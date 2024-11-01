https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/bolivya-basini-eski-devlet-baskani-moralesin-destekcileri-bir-askeri-birligi-ele-gecirdi-1089944891.html
Bolivya basını: Eski Devlet Başkanı Morales'in destekçileri bir askeri birliği ele geçirdi
Bolivya basını: Eski Devlet Başkanı Morales'in destekçileri bir askeri birliği ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Bolivya basını, Bolivya’da Eski Devlet Başkanı Morales'in destekçilerinin bir askeri birliği ele geçirdiğini aktardı. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T22:03+0300
2024-11-01T22:03+0300
2024-11-01T22:02+0300
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askeri birlik
operasyon
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Bolivya TV'nin haberine göre eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri bir askeri birliği ele geçirerek, 19 gündür göstericiler tarafından kapatılan yolları açmak için başlatılan polis operasyonuna son verilmesini talep etti.Haberde “Evo Morales'in destekçileri Villa Tunari'de bir askeri birliği ele geçirdi ve askerleri alıkoyuyor” ifadelerine yer verildi.Sosyal medyada, protestocular tarafından çekilen ve bir askerin 'kendisinin ve diğer askerlerin hayatının tehlikede olduğu ve göstericilere müdahale edilmemesini’ istediği bir video yayınlandı.Bolivya’da bugün sabah erken saatlerde ordu tarafından desteklenen polis, ülkede artan gıda fiyatları ve yakıt sıkıntısını protesto eden göstericilerin 19 gündür kapattıkları yolları açmak için geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.Protestocular ayrıca insan kaçakçılığı ve reşit olmayan bir çocuğa tacizde bulunmakla suçlanan Morales hakkındaki soruşturmanın durdurulmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bolivya-eski-baskani-evo-moralese-suikast-girisimi-aracina-14-el-ates-edildi-1089728105.html
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bolivya, protesto, evo morales, polis, çatışma, göstericiler, ordu, askeri birlik, operasyon
bolivya, protesto, evo morales, polis, çatışma, göstericiler, ordu, askeri birlik, operasyon
Bolivya basını: Eski Devlet Başkanı Morales'in destekçileri bir askeri birliği ele geçirdi
Bolivya basını, Bolivya’da Eski Devlet Başkanı Morales'in destekçilerinin bir askeri birliği ele geçirdiğini aktardı.
Bolivya TV'nin haberine göre eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in destekçileri bir askeri birliği ele geçirerek, 19 gündür göstericiler tarafından kapatılan yolları açmak için başlatılan polis operasyonuna son verilmesini talep etti.
Haberde “Evo Morales'in destekçileri Villa Tunari'de bir askeri birliği ele geçirdi ve askerleri alıkoyuyor” ifadelerine yer verildi.
Sosyal medyada, protestocular tarafından çekilen ve bir askerin 'kendisinin ve diğer askerlerin hayatının tehlikede olduğu ve göstericilere müdahale edilmemesini’ istediği bir video yayınlandı.
Bolivya’da bugün sabah erken saatlerde ordu tarafından desteklenen polis, ülkede artan gıda fiyatları ve yakıt sıkıntısını protesto eden göstericilerin 19 gündür kapattıkları yolları açmak için geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.
Protestocular ayrıca insan kaçakçılığı ve reşit olmayan bir çocuğa tacizde bulunmakla suçlanan Morales hakkındaki soruşturmanın durdurulmasını talep ediyor.