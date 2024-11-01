https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cin-slovakya-basbakani-ficoyu-agirliyor-cinden-slovakya-vatandaslarina-15-gunluk-vizesiz-seyahat-1089926070.html

Çin, Slovakya Başbakanı Fico'yu ağırlıyor: Çin'den Slovakya vatandaşlarına 15 günlük vizesiz seyahat

Çin, Slovakya Başbakanı Fico'yu ağırlıyor: Çin'den Slovakya vatandaşlarına 15 günlük vizesiz seyahat

Sputnik Türkiye

Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico, beraberinde bakanlar ve iş insanlarından oluşan bir heyetle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi seyahat düzenledi... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T13:43+0300

2024-11-01T13:43+0300

2024-11-01T13:44+0300

dünya

robert fico

fico

slovakya

çin halk cumhuriyeti

çin devlet başkanı şi cinping

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089927143_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_26884e87e5ae8ad2ef7b6c54696cb1a5.jpg

Slovak-Çin ikili ilişkilerini ve karşılıklı ekonomik işbirliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen ziyarette Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico, bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Başbakan Fico'nun Çin programında Pekin'de bir iş forumuna katılma, Anhui eyaletinde çeşitli üretim tesislerini ziyaret etme bulunuyor ve ziyaretin sonunda Şanhay'a geçecek olan Başbakan, burada Çin Başbakanı ve diğer dünya liderleriyle birlikte Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE 2024) açılış törenine katılacak. Robert Fico ayrıca etkinlik kapsamında Slovak Cumhuriyeti'nin ulusal standını da açacak. Fico'nun seyahatinin 5 Kasım Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/secimler-yaklasirken-trump-karisik-mesajlar-vermeye-devam-ediyor-cin-ve-rusyayi-biden-birlestirdi-1089914562.html

slovakya

çin halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robert fico, fico, slovakya, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping