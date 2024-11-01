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Ankara'da ahtapot döner: 'Çok güzel tepkiler aldık'
Ankara'da ahtapot döner: 'Çok güzel tepkiler aldık'
Sputnik Türkiye
Ankara'da restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, ahtapot döneri yaptı Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T11:15+0300
2024-11-01T11:15+0300
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Farklı lezzetleri bir araya getiren şefler bu kez ahtapot döner yaptı. Ankaralılara ahtapot döner servisine başlayan şefler, 'çok güzel tepkiler aldık' dedi.Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, yaptıkları denemeden başarılı sonuç aldı.Özellikle son yıllarda çektikleri farklı yemek videoları ile sosyal medyada viral olduklarını dile getiren Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.Kendi mesleklerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını dile getiren Mehmet Şef konuşmasını şöyle sürdürdü:'Balıktan Adana, balıktan lahmacun yaptık'Geçmiş zamanlarda döner işletmecisinde de çalıştıklarını belirten Mehmet Şef, “Haliyle dönerden de anlayan 2 ustayız” ifadelerini kullandı. Sonrasında deniz ürünlerine geçtiğini ve önceki tarifleri deniz ürünleriyle birleştirme kararı aldıklarını belirten Mehmet Şef, “Balıktan künefe, balıktan Adana, balıktan lahmacun-pide gibi tariflerimiz de çok var. ‘Sürekli daha ne yapabiliriz?' diye araştırıp bunu servis haline getirip müşterilerimize sunuyoruz ve bugüne kadar da çok güzel etkileşim ve tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.Orkinostan balık döner yaptıklarını hatırlatan Mehmet Şef, bu yemeğin de oldukça sevildiğini ve müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi. Çeşitli tarifleri sürekli olarak denedikleri aktaran Mehmet Şef, “Sürekli araştırma içindeyiz ‘Daha ne yapabiliriz?' diye. Deniyoruz, önce kendimiz tadıyoruz, müşterilerimize tattırıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu sefer de ‘ne yapabiliriz?' diye beyin fırtınası yapıp Faruk Şef ile ‘ahtapottan döner' fikrini ortaya koyduk ve bugün de müşterilerimize sunacağız” diye konuştu.İlk defa ahtapot döner deneyen müşteriler ise dönerin tadını oldukça beğendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240918/tavuk-doner-standartlari-degisiyor-yeni-yonetmelik-taslagi-hazirlandi-1088183714.html
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ahtapot, ahtapot döner, ankara ahtapot döner
ahtapot, ahtapot döner, ankara ahtapot döner

Ankara'da ahtapot döner: 'Çok güzel tepkiler aldık'

11:15 01.11.2024
© İHA / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK-AW319807Ankara'da yeni lezzet trendi: Ahtapot döner
Ankara'da yeni lezzet trendi: Ahtapot döner - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA / OĞUZHAN HALİL ÖZBEK-AW319807
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Ankara'da restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, ahtapot döneri yaptı Türk kültürüne ait yemekleri deniz ürünleri ile uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerinden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.
Farklı lezzetleri bir araya getiren şefler bu kez ahtapot döner yaptı. Ankaralılara ahtapot döner servisine başlayan şefler, 'çok güzel tepkiler aldık' dedi.
Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, yaptıkları denemeden başarılı sonuç aldı.
Özellikle son yıllarda çektikleri farklı yemek videoları ile sosyal medyada viral olduklarını dile getiren Mehmet Şef, “Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimiz ile Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döneri yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kendi mesleklerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını dile getiren Mehmet Şef konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sosyal medya ilk zamanlarda sadece yaptığımız yemeklerin sunum veya tadım kısımlarını kısa video olarak ya da fotoğraf olarak koyuyorduk. Daha sonraları fotoğraflardan ziyade tadım videolarının daha çok izlendiğini, keşfete düştüğünü, etkileşim, yorum aldığını, takipçi getirdiğini farkettik. Bunun üzerine daha çok videolarla ilerlemeyi tercih ettik. Daha sonra bunu geliştirip videoları, sadece tadım kısmıyla değil de giriş-gelişme-sonuç kısmıyla bir dakikaya sığdırarak yayınlamaya başladık.”

'Balıktan Adana, balıktan lahmacun yaptık'

Geçmiş zamanlarda döner işletmecisinde de çalıştıklarını belirten Mehmet Şef, “Haliyle dönerden de anlayan 2 ustayız” ifadelerini kullandı. Sonrasında deniz ürünlerine geçtiğini ve önceki tarifleri deniz ürünleriyle birleştirme kararı aldıklarını belirten Mehmet Şef, “Balıktan künefe, balıktan Adana, balıktan lahmacun-pide gibi tariflerimiz de çok var. ‘Sürekli daha ne yapabiliriz?' diye araştırıp bunu servis haline getirip müşterilerimize sunuyoruz ve bugüne kadar da çok güzel etkileşim ve tepkiler aldık” ifadelerini kullandı.
Orkinostan balık döner yaptıklarını hatırlatan Mehmet Şef, bu yemeğin de oldukça sevildiğini ve müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.
Çeşitli tarifleri sürekli olarak denedikleri aktaran Mehmet Şef, “Sürekli araştırma içindeyiz ‘Daha ne yapabiliriz?' diye. Deniyoruz, önce kendimiz tadıyoruz, müşterilerimize tattırıyoruz. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Bu sefer de ‘ne yapabiliriz?' diye beyin fırtınası yapıp Faruk Şef ile ‘ahtapottan döner' fikrini ortaya koyduk ve bugün de müşterilerimize sunacağız” diye konuştu.
İlk defa ahtapot döner deneyen müşteriler ise dönerin tadını oldukça beğendi.
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