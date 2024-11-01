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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/bakan-uraloglu-duyurdu-yol-2-kilometre-kisalacak-seyahat-suresi-20-dakika-dusecek-1089927297.html
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yol 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi 20 dakika düşecek
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yol 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi 20 dakika düşecek
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T13:32+0300
2024-11-01T13:32+0300
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 960 metrelik tünelde düzenlenen törende, tünelin, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temelini attıkları Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edildiğini söyledi.Bakan Uraloğlu, 36.5 kilometre uzunluğundaki projenin Pazar-Ardeşen yol ayrımından başladığına işaret ederek, "Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkisinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor. Yeni bir yaklaşımla ele alarak bitümlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiğimiz projemiz kapsamında 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor" diye konuştu.Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafi şartlarının, yerleşim yerlerini birbirinden ayıran doğal engellerle dolu olduğunu dile getiren Uraloğlu, yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topografik yapısı nedeniyle kaya düşmeleri, sel afetleri ve heyelan riski taşıdığını vurguladı.Uraloğlu, bu engeller karşısında asla pes etmediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:"Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Bugün burada 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli'ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz. Ardeşen ayrımından Ayder Yaylası'na yol boyunca trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Çamlıhemşin ilçe geçişini Çamlıhemşin Tüneli ile geçiyoruz."'Seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız'Tünelin devamında Çamlıhemşin'in eşsiz doğasını korumak için 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli'ni de hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:Projenin başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, yolumuz sayesinde önemli ölçüde azalacak, turistlere ve Rizeli hemşehrilerimize daha rahat bir seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkan tanıyacak" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bakan-uraloglundan-toplu-ulasimda-tek-kart-donemi-aciklamasi-kredi-karti-olarak-da-kullanilabilecek-1089839770.html
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abdulkadir uraloğlu, yol, seyahat, ardeşen, ayder yaylası
abdulkadir uraloğlu, yol, seyahat, ardeşen, ayder yaylası

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yol 2 kilometre kısalacak, seyahat süresi 20 dakika düşecek

13:32 01.11.2024
© AAUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlanacağını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 960 metrelik tünelde düzenlenen törende, tünelin, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temelini attıkları Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu kapsamında inşa edildiğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, 36.5 kilometre uzunluğundaki projenin Pazar-Ardeşen yol ayrımından başladığına işaret ederek, "Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek, Ayder mevkisinde Ayder Yenileme ve Koruma Projesi ile entegre olarak son buluyor. Yeni bir yaklaşımla ele alarak bitümlü sıcak karışım kaplamalı inşa ettiğimiz projemiz kapsamında 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli ile birlikte 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli ve toplam uzunlukları 215 metre olan 4 adet köprü ile 3 adet kavşak bulunuyor" diye konuştu.
Doğu Karadeniz'in zorlu coğrafi şartlarının, yerleşim yerlerini birbirinden ayıran doğal engellerle dolu olduğunu dile getiren Uraloğlu, yörenin aşırı yağış alan bir bölge olması, dik eğimli topografik yapısı nedeniyle kaya düşmeleri, sel afetleri ve heyelan riski taşıdığını vurguladı.
Uraloğlu, bu engeller karşısında asla pes etmediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Dağları tünellerle delerek, derin vadileri köprülerle geçerek, insanımızın ihtiyaç duyduğu projeleri gerçekleştirdik, medeniyetimizin sınırlarını genişlettik. Bugün burada 960 metrelik Çamlıhemşin Tüneli'ndeki kazı çalışmalarını tamamlayıp ışık görme aşamasına gelerek bu azmin ve kararlılığın bir örneğini daha yaşıyoruz. Ardeşen ayrımından Ayder Yaylası'na yol boyunca trafiğin güvenli akışını sağlamak amacıyla özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğu artan Çamlıhemşin ilçe geçişini Çamlıhemşin Tüneli ile geçiyoruz."

'Seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız'

Tünelin devamında Çamlıhemşin'in eşsiz doğasını korumak için 2 bin 252 metrelik Hala Tüneli'ni de hayata geçireceklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bu yolumuz, Karadeniz Bölgesi'nde son dönemlerde hem kış turizmine hem de yayla turizmine hizmet eden ve her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na ulaşım sağlamasıyla bölgenin kültürel ve ekonomik dokusunu şekillendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Projemiz ile mevcut yolda artan trafik yoğunluğunu rahatlatarak, güzergahta daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım tesis ediyoruz. Yolumuz tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre, seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 180 milyon lira, akaryakıttan 115 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 295 milyon lira tasarruf edeceğiz."
Projenin başta Ayder Yaylası olmak üzere tüm bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Neredeyse bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, yolumuz sayesinde önemli ölçüde azalacak, turistlere ve Rizeli hemşehrilerimize daha rahat bir seyahat imkanı sağlayacak. Daha kısa sürede, konfor ve güvenle ulaşabilme imkanı, turistlerin bölgede daha fazla zaman geçirmelerine imkan tanıyacak" değerlendirmesinde bulundu.
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