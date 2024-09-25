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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/brezilya-devlet-baskani-lula-da-silvadan-soykirim-aciklamasi-israil-halkinin-cogunun--1088446630.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan 'soykırım' açıklaması: 'İsrail halkının çoğunun desteklemediğinden de eminim'
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan 'soykırım' açıklaması: 'İsrail halkının çoğunun desteklemediğinden de eminim'
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak adlandırdı ve "Bunun bir açıklaması yok. İsrail... 25.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-25T23:44+0300
2024-09-25T23:46+0300
israil- filistin çatışması
brezilya
luiz inacio lula da silva
israil-filistin
soykırım
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.Lula da Silva kendisine Anadolu Ajansı muhabiri tarafından sorulan "Lübnan'da sadece 1 günde 500'den fazla sivilin öldürüldüğü belirtiliyor. İsrail ordusu da Lübnan'a kara harekatı hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce artık İsrail'e yönelik küresel bir silah ambargo çağrısında bulunma vakti geldi mi?" sorularına yanıt verdi.Lula da Silva, Lübnan'daki ölü sayısının, en son 1987-1990 yıllarında gerçekleşen iç savaştaki ölü sayısını geçtiğine dikkati çekti. Yaklaşık 10 bin kişinin de yerinden edildiğini kaydeden Brezilya Devlet Başkanı Batı Şeria topraklarında da çok sayıda sivilin öldürüldüğünü söyleyerek, "Diğer taraftan bir soykırım var" dedi.​​​​​​​Lula da Silva, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir süreç yürütüldüğünü anımsatarak aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ateşkes için karar alındığını ancak Netanyahu'nun bu kararlara uymadığını dile getirdi.'Netanyahu'yu destekleyen ülkeler harekete geçmeli'"Bu nedenle BM'nin karar alma ve faaliyete geçebilmesi için güçlendirilmesi noktasında savaş veriyoruz" diyen Lula da Silva, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyen ülkeleri harekete geçmeye çağırdı.'İsrail hükümetini şiddetle kınıyorum'Lula da Silva, bir taraftan bazı ülkelerin dünyayı daha iyi duruma getirmek için çaba sarf ettiğini, diğer taraftan da bazılarının insanları öldürdüğünü belirterek, "Bunun bir açıklaması yok. İsrail hükümetinin bu faaliyetlerini şiddetle kınıyorum. İsrail halkının çoğunun bu soykırımı desteklemediğinden de eminim" şeklinde konuştu.Hamas'ın da payına düşen katkıyı sağlaması ve masum esirleri serbest bırakması gerektiğini dile getiren Lula da Silva, aynı şekilde her şeyin normale dönmesi için İsrail hükümetinin de esirleri serbest bırakması gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240925/filistin-3-ekimde-israilin-uluslararasi-futboldan-men-edilmesi-kararinin-cikmasini-bekliyor-1088446444.html
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brezilya, luiz inacio lula da silva, israil-filistin, soykırım
brezilya, luiz inacio lula da silva, israil-filistin, soykırım

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan 'soykırım' açıklaması: 'İsrail halkının çoğunun desteklemediğinden de eminim'

23:44 25.09.2024 (güncellendi: 23:46 25.09.2024)
© AA / Selçuk AcarBrezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2024
© AA / Selçuk Acar
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Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini soykırım olarak adlandırdı ve "Bunun bir açıklaması yok. İsrail hükümetinin bu faaliyetlerini şiddetle kınıyorum. İsrail halkının çoğunun bu soykırımı desteklemediğinden de eminim" açıklamasında bulundu.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.
Lula da Silva kendisine Anadolu Ajansı muhabiri tarafından sorulan "Lübnan'da sadece 1 günde 500'den fazla sivilin öldürüldüğü belirtiliyor. İsrail ordusu da Lübnan'a kara harekatı hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce artık İsrail'e yönelik küresel bir silah ambargo çağrısında bulunma vakti geldi mi?" sorularına yanıt verdi.
Lula da Silva, Lübnan'daki ölü sayısının, en son 1987-1990 yıllarında gerçekleşen iç savaştaki ölü sayısını geçtiğine dikkati çekti. Yaklaşık 10 bin kişinin de yerinden edildiğini kaydeden Brezilya Devlet Başkanı Batı Şeria topraklarında da çok sayıda sivilin öldürüldüğünü söyleyerek, "Diğer taraftan bir soykırım var" dedi.
​​​​​​​Lula da Silva, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de bir süreç yürütüldüğünü anımsatarak aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ateşkes için karar alındığını ancak Netanyahu'nun bu kararlara uymadığını dile getirdi.

'Netanyahu'yu destekleyen ülkeler harekete geçmeli'

"Bu nedenle BM'nin karar alma ve faaliyete geçebilmesi için güçlendirilmesi noktasında savaş veriyoruz" diyen Lula da Silva, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu destekleyen ülkeleri harekete geçmeye çağırdı.

'İsrail hükümetini şiddetle kınıyorum'

Lula da Silva, bir taraftan bazı ülkelerin dünyayı daha iyi duruma getirmek için çaba sarf ettiğini, diğer taraftan da bazılarının insanları öldürdüğünü belirterek, "Bunun bir açıklaması yok. İsrail hükümetinin bu faaliyetlerini şiddetle kınıyorum. İsrail halkının çoğunun bu soykırımı desteklemediğinden de eminim" şeklinde konuştu.
Hamas'ın da payına düşen katkıyı sağlaması ve masum esirleri serbest bırakması gerektiğini dile getiren Lula da Silva, aynı şekilde her şeyin normale dönmesi için İsrail hükümetinin de esirleri serbest bırakması gerektiğini söyledi.
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