https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bolivya-eski-baskani-evo-moralese-suikast-girisimi-aracina-14-el-ates-edildi-1089728105.html
Bolivya eski Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi: Aracına 14 el ateş edildi
Bolivya eski Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi: Aracına 14 el ateş edildi
Sputnik Türkiye
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales aracıyla hareket halinde iken silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Aracına 14 el kurşun isabet eden başkanın şoförü... 27.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-27T18:21+0300
2024-10-27T18:21+0300
2024-10-27T18:21+0300
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Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales'in aracı silahlı saldırıya uğrarken soförü başından yaralandı.27 Ekim Pazar günü yerel saat ile sabah 06.25 sıralarında 3 kamyonun siyasetçi Evo Morales'in aracını sıkıştırması ile başlayan saldırıda 14 el ateş edildiği ifade edildi. Saldırıda şoför başından yaralanırken Evo Morales yara almadan kurtuldu. Açıklama yapan Evo Morales "Şaşırdım, sonunda hayatımızı kurtardık" dedi. 2 haftadır ülke genelinde çatışmalar yaşanırken Evo Morales taraftarları eski başkana destek verdi.Evo Morales kimdir?1959 yılında Oruro'da dünyaya gelen Evo Morales Bolivya'da önemli bir siyasi figür haline geldi. 2006-2019 yılları arasında Bolivya Devlet Başkanlığı yapan isim solcu politikaları ile tanındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241014/trumpa-yeni-saldiri-onlendigi-duyurulmustu-fbi-suikast-girisimi-degil-dedi-1089204706.html
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evo morales kimdir, evo morales suikast, evo morales nereni başkanı
Bolivya eski Başkanı Evo Morales'e suikast girişimi: Aracına 14 el ateş edildi
Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales aracıyla hareket halinde iken silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Aracına 14 el kurşun isabet eden başkanın şoförü başından yaralandı. Saldırıda yara almadan kurtulan eski başkan Evo Morales açıklamalarda bulundu.
Bolivya eski Devlet Başkanı Evo Morales'in aracı silahlı saldırıya uğrarken soförü başından yaralandı.
27 Ekim Pazar günü yerel saat ile sabah 06.25 sıralarında 3 kamyonun siyasetçi Evo Morales'in aracını sıkıştırması ile başlayan saldırıda 14 el ateş edildiği ifade edildi. Saldırıda şoför başından yaralanırken Evo Morales yara almadan kurtuldu. Açıklama yapan Evo Morales "Şaşırdım, sonunda hayatımızı kurtardık" dedi. 2 haftadır ülke genelinde çatışmalar yaşanırken Evo Morales taraftarları eski başkana destek verdi.
1959 yılında Oruro'da dünyaya gelen Evo Morales Bolivya'da önemli bir siyasi figür haline geldi. 2006-2019 yılları arasında Bolivya Devlet Başkanlığı yapan isim solcu politikaları ile tanındı.