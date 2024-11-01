https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/chp-lideri-ozel-mansur-yavasin-neden-esenyurt-mitingine-katilmadigini-acikladi-1089937808.html

CHP lideri Özel, Mansur Yavaş'ın neden Esenyurt mitingine katılmadığını açıkladı

CHP lideri Özel, Mansur Yavaş'ın neden Esenyurt mitingine katılmadığını açıkladı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i Silivri'de ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T17:21+0300

2024-11-01T17:21+0300

2024-11-01T17:21+0300

politika

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Özel, tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i Silivri'de ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını beklediklerini söyledi.Özel, Avcılar'da bir otelde milletvekilleriyle gerçekleştireceği basına kapalı grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Antalya'daki kampı iptal ettiklerini, Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nı da dün Esenyurt'ta yaptıklarını aktaran Özel, bugün de Ahmet Özer'in tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması gündemine yoğunlaşmak ve ekonomi başta olmak üzere bazı konuları bütçe takvimi dahilinde partisinin Meclis grubuyla görüşmek üzere toplantıyı yapacaklarını söyledi.Özel, milletvekilleriyle sıcak gündemi konuşacaklarını dile getirerek, "Yarın 31 Mart seçimlerinden sonra gelişen siyasi gündemi, partimizin 47 yıl sonra birinci parti olmasını, bunu muhafaza etmesini ve bunu geliştirerek devam etmemizin siyasi açıdan nasıl mümkün olduğunu ve vatandaşa dokunan siyaseti nasıl daha da güçlendirebileceğimizi konuşacağız. Pazar günü de daha çok bütçe görüşmeleri ve vatandaşa bütçenin doğru aktarılmasıyla ilgili etkili, net ve sert siyasetin Meclis'te ve sahada nasıl takip edeceğini konuşacağız." diye konuştu.'Esenyurt'u boş bırakmayacağız'Özel, "Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız bundan sonra Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak. Hiçbirimiz boş bırakmayacağız. Buna yönelik süreçleri birazdan grubumuzla istişare edeceğiz. Gün içinde sıcak gündemler oldukça kararlar belirginleştikçe grup başkanvekillerimiz bilgilendirme toplantıları yapacaklar." ifadesini kullandı.100 bin nüfusla teslim edip, 2019 seçimlerinde 1 milyonun üzerinde nüfusla geri aldıkları Esenyurt'u "kent suçları müzesi" olarak tanımlayan Özel, bir ilçeye yapılabilecek her kötülüğün Esenyurt'a yapıldığını dile getirdi.İlçe sakinlerinin, Esenyurt'u CHP'ye suç işlenmeden yönetilmesi için teslim ettiğini kaydeden Özel, "Hazmedemediler ve ilk fırsatta geldiler yalanla dolanla iftirayla 10 yıldır parti üyemiz olan bir profesörü, bir kanaat önderini, bölücü örgüt üyesi diye yaftalayıp Silivri'ye koyup, ondan sonra da oraya belediye meclisinden bir vekil seçmek yerine kendisi elverişli, kullanışlı, sadakatinden emin oldukları suç işletebilecekleri, Beyoğlu'nda da kaymakamlıkla belediyeyi aynı binada yönetip, Beyoğlu'nu biz kazandığımızda ertesi gün 'Çıkın bu binadan' diyen birisini getirip buraya kayyum atadılar." ifadesini kullandı.'Pazartesi günü Silivri'ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etme niyetindeyiz'Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Silivri'de yapılacağı duyurulan grup toplantısının ve Ahmet Özer'i ziyaretinin neden iptal edildiğine yönelik soru üzerine, şunları söyledi:Mansur Yavaş neden Esenyurt mitingine katılmadı?Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'nin dün Esenyurt'ta gerçekleştirdiği mitinge katılmadıkları hatırlatılan Özel, hepsinin haklı gerekçelerini kendisine bildirdiklerini söyledi.Özel, şunları kaydetti:'Ben aday olmayacağım'CHP Genel Başkanı Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğal aday olarak ortaya çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine, CHP'nin seçime bugünden hazır durumda olduğunu ve aday belirleme noktasında en geniş mutabakatı sağlayacaklarını belirtti.Bir buçuk milyonu aşkın üyeleri olduğunu aktaran Özel, şöyle devam etti:Özel, "Esenyurt Belediyesinden sonra 'Hedefte İBB mi var?' soruları da kafa karıştırıyor. Bu operasyonun İBB'ye yansıması nasıl olur sizce?" sorusunu, "Vallahi kafa karıştırıyor. Bu operasyondan sonra hedefte İBB mi var? Şu kadarını söyleyeyim. Kafaları hiç karışmasın alınlarını karışlarız." diyerek yanıtladı.Konuşmasında hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Yüksel Çengel'in ailesine ve partililere baş sağlığı dileyen Özel, yarın Çengel'in ailesiyle bir araya geleceğini de sözlerine ekledi.CHP Genel Başkanı Özel, basın açıklamasının ardından milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen grup toplantısına başkanlık etti. ​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/ibb-baskani-imamoglunun-yeni-danismani-eski-iyi-partili-ibrahim-ozkan-oldu-1089935484.html

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