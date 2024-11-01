https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/brezilyayi-sarsan-cinayette-eski-polislere-ceza-yagdi-1089917810.html
Brezilya'yı sarsan cinayette eski polislere ceza yağdı
Brezilya'yı sarsan cinayette eski polislere ceza yağdı
Sputnik Türkiye
Brezilya'nın Rio kentinin belediye meclisi üyesi Marielle Franco, 2018 yılında resmi aracına açılan ateş sonucu şoförüyle birlikte ölmüş, olay sonrası... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T11:41+0300
2024-11-01T11:41+0300
2024-11-01T11:41+0300
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Ronnie Lessa, Franco ve şoförü Anderson Gomes'in (39) öldüğü 2018'deki araçtan ateş açma olayında 14 el ateş ettiğini itiraf etti ve 78 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Lessa'yı araçta bekleyen ve silahlı saldırı sonrası kaçış aracını kullandığını itiraf eden Elcio de Queiroz ise 59 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. İki eski polis ayrıca çifte cinayete ek olarak, arabada bulunan Franco'nun o zamanki basın görevlisi Fernanda Chaves'i öldürmeye teşebbüsten de hüküm giydi.Marielle Franco'nun yıldızı parlayan bir siyasetçi olduğunu belirten yerel basın, cinayetin azmettiricileri suçlamasıyla iki Rio politikacısı Domingos ve Chiquinho Brazao ile eski bir polis şefi olan Rivaldo Barbosa'ya karşı açılan davanın yüksek mahkemede devam ettiğini ifade ederek henüz bir duruşma tarihinin belirlenmediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silvadan-soykirim-aciklamasi-israil-halkinin-cogunun--1088446630.html
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brezilya, silahlı saldırı, marielle franco, rio
brezilya, silahlı saldırı, marielle franco, rio
Brezilya'yı sarsan cinayette eski polislere ceza yağdı
Brezilya'nın Rio kentinin belediye meclisi üyesi Marielle Franco, 2018 yılında resmi aracına açılan ateş sonucu şoförüyle birlikte ölmüş, olay sonrası şüphelilerin polis çıkması ülkeyi sarsmıştı. Cinayetleri itiraf eden iki eski polislerden biri 78 yıl, diğeri 59 yıl hapis cezası aldı.
Ronnie Lessa, Franco ve şoförü Anderson Gomes'in (39) öldüğü 2018'deki araçtan ateş açma olayında 14 el ateş ettiğini itiraf etti ve 78 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Lessa'yı araçta bekleyen ve silahlı saldırı sonrası kaçış aracını kullandığını itiraf eden Elcio de Queiroz ise 59 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.
İki eski polis ayrıca çifte cinayete ek olarak, arabada bulunan Franco'nun o zamanki basın görevlisi Fernanda Chaves'i öldürmeye teşebbüsten de hüküm giydi.
Marielle Franco'nun yıldızı parlayan bir siyasetçi olduğunu belirten yerel basın, cinayetin azmettiricileri suçlamasıyla iki Rio politikacısı Domingos ve Chiquinho Brazao ile eski bir polis şefi olan Rivaldo Barbosa'ya karşı açılan davanın yüksek mahkemede devam ettiğini ifade ederek henüz bir duruşma tarihinin belirlenmediğini kaydetti.