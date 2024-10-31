https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-agit-moldovadaki-secim-ve-referandumda-esi-gorulmemis-duzeyde-ihlal-yapildigini-kabul-etti-1089894801.html

Rusya: AGİT, Moldova'daki seçim ve referandumda eşi görülmemiş düzeyde ihlal yapıldığını kabul etti

Rusya: AGİT, Moldova'daki seçim ve referandumda eşi görülmemiş düzeyde ihlal yapıldığını kabul etti

Sputnik Türkiye

Moldova'daki seçim ve referandumda eşi görülmemiş düzeyde ihlal yapıldığını aktaran SVR, oylama sürecinde bağımsız bir denetim yapılmadığının ve seçmen... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T16:41+0300

2024-10-31T16:41+0300

2024-10-31T16:41+0300

dünya

moldova

cumhurbaşkanlığı seçimi

ab üyeliği

referandum

maia sandu

maya sandu

kişinev

agit

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Moldova'daki cumhurbaşkanlığı seçimi ile AB'ye üyelik referandumunda eşi görülmemiş düzeyde ihlal yapıldığını gayri resmi olarak kabul ettiğini belirtti.SVR, AGİT'i temsil edenler de dahil çok sayıda yabancı gözlemcinin AGİT'e gönderdiği verilerin cumhurbaşkanlığı seçimi ile referandumda eşi görülmemiş düzeyde ihlal yapıldığını doğruladığını vurguladı.SVR'nin açıklamasında, "AGİT Sekreterliği'ndeki en vahim ihlallerden biri, idari kaynakların resmi makamlar tarafından yaygın şekilde kullanılmasıdır. Özellikle, ciddi bir finansman kesintisi tehdidi altında olan Kişinev, yerel yönetimlerden merkezi hükümetin ihtiyaç duyduğu vatandaşların iradesini ortaya koymasını sağlamasını talep etti" ifadelerine yer verildi.Moldova Merkezi Seçim Komisyonu'nun yerel seçim komisyonlarının sandık tutanaklarında 'düzeltmeler' yapılması da dahil oyların 'doğru sayılmasını sağlamasına' göz yumduğunu kaydeden SVR, Avrupa ülkelerindeki seçim merkezlerinde oylama sürecinde bağımsız bir denetim yapılmadığının ve seçmen sayısına ilişkin güvenilir veriler bulunmadığının da altını çizdi.Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçimi ile AB'ye üyelik referandumu, 20 Ekim'de yapılmıştı.Mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42.21 oy alarak birinci sırada gelirken, Moldova Sosyalistler Partisi'nin (PSRM) adayı, Gagavuz Türkü, eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26.15 oyla ikinci olmuştu.3 Kasım'da yapılacak ikinci turda Sandu ve Stoyanoglo cumhurbaşkanı koltuğu için bir kez daha yarışacak.

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moldova, cumhurbaşkanlığı seçimi, ab üyeliği, referandum, maia sandu, maya sandu, kişinev, agit, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)