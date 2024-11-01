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ABD'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralının olduğu saldırıda şüpheli tutuklandı
ABD'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralının olduğu saldırıda şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
ABD'nin Orlando kentinde Cadılar Bayramı etkinlikleri sırasında iki kez ateş açıldı. Şüphelinin tutuklandığı bildirilen olayda, 2 ölü ve 6 yaralının olduğu... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T16:46+0300
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ABD'nin Florida eyaletinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı meydan geldi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Cuma sabahı Orlando kentinin şehir merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşen saldırıda bir şüpheli tutuklandı.Orlando Polis Şefi Eric Smith'in düzenlediği basın toplantısında, 'polisin sabah 01:07 civarında Central Boulevard ve Orange Avenue'da silah sesleri duyulduğuna dair ihbar aldığı, bir kaç dakika sonra bir blok ötede ikinci bir silahlı saldırının yaşandığını' söyledi. Toplu saldırılarda altı kişinin yaralandığını ve durumların stabil olduğu bildirildi. Polislerin, kalabalığa iki kez ateş açan 17 yaşındaki şüphelinin tutukladığı bildirildi. Elinde tabancayla yakalanan şüphelinin 2023 yılında hırsızlıktan tutuklandığı açıklandı. Silahlı saldırının arkasındaki nedenin henüz açıklamayan polis ekipleri, tek şüphelinin Edgar olduğu kanısında.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/fransada-birkac-yuz-kisinin-katildigi-buyuk-capli-silahli-catismada-bes-kisi-agir-yaralandi-1089932951.html
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abd, orlando, halloween, kalabalık, silahlı saldırı, cadılar bayramı
abd, orlando, halloween, kalabalık, silahlı saldırı, cadılar bayramı

ABD'de Cadılar Bayramı etkinliklerinde silahlı saldırı: 2 ölü, 6 yaralının olduğu saldırıda şüpheli tutuklandı

16:46 01.11.2024 (güncellendi: 16:49 01.11.2024)
© Fotoğraf / Orlando PoliceOrlando silahlı saldırı
Orlando silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© Fotoğraf / Orlando Police
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ABD'nin Orlando kentinde Cadılar Bayramı etkinlikleri sırasında iki kez ateş açıldı. Şüphelinin tutuklandığı bildirilen olayda, 2 ölü ve 6 yaralının olduğu bildirildi.
ABD'nin Florida eyaletinde Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı meydan geldi. Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Cuma sabahı Orlando kentinin şehir merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleşen saldırıda bir şüpheli tutuklandı.
Orlando Polis Şefi Eric Smith'in düzenlediği basın toplantısında, 'polisin sabah 01:07 civarında Central Boulevard ve Orange Avenue'da silah sesleri duyulduğuna dair ihbar aldığı, bir kaç dakika sonra bir blok ötede ikinci bir silahlı saldırının yaşandığını' söyledi. Toplu saldırılarda altı kişinin yaralandığını ve durumların stabil olduğu bildirildi.
Polislerin, kalabalığa iki kez ateş açan 17 yaşındaki şüphelinin tutukladığı bildirildi. Elinde tabancayla yakalanan şüphelinin 2023 yılında hırsızlıktan tutuklandığı açıklandı. Silahlı saldırının arkasındaki nedenin henüz açıklamayan polis ekipleri, tek şüphelinin Edgar olduğu kanısında.
Fransa'da 'birkaç yüz kişinin' katıldığı büyük çaplı silahlı çatışmada beş kişi ağır yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
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