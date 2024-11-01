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Almanya'dan ameliyat için gelen hastadan, doktora tazminat davası: 'Brezilya poposu istememiştim'
Almanya'dan ameliyat için gelen hastadan, doktora tazminat davası: 'Brezilya poposu istememiştim'
Sputnik Türkiye
Almanya’da yaşayan Ebru Ö., sağ kalçasındaki çukurun giderilmesi için Türkiye’de bir kliniğe başvurdu. Ancak doktor, kendisinin istediğini yapmayıp Brezilya... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T09:50+0300
2024-11-01T09:50+0300
türkiye
popo
brezilya
doktor
estetik
estetik ameliyat
estetik cerrahi
popo büyütme
bayan popo
brezilya poposu
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Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye popo ameliyatına gelen Ebru Ö. kendisi istemediği halde Brezilya poposu yapıldığını ve poposuna yağ enjekte edildiğini iddia etti. Ebru Ö., doktora tazminat davası açtı.Küçükken kaza geçirdi, kalçasında çukur oluştuHürriyet'in haberine göre Almanya'da yaşayan Ebru Ö.,16 yaşında ağır bir kaza geçirdi. Kazanın ardından Ebru Ö.’nun sağ kalça uyluğunda bir çukur meydana geldi. Kalçasındaki bu görüntüden rahatsız olan Ebru Ö., İstanbul’da bir kliniğe başvurarak sırt bölgesinden alınacak yağ dokusu ile kalçasındaki çukurun doldurulmasını istedi. Kalçasındaki sorunlu bölgelerin fotoğraflarını çeken Ebru Ö., çukurlu olan bölgeyi işaretleyerek ‘doldurulacak’ ifadesiyle açıkça durumu bildirdi. Estetik işlem için yaklaşık 7 bin Euro ücret ödeyen Ebru Ö., 5 Haziran 2023’te Almanya’dan İstanbul’a gelerek ameliyat oldu.Baştan beri istemediği Brezilya poposu yapıldıİddiaya göre, klinik doktoru Ebru Ö.’ye vaat ettiği kalça dolgusu operasyonunu yapmadı. Anlaşmaya aykırı davranan doktor, Ebru Ö.’nün baştan beri hiç istemediği Brezilya tipi popo kaldırma ameliyatı yaptı. Poponun iki tarafına da yağ enjekte edildi. Ameliyatın ardından ciddi ağrılar yaşayan Ebru Ö., poposunun isteği dışında büyütüldüğünü ve ameliyatın konusu olan çukurların kesinlikle doldurulmadığını görünce büyük bir yıkım yaşadı. Ebru Ö. klinik yönetimine, ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve kendilerinden kesinlikle bir popo ameliyatı yaptırmayı baştan beri istemediğini, karşı karşıya kaldığı bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Klinik '6 ay bekleyin' dediKlinik yönetimi ise tüm neticenin tam anlaşılması için 6 ay beklemesi gerektiğini, sonraki süreçte de gerekli düzeltmeleri yapmak için ikinci bir ameliyat yapılabileceğini Ebru Ö.’ye söyledi.‘Hatalı ve eksik operasyon yapıldı'Kalçasının aldığı yeni şekilden dolayı ruhsal çöküntü yaşayan ve Almanya’da yeniden ameliyat olmak zorunda kalan Ebru Ö., İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:
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popo, brezilya, doktor, estetik, estetik ameliyat, estetik cerrahi, popo büyütme, bayan popo, brezilya poposu
popo, brezilya, doktor, estetik, estetik ameliyat, estetik cerrahi, popo büyütme, bayan popo, brezilya poposu

Almanya'dan ameliyat için gelen hastadan, doktora tazminat davası: 'Brezilya poposu istememiştim'

09:50 01.11.2024
© AAAntalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi
Antalya'da yüzüne demir çubuk saplanan genç, itfaiye ekibiyle ameliyat edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
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Almanya’da yaşayan Ebru Ö., sağ kalçasındaki çukurun giderilmesi için Türkiye’de bir kliniğe başvurdu. Ancak doktor, kendisinin istediğini yapmayıp Brezilya tipi popo işlemi uyguladı.
Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye popo ameliyatına gelen Ebru Ö. kendisi istemediği halde Brezilya poposu yapıldığını ve poposuna yağ enjekte edildiğini iddia etti. Ebru Ö., doktora tazminat davası açtı.

Küçükken kaza geçirdi, kalçasında çukur oluştu

Hürriyet'in haberine göre Almanya'da yaşayan Ebru Ö.,16 yaşında ağır bir kaza geçirdi. Kazanın ardından Ebru Ö.’nun sağ kalça uyluğunda bir çukur meydana geldi. Kalçasındaki bu görüntüden rahatsız olan Ebru Ö., İstanbul’da bir kliniğe başvurarak sırt bölgesinden alınacak yağ dokusu ile kalçasındaki çukurun doldurulmasını istedi. Kalçasındaki sorunlu bölgelerin fotoğraflarını çeken Ebru Ö., çukurlu olan bölgeyi işaretleyerek ‘doldurulacak’ ifadesiyle açıkça durumu bildirdi. Estetik işlem için yaklaşık 7 bin Euro ücret ödeyen Ebru Ö., 5 Haziran 2023’te Almanya’dan İstanbul’a gelerek ameliyat oldu.

Baştan beri istemediği Brezilya poposu yapıldı

İddiaya göre, klinik doktoru Ebru Ö.’ye vaat ettiği kalça dolgusu operasyonunu yapmadı. Anlaşmaya aykırı davranan doktor, Ebru Ö.’nün baştan beri hiç istemediği Brezilya tipi popo kaldırma ameliyatı yaptı. Poponun iki tarafına da yağ enjekte edildi. Ameliyatın ardından ciddi ağrılar yaşayan Ebru Ö., poposunun isteği dışında büyütüldüğünü ve ameliyatın konusu olan çukurların kesinlikle doldurulmadığını görünce büyük bir yıkım yaşadı. Ebru Ö. klinik yönetimine, ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve kendilerinden kesinlikle bir popo ameliyatı yaptırmayı baştan beri istemediğini, karşı karşıya kaldığı bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Klinik '6 ay bekleyin' dedi

Klinik yönetimi ise tüm neticenin tam anlaşılması için 6 ay beklemesi gerektiğini, sonraki süreçte de gerekli düzeltmeleri yapmak için ikinci bir ameliyat yapılabileceğini Ebru Ö.’ye söyledi.

‘Hatalı ve eksik operasyon yapıldı'

Kalçasının aldığı yeni şekilden dolayı ruhsal çöküntü yaşayan ve Almanya’da yeniden ameliyat olmak zorunda kalan Ebru Ö., İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.
Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi:
“Poposunun istemi dışında büyütülmesi nedeniyle oldukça ağrılı ve sancılı bir süreç geçiren Ebru Ö., kalçasının üzerinde uzun süre oturamamıştır, kıyafetlerinin içerisine girememiştir. Ayrıca uzun süre işe gidememiş, gitse dahi oturamadığı için verimli olamamıştır. Müvekkil, Türkiye’de yapılan hatalı ve eksik ameliyat için Almanya’daki kliniğe ilk ödediği ücretten çok fazla bir ücret ödemek zorunda kalmıştır. Müvekkil ayrıca en başından beri istemediği Brezilya tipi bir popo işlemine maruz kalarak, normalden çok büyük ve kötü bir popoyla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle davalı klinik yönetimi ve doktordan 5 bin 500 Euro manevi, 300 Euro da maddi tazminatın (215 bin 399 lira 82 kuruş) faiziyle tahsilini talep ediyoruz.”
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