https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/almanyadan-ameliyat-icin-gelen-hastadan-doktora-tazminat-davasi-brezilya-poposu-istememistim-1089913534.html

Almanya'dan ameliyat için gelen hastadan, doktora tazminat davası: 'Brezilya poposu istememiştim'

Almanya'dan ameliyat için gelen hastadan, doktora tazminat davası: 'Brezilya poposu istememiştim'

Sputnik Türkiye

Almanya’da yaşayan Ebru Ö., sağ kalçasındaki çukurun giderilmesi için Türkiye’de bir kliniğe başvurdu. Ancak doktor, kendisinin istediğini yapmayıp Brezilya... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T09:50+0300

2024-11-01T09:50+0300

2024-11-01T09:50+0300

türkiye

popo

brezilya

doktor

estetik

estetik ameliyat

estetik cerrahi

popo büyütme

bayan popo

brezilya poposu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104096/29/1040962936_0:298:900:804_1920x0_80_0_0_817c0979e59090144e34c9d140817bbc.jpg

Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye popo ameliyatına gelen Ebru Ö. kendisi istemediği halde Brezilya poposu yapıldığını ve poposuna yağ enjekte edildiğini iddia etti. Ebru Ö., doktora tazminat davası açtı.Küçükken kaza geçirdi, kalçasında çukur oluştuHürriyet'in haberine göre Almanya'da yaşayan Ebru Ö.,16 yaşında ağır bir kaza geçirdi. Kazanın ardından Ebru Ö.’nun sağ kalça uyluğunda bir çukur meydana geldi. Kalçasındaki bu görüntüden rahatsız olan Ebru Ö., İstanbul’da bir kliniğe başvurarak sırt bölgesinden alınacak yağ dokusu ile kalçasındaki çukurun doldurulmasını istedi. Kalçasındaki sorunlu bölgelerin fotoğraflarını çeken Ebru Ö., çukurlu olan bölgeyi işaretleyerek ‘doldurulacak’ ifadesiyle açıkça durumu bildirdi. Estetik işlem için yaklaşık 7 bin Euro ücret ödeyen Ebru Ö., 5 Haziran 2023’te Almanya’dan İstanbul’a gelerek ameliyat oldu.Baştan beri istemediği Brezilya poposu yapıldıİddiaya göre, klinik doktoru Ebru Ö.’ye vaat ettiği kalça dolgusu operasyonunu yapmadı. Anlaşmaya aykırı davranan doktor, Ebru Ö.’nün baştan beri hiç istemediği Brezilya tipi popo kaldırma ameliyatı yaptı. Poponun iki tarafına da yağ enjekte edildi. Ameliyatın ardından ciddi ağrılar yaşayan Ebru Ö., poposunun isteği dışında büyütüldüğünü ve ameliyatın konusu olan çukurların kesinlikle doldurulmadığını görünce büyük bir yıkım yaşadı. Ebru Ö. klinik yönetimine, ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve kendilerinden kesinlikle bir popo ameliyatı yaptırmayı baştan beri istemediğini, karşı karşıya kaldığı bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Klinik '6 ay bekleyin' dediKlinik yönetimi ise tüm neticenin tam anlaşılması için 6 ay beklemesi gerektiğini, sonraki süreçte de gerekli düzeltmeleri yapmak için ikinci bir ameliyat yapılabileceğini Ebru Ö.’ye söyledi.‘Hatalı ve eksik operasyon yapıldı'Kalçasının aldığı yeni şekilden dolayı ruhsal çöküntü yaşayan ve Almanya’da yeniden ameliyat olmak zorunda kalan Ebru Ö., İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/topladigi-650-bin-dolar-yardim-parasini-luks-gezilere-ve-estetik-ameliyatlara-harcayan-rahip-1087322311.html

türkiye

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

popo, brezilya, doktor, estetik, estetik ameliyat, estetik cerrahi, popo büyütme, bayan popo, brezilya poposu