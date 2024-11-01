Abdulkadir Selvi: Kandil, Öcalan’a karşı direniyor

"Kandil, “Öcalan’ın iradesi irademizdir” diyordu. “Önder Apo” diyerek eylem çağrıları yapıyordu. Ne zaman ki Öcalan, terörün sonlandırılması ve PKK’nın lağvedilmesi konusunda misyon üstleneceği mesajını verdi. Kandil yan çizmeye başladı. Böylece “Takke düştü kel göründü”. Kandil’in Öcalan’ın ismini kitleleri harekete geçirmek için kullandığı ortaya çıktı. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili ve yeğeni Ömer Öcalan, 23 Ekim tarihinde İmralı’ya giderek Öcalan’la görüştü. Öcalan, yeğeni aracılığıyla gösterdiği mesajda yeni süreçte rol oynayabileceğini ifade etmişti. Ömer Öcalan, “Koşullar oluşursa, bu çatışmalı ve şiddet sürecini hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim. Bu güç bende var” dediğini açıklamıştı.Ömer Öcalan’ın İmralı ziyaretinden sonra Öcalan’ın mesajlarını DEM Parti ve Kandil’e ilettiği bir sır değil. MHP lideri Bahçeli’nin şok edici çağrısından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bahçeli’ye verdiği güçlü destekten ve Öcalan’ın İmralı’dan gönderdiği mesajdan sonra, terörün sonlandırılması ve PKK’nın tasfiyesi yönünde güçlü bir zemin oluşunca Kandil, silah bırakmamak için her türlü atraksiyonu yapmaya başladı. PKK’nın önde gelen isimlerinden olan Duran Kalkan, Öcalan silah bırakın dese de silah bırakmayacakları ve PKK terörünü devam ettirecekleri yönünde açıklamalar yaptı. Duran Kalkan, yeni şartlar ileri sürdü. “Her şey Önder Apo’nun fiziki özgürlüğüne bağlı. Bu gerçekleşmeden herhangi bir somut gelişme olmaz, ortaya çıkmaz. Savaş var, devam ediyor, sona ermiş değil, herhangi bir bağlayıcı engelleyici durum yok” dedi. Hani İmralı’nın iradesi iradenizdi? PKK işine gelince Öcalan ismini kullanıyor. “Önder APO” diyor. Ama silah bırakmaya gelince, Öcalan’ın çağrısına kulak tıkıyor. Kandil bunu daha önceki çözüm süreçlerinde de yaptı. Öcalan, 2013 Nevruzunda silahlı mücadelenin bittiğini ilan ederken, PKK, Kobani olayları ve hendek savaşlarını başlattı."