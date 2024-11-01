https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/brezilyayi-sarsan-cinayette-eski-polislere-ceza-yagdi-1089917810.html

Brezilya'yı sarsan cinayette eski polislere ceza yağdı

Brezilya'yı sarsan cinayette eski polislere ceza yağdı

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Rio kentinin belediye meclisi üyesi Marielle Franco, 2018 yılında resmi aracına açılan ateş sonucu şoförüyle birlikte ölmüş, olay sonrası... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T11:41+0300

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brezilya

silahlı saldırı

marielle franco

rio

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Ronnie Lessa, Franco ve şoförü Anderson Gomes'in (39) öldüğü 2018'deki araçtan ateş açma olayında 14 el ateş ettiğini itiraf etti ve 78 yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Lessa'yı araçta bekleyen ve silahlı saldırı sonrası kaçış aracını kullandığını itiraf eden Elcio de Queiroz ise 59 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. İki eski polis ayrıca çifte cinayete ek olarak, arabada bulunan Franco'nun o zamanki basın görevlisi Fernanda Chaves'i öldürmeye teşebbüsten de hüküm giydi.Marielle Franco'nun yıldızı parlayan bir siyasetçi olduğunu belirten yerel basın, cinayetin azmettiricileri suçlamasıyla iki Rio politikacısı Domingos ve Chiquinho Brazao ile eski bir polis şefi olan Rivaldo Barbosa'ya karşı açılan davanın yüksek mahkemede devam ettiğini ifade ederek henüz bir duruşma tarihinin belirlenmediğini kaydetti.

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