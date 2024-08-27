https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/topladigi-650-bin-dolar-yardim-parasini-luks-gezilere-ve-estetik-ameliyatlara-harcayan-rahip-1087322311.html
Topladığı 650 bin dolar 'yardım parasını', lüks gezilere ve estetik ameliyatlara harcayan rahip davalık oldu
Topladığı 650 bin dolar 'yardım parasını', lüks gezilere ve estetik ameliyatlara harcayan rahip davalık oldu
Sputnik Türkiye
ABD'de bağış adı altında 650 bin dolar toplayan rahibin, parayı en lüks restoranlarda harcadığı, kendisine estetik ameliyatlar yaptırdığı ortaya çıktı. Rahip... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T14:51+0300
2024-08-27T14:51+0300
2024-08-27T14:51+0300
dünya
abd
dolandırıcılık
sahtekarlık
rahip
650 bin dolar
new york
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ABD'nin New York kentinde Fransisken kilisesine mensup bir rahip, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta klinik işlettiği iddiasıyla topladığı on binlerce doları, estetik ameliyatlara, lüks restoranlara ve yazlık evleriyle ünlü Hamptons'a gezilere harcamakla suçlanıyor. Pawel ‘Paul’ Bielecki hakkında, dokuz yıl boyunca bağış yoluyla topladığı 650 bin doları bu şekilde harcamaktan iddianame hazırlandı. Rahip Paul, suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezası alacak.Olmayan hastaneler için bağış topladıNew York Güney Bölgesi Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Bielecki, 2015-2024 arasında Beyrut'ta klinikler işleten bir doktor olduğunu iddia ederek 'internet ve posta yoluyla dolandırıcılık' yapmakla suçlanıyor. Birden çok doktora diploması olduğunu, Lübnan'da iki klinik işlettiğini ileri süren Bielecki'nin, esasında olmayan hastaneler ve ambulanslar için yerel radyo kanallarından ve internet siteleri üzerinden bağış topladığı belirtildi.Yaralandım dedi, topladığı paraları lüks restoranlarda harcadıBuna göre rahip, 2020 yılında Beyrut'ta meydana gelen ve 218 kişinin öldüğü devasa kimyasal patlamasını da dolandırıcılığa alet etti; kendisinin yaralandığını ve kliniğinin zarar gördüğünü söyleyerek para istedi.İddianameye göre, yaralandığını iddia ettiği dönemde, New York'ta çok sayıda kafede ve restoranda kredi kartından harcamalar da yaptı.Bağış paralarını estetik ameliyat için kullandıİddianameye göre, 48 yaşındaki rahip, topladığı paranın 600 bin dolardan fazlasını şahsi harcamalarını karşılamak için iki kredi kartına yatırdı. Harcamalar arasında en lüks restoranlarda yenilen yemeklerin, aylık 334 dolarlık bir spor salonu üyeliğinin ve Hamptons gezilerinin bulunduğu belirtildi. Rahip aynı zamanda, kendi banka hesabına 50 bin dolar yolladı ve 15 bin doları da estetik ameliyat için harcadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240726/sezen-aksu-dolandirildi-yuklu-miktarda-para-gondermis-1086230382.html
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abd, dolandırıcılık, sahtekarlık, rahip, 650 bin dolar, new york
abd, dolandırıcılık, sahtekarlık, rahip, 650 bin dolar, new york
Topladığı 650 bin dolar 'yardım parasını', lüks gezilere ve estetik ameliyatlara harcayan rahip davalık oldu
ABD'de bağış adı altında 650 bin dolar toplayan rahibin, parayı en lüks restoranlarda harcadığı, kendisine estetik ameliyatlar yaptırdığı ortaya çıktı. Rahip 40 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmaya başlandı.
ABD'nin New York kentinde Fransisken kilisesine mensup bir rahip, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta klinik işlettiği iddiasıyla topladığı on binlerce doları, estetik ameliyatlara, lüks restoranlara ve yazlık evleriyle ünlü Hamptons'a gezilere harcamakla suçlanıyor. Pawel ‘Paul’ Bielecki hakkında, dokuz yıl boyunca bağış yoluyla topladığı 650 bin doları bu şekilde harcamaktan iddianame hazırlandı. Rahip Paul, suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezası alacak.
Olmayan hastaneler için bağış topladı
New York Güney Bölgesi Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre Bielecki, 2015-2024 arasında Beyrut'ta klinikler işleten bir doktor olduğunu iddia ederek 'internet ve posta yoluyla dolandırıcılık' yapmakla suçlanıyor. Birden çok doktora diploması olduğunu, Lübnan'da iki klinik işlettiğini ileri süren Bielecki'nin, esasında olmayan hastaneler ve ambulanslar için yerel radyo kanallarından ve internet siteleri üzerinden bağış topladığı belirtildi.
Yaralandım dedi, topladığı paraları lüks restoranlarda harcadı
Buna göre rahip, 2020 yılında Beyrut'ta meydana gelen ve 218 kişinin öldüğü devasa kimyasal patlamasını da dolandırıcılığa alet etti; kendisinin yaralandığını ve kliniğinin zarar gördüğünü söyleyerek para istedi.
İddianameye göre, yaralandığını iddia ettiği dönemde, New York'ta çok sayıda kafede ve restoranda kredi kartından harcamalar da yaptı.
Bağış paralarını estetik ameliyat için kullandı
İddianameye göre, 48 yaşındaki rahip, topladığı paranın 600 bin dolardan fazlasını şahsi harcamalarını karşılamak için iki kredi kartına yatırdı.
Harcamalar arasında en lüks restoranlarda yenilen yemeklerin, aylık 334 dolarlık bir spor salonu üyeliğinin ve Hamptons gezilerinin bulunduğu belirtildi. Rahip aynı zamanda, kendi banka hesabına 50 bin dolar yolladı ve 15 bin doları da estetik ameliyat için harcadı.