https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/cin-slovakya-basbakani-ficoyu-agirliyor-cinden-slovakya-vatandaslarina-15-gunluk-vizesiz-seyahat-1089926070.html
Çin, Slovakya Başbakanı Fico'yu ağırlıyor: Çin'den Slovakya vatandaşlarına 15 günlük vizesiz seyahat
Çin, Slovakya Başbakanı Fico'yu ağırlıyor: Çin'den Slovakya vatandaşlarına 15 günlük vizesiz seyahat
Sputnik Türkiye
Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico, beraberinde bakanlar ve iş insanlarından oluşan bir heyetle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi seyahat düzenledi... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T13:43+0300
2024-11-01T13:43+0300
2024-11-01T13:44+0300
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Slovak-Çin ikili ilişkilerini ve karşılıklı ekonomik işbirliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen ziyarette Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico, bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Başbakan Fico'nun Çin programında Pekin'de bir iş forumuna katılma, Anhui eyaletinde çeşitli üretim tesislerini ziyaret etme bulunuyor ve ziyaretin sonunda Şanhay'a geçecek olan Başbakan, burada Çin Başbakanı ve diğer dünya liderleriyle birlikte Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE 2024) açılış törenine katılacak. Robert Fico ayrıca etkinlik kapsamında Slovak Cumhuriyeti'nin ulusal standını da açacak. Fico'nun seyahatinin 5 Kasım Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.
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robert fico, fico, slovakya, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping
robert fico, fico, slovakya, çin halk cumhuriyeti, çin devlet başkanı şi cinping
Çin, Slovakya Başbakanı Fico'yu ağırlıyor: Çin'den Slovakya vatandaşlarına 15 günlük vizesiz seyahat
13:43 01.11.2024 (güncellendi: 13:44 01.11.2024)
Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico, beraberinde bakanlar ve iş insanlarından oluşan bir heyetle birlikte Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi seyahat düzenledi. İkili ekonomik görüşmeler hedeflenen ziyaret, ilk meyvelerini verdi: Çin'den Slovakya vatandaşlarına 15 günlük vizesiz seyahat kararı alındı.
Slovak-Çin ikili ilişkilerini ve karşılıklı ekonomik işbirliğini derinleştirmek amacıyla düzenlenen ziyarette Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Fico, bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bugün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Başkan Şi Cinping, Çin'e yaptığı resmi ziyarette Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldi. Bu yıl Çin ve Slovakya arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü. İki ülke ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltmeye karar verdi. Bu, iş birliklerine bir başka güçlü destek sağlayacak. Çin, Slovakya vatandaşlarına 15 günlük vizesiz olma kararı aldı."
Başbakan Fico'nun Çin programında Pekin'de bir iş forumuna katılma, Anhui eyaletinde çeşitli üretim tesislerini ziyaret etme bulunuyor ve ziyaretin sonunda Şanhay'a geçecek olan Başbakan, burada Çin Başbakanı ve diğer dünya liderleriyle birlikte Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın (CIIE 2024) açılış törenine katılacak.
Robert Fico ayrıca etkinlik kapsamında Slovak Cumhuriyeti'nin ulusal standını da açacak. Fico'nun seyahatinin 5 Kasım Salı gününe kadar devam edeceği belirtildi.