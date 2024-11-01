Aidatı evinin kirasını geçti: 'Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka zirvesi: ‘Şirketler rekabet yerine işbirliği yaparak birlikte büyümeyi amaçlıyor’
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Gürcistan’a Avrupa Birliği havucunu göstererek oradan yeni bir Ukrayna devşirme hevesine kapıldılar’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Esenyurt düşerse İstanbul düşer mi?
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:19
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:32
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
20:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Avrupa'da depresyon görülme sıklığı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yenidoğan çetesi, soruşturmadan haberdar mıydı?’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
83 dk
HABER MASASI
Şarkılarda adı geçen çiçekler
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALISMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
TÜRK EDEBİYATININ ‘YALNIZ’ ADAMI
Nazım Hikmet’in annesi ile aşk yaşamıştı
19:10
14 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/aidat-evinin-kirasini-gecti-turkiyenin-en-yuksek-aidatli-sitesi-olabilir-1089924982.html
Aidatı evinin kirasını geçti: 'Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir'
Aidatı evinin kirasını geçti: 'Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir'
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da villada kirada oturan Burak Yalçın site aidatının 54 bin liraya çıkmasının üzerine avukata başvurdu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T13:17+0300
2024-11-01T13:19+0300
yaşam
kira
aidat
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/03/1069109490_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e75a968fe3e4b0ddba3ae1e00501747e.jpg
Butik bir sitede villa kiralayan ve kiraladığı dönemde aidatı bulunmayan doktor Burak Yalçın, sitenin 54 bin lira aidat belirlemesiyle şaşkına döndü. Site sakini Yalçın, adım adım 54 bin çıkan aidat ile ilgili şikayette bulundu.Üsküdar'da 54 bin lira aidatBurak Yalçın 3 yıl önce İstanbul Üsküdar'da bir villa kiraladı. Yalçın, ilk girdiğinde 20 bin lira kiraya anlaşmıştı ve sözleşmesinde de herhangi bir aidat bedeli yoktu.CNN Türk'ün özel haberine göre yaklaşık bir yıl sonra merdivenlerin temizliği için hem yöneticisi hem de ev sahibi olan kişi 500 lira aidat toplamaya başladı.Aidatı kirayı geçti2024 Temmuz ayı itibariyle 12 bin 500 lira aidat ödemeye başlayan Burak Yalçın, evine gelen bir ihtarnameyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü ondan talep edilen tutar bir anda 54 bin 750 liraya çıkmıştı yani ödediği kira miktarından daha fazlaydı.Kirasından fazla aidat talep edilen Burak Yalçın “Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir bu gerçekten. Aidatım, ödediğim kiradan daha fazla olacak. Kapalı bir otoparkı yok, havuzu yok, saunası yok herhangi bir donatısı yok. Bir gün gelecek şekilde sadece bir kişiyle anlaşıldı ve bir gün merdivenler siliniyordu. Tarafıma haber verilmeden bir site toplantısı yapılıyor ve aidatın 12.500 TL yapıldığı tarafıma bildiriliyor. Bahçenin sulanması gibi masraflar için aylık toplam 219 bin TL aidat toplanmasına karar verilmiş. 54 bin 750 çok ütopik bir rakam. Kişi başı güvenlik tutsam, herhalde 54 binden daha ucuza mal edebilirim” ifadelerini kullandı. Yalçın aidatın fahiş fiyata ulaşmasıyla avukata başvurdu ve şikayette bulunacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ev-sahibi-kiraci-kavgasinda-baca-deliginden-horon-dinleten-ev-sahibine-hapis-cezasi-verildi-1089878667.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/03/1069109490_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_de7a157ed7bf16daa01193f0b65045eb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kira, aidat, istanbul
kira, aidat, istanbul

Aidatı evinin kirasını geçti: 'Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir'

13:17 01.11.2024 (güncellendi: 13:19 01.11.2024)
© AALüks site
Lüks site - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© AA
Abone ol
İstanbul Üsküdar'da villada kirada oturan Burak Yalçın site aidatının 54 bin liraya çıkmasının üzerine avukata başvurdu.
Butik bir sitede villa kiralayan ve kiraladığı dönemde aidatı bulunmayan doktor Burak Yalçın, sitenin 54 bin lira aidat belirlemesiyle şaşkına döndü. Site sakini Yalçın, adım adım 54 bin çıkan aidat ile ilgili şikayette bulundu.

Üsküdar'da 54 bin lira aidat

Burak Yalçın 3 yıl önce İstanbul Üsküdar'da bir villa kiraladı. Yalçın, ilk girdiğinde 20 bin lira kiraya anlaşmıştı ve sözleşmesinde de herhangi bir aidat bedeli yoktu.
CNN Türk'ün özel haberine göre yaklaşık bir yıl sonra merdivenlerin temizliği için hem yöneticisi hem de ev sahibi olan kişi 500 lira aidat toplamaya başladı.

Aidatı kirayı geçti

2024 Temmuz ayı itibariyle 12 bin 500 lira aidat ödemeye başlayan Burak Yalçın, evine gelen bir ihtarnameyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü ondan talep edilen tutar bir anda 54 bin 750 liraya çıkmıştı yani ödediği kira miktarından daha fazlaydı.
Kirasından fazla aidat talep edilen Burak Yalçın “Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir bu gerçekten. Aidatım, ödediğim kiradan daha fazla olacak. Kapalı bir otoparkı yok, havuzu yok, saunası yok herhangi bir donatısı yok. Bir gün gelecek şekilde sadece bir kişiyle anlaşıldı ve bir gün merdivenler siliniyordu. Tarafıma haber verilmeden bir site toplantısı yapılıyor ve aidatın 12.500 TL yapıldığı tarafıma bildiriliyor. Bahçenin sulanması gibi masraflar için aylık toplam 219 bin TL aidat toplanmasına karar verilmiş. 54 bin 750 çok ütopik bir rakam. Kişi başı güvenlik tutsam, herhalde 54 binden daha ucuza mal edebilirim” ifadelerini kullandı.
Yalçın aidatın fahiş fiyata ulaşmasıyla avukata başvurdu ve şikayette bulunacağını açıkladı.
ev sahibi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
YAŞAM
Ev sahibi kiracı kavgasında, baca deliğinden horon dinleten ev sahibine hapis cezası verildi
Dün, 11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала