye
Çin, Tayvan liderinin konuşması ardından Tayvan'ı tamamen dış ülkelere kapatacak şekilde bir tatbikat başladı. Tatbikat 4 gün sürecek. 14.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-14T09:28+0300
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Çin, Tayvan’ın lideri Lai Ching-te’nin ilk 'Ulusal Gün' konuşmasından dört gün sonra, Ada ve çevresini kapsayan geniş çaplı bir askeri tatbikata başladı.Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin ordusunun Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası’nın kuzey, güney ve doğu bölgelerinde müşterek askeri tatbikat başlattığı bildirildi. Komutanlık Sözcüsü Li Şi, 'Müşterek Kılıç-2024B' tatbikatına kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını ve uçak ile gemilerin Ada’ya 'birçok yönden yaklaşarak müşterek saldırılar düzenleyeceğini' açıkladı.Li, bu tatbikatın gerçek muharebe yeteneklerini test etmeyi amaçladığını ve müşterek deniz-hava muharebe devriyeleri, deniz ve kara hedeflerine saldırılar ile muharebe alanında kapsamlı kontrol sağlamaya odaklanacağını belirtti. Tatbikatın ulusal güvenliği ve birliği korumak için gerekli bir adım olduğunu savunan Li, bu hamlenin Tayvan’ın bağımsızlığını savunan unsurlara güçlü bir caydırıcı mesaj olduğunu ifade etti.Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ordusunun tatbikatını doğruladı ve “Çin ordusunun bu irrasyonel ve provokatif eylemini kınıyoruz. Ulusal egemenliğimizi korumak için uygun önlemleri devreye sokacağız,” dedi.Tatbikat, yeni Tayvan liderinin konuşmasına bir cevap olarak geldi Çin ordusunun Tayvan çevresindeki tatbikatı, Ada’daki hükümetin lideri Lai Ching-te’nin 10 Ekim’de yaptığı 'Ulusal Gün' konuşmasından hemen sonra başladı. Lai, konuşmasında Pekin’in Tayvan’ı temsil etme hakkı olmadığını savunarak, 'Çin Cumhuriyeti'nin (Tayvan hükümeti) Çin Halk Cumhuriyeti ile bir bağının bulunmadığını belirtmiş ve 'ilhak ve egemenlik gasbına karşı direnme' çağrısı yapmıştı.Pekin, Lai’nin açıklamalarına sert tepki göstermiş ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai’nin Tayvan’ın bağımsızlığını savunduğunu ve Tayvan Boğazı’ndaki gerilimi artırmaya çalıştığını söylemişti. Mao, “Dünyada tek bir Çin vardır ve Tayvan onun ayrılmaz bir parçasıdır,” diyerek, Tayvan’ın Çin ile birleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.Pekin yönetimi, Lai Ching-te’yi 'bağımsızlık yanlısı' ve 'ayrılıkçı' olarak nitelendiriyor. Çinli yetkililer, Lai’nin Tayvan’ı bağımsızlık yoluna sokacağı ve bunun çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/cinden-tayvan-lideri-lainin-ulusal-gun-konusmasindaki-temsil-yorumuna-tepki-geldi-1089069322.html
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Tayvan lideri ilk kez ‘bağımsızlık’ konuşmasını yapmıştı: Çin, tüm adayı çevreleyen devasa bir tatbikat başlattı

09:28 14.10.2024
© AP Photo / Katsumi KasaharaÇin donanması
Çin donanması - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2024
© AP Photo / Katsumi Kasahara
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Çin, Tayvan liderinin konuşması ardından Tayvan'ı tamamen dış ülkelere kapatacak şekilde bir tatbikat başladı. Tatbikat 4 gün sürecek.
Çin, Tayvan’ın lideri Lai Ching-te’nin ilk 'Ulusal Gün' konuşmasından dört gün sonra, Ada ve çevresini kapsayan geniş çaplı bir askeri tatbikata başladı.Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çin ordusunun Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası’nın kuzey, güney ve doğu bölgelerinde müşterek askeri tatbikat başlattığı bildirildi.
Komutanlık Sözcüsü Li Şi, 'Müşterek Kılıç-2024B' tatbikatına kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını ve uçak ile gemilerin Ada’ya 'birçok yönden yaklaşarak müşterek saldırılar düzenleyeceğini' açıkladı.
Li, bu tatbikatın gerçek muharebe yeteneklerini test etmeyi amaçladığını ve müşterek deniz-hava muharebe devriyeleri, deniz ve kara hedeflerine saldırılar ile muharebe alanında kapsamlı kontrol sağlamaya odaklanacağını belirtti. Tatbikatın ulusal güvenliği ve birliği korumak için gerekli bir adım olduğunu savunan Li, bu hamlenin Tayvan’ın bağımsızlığını savunan unsurlara güçlü bir caydırıcı mesaj olduğunu ifade etti.
Tayvan Savunma Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ordusunun tatbikatını doğruladı ve “Çin ordusunun bu irrasyonel ve provokatif eylemini kınıyoruz. Ulusal egemenliğimizi korumak için uygun önlemleri devreye sokacağız,” dedi.

Tatbikat, yeni Tayvan liderinin konuşmasına bir cevap olarak geldi

Çin ordusunun Tayvan çevresindeki tatbikatı, Ada’daki hükümetin lideri Lai Ching-te’nin 10 Ekim’de yaptığı 'Ulusal Gün' konuşmasından hemen sonra başladı. Lai, konuşmasında Pekin’in Tayvan’ı temsil etme hakkı olmadığını savunarak, 'Çin Cumhuriyeti'nin (Tayvan hükümeti) Çin Halk Cumhuriyeti ile bir bağının bulunmadığını belirtmiş ve 'ilhak ve egemenlik gasbına karşı direnme' çağrısı yapmıştı.
Pekin, Lai’nin açıklamalarına sert tepki göstermiş ve Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai’nin Tayvan’ın bağımsızlığını savunduğunu ve Tayvan Boğazı’ndaki gerilimi artırmaya çalıştığını söylemişti. Mao, “Dünyada tek bir Çin vardır ve Tayvan onun ayrılmaz bir parçasıdır,” diyerek, Tayvan’ın Çin ile birleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Pekin yönetimi, Lai Ching-te’yi 'bağımsızlık yanlısı' ve 'ayrılıkçı' olarak nitelendiriyor. Çinli yetkililer, Lai’nin Tayvan’ı bağımsızlık yoluna sokacağı ve bunun çatışma riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
DÜNYA
Çin'den, Tayvan lideri Lai'nin Ulusal Gün konuşmasındaki 'temsil yorumuna' tepki geldi
10 Ekim, 18:16
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