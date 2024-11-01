https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/aidat-evinin-kirasini-gecti-turkiyenin-en-yuksek-aidatli-sitesi-olabilir-1089924982.html

Aidatı evinin kirasını geçti: 'Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir'

Aidatı evinin kirasını geçti: 'Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir'

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar'da villada kirada oturan Burak Yalçın site aidatının 54 bin liraya çıkmasının üzerine avukata başvurdu. 01.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-01T13:17+0300

2024-11-01T13:17+0300

2024-11-01T13:19+0300

yaşam

kira

aidat

istanbul

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Butik bir sitede villa kiralayan ve kiraladığı dönemde aidatı bulunmayan doktor Burak Yalçın, sitenin 54 bin lira aidat belirlemesiyle şaşkına döndü. Site sakini Yalçın, adım adım 54 bin çıkan aidat ile ilgili şikayette bulundu.Üsküdar'da 54 bin lira aidatBurak Yalçın 3 yıl önce İstanbul Üsküdar'da bir villa kiraladı. Yalçın, ilk girdiğinde 20 bin lira kiraya anlaşmıştı ve sözleşmesinde de herhangi bir aidat bedeli yoktu.CNN Türk'ün özel haberine göre yaklaşık bir yıl sonra merdivenlerin temizliği için hem yöneticisi hem de ev sahibi olan kişi 500 lira aidat toplamaya başladı.Aidatı kirayı geçti2024 Temmuz ayı itibariyle 12 bin 500 lira aidat ödemeye başlayan Burak Yalçın, evine gelen bir ihtarnameyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü ondan talep edilen tutar bir anda 54 bin 750 liraya çıkmıştı yani ödediği kira miktarından daha fazlaydı.Kirasından fazla aidat talep edilen Burak Yalçın “Türkiye'nin en yüksek aidatlı sitesi olabilir bu gerçekten. Aidatım, ödediğim kiradan daha fazla olacak. Kapalı bir otoparkı yok, havuzu yok, saunası yok herhangi bir donatısı yok. Bir gün gelecek şekilde sadece bir kişiyle anlaşıldı ve bir gün merdivenler siliniyordu. Tarafıma haber verilmeden bir site toplantısı yapılıyor ve aidatın 12.500 TL yapıldığı tarafıma bildiriliyor. Bahçenin sulanması gibi masraflar için aylık toplam 219 bin TL aidat toplanmasına karar verilmiş. 54 bin 750 çok ütopik bir rakam. Kişi başı güvenlik tutsam, herhalde 54 binden daha ucuza mal edebilirim” ifadelerini kullandı. Yalçın aidatın fahiş fiyata ulaşmasıyla avukata başvurdu ve şikayette bulunacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ev-sahibi-kiraci-kavgasinda-baca-deliginden-horon-dinleten-ev-sahibine-hapis-cezasi-verildi-1089878667.html

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kira, aidat, istanbul