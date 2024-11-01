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Ersan Şen için acı yüzleşme
Ersan Şen için acı yüzleşme
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan konuk oldu. Programda Ekmen ile Avukat... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-01T17:33+0300
2024-11-01T17:33+0300
2024-11-01T20:07+0300
mustafa hoş ile yol arkadaşi
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mustafa hoş
ersan şen
mehmet emin ekmen
cengiz holding
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Ersan Şen için acı yüzleşme
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan konuk olacak. Programda Ekmen ile Avukat Ersan Şen arasında geçen diyalog, siyasi anketlerin sonuçları, Kazdağları'nda başlayan ağaç kesimi konuşulacak.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan oldu.'Bu kadar büyük bir etkileşimle ilk kez karşılaşıyorum'Avukat Ersan Şen, bir televizyon programında DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in sözünü sert bir şekilde kesmiş, yayında gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından toplumdan gelen tepkiyi değerlendiren Ekmen şunları söyledi:'Yaklaşık 1 milyon ağaç tehdit altında'Doğan ise Cengiz Holding'in Kazdağları'nda başlattı ağaç kesiminden son durumu anlattı. Doğan şunları söyledi:
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Sputnik Türkiye
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa hoş, ersan şen, mehmet emin ekmen, cengiz holding, kazdağları
аудио, radyo, radyo, radyo, radyo sputnik, mustafa hoş, ersan şen, mehmet emin ekmen, cengiz holding, kazdağları
Ersan Şen için acı yüzleşme
17:33 01.11.2024 (güncellendi: 20:07 01.11.2024)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'na bugün milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan konuk oldu. Programda Ekmen ile Avukat Ersan Şen arasında geçen diyalog, siyasi anketlerin sonuçları, Kazdağları'nda başlayan ağaç kesimi konuşuldu.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen ve Kazdağı Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan oldu.
'Bu kadar büyük bir etkileşimle ilk kez karşılaşıyorum'
Avukat Ersan Şen, bir televizyon programında DEVA Partisi Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in sözünü sert bir şekilde kesmiş, yayında gerginlik yaşanmıştı. Yaşanan gerginliğin ardından toplumdan gelen tepkiyi değerlendiren Ekmen şunları söyledi:
'Kamusal alanda avukat, aktivist, siyasetçi olarak bilinen birisiyim. Bu kadar büyük bir etkileşimle ilk kez karşılaşıyorum, grup grup takipçim geliyor. YouTube kanalında, Twitter'da vesaire. İşin esprisi bunlar ama üzücü olan şu, bu şahsiyetin hala ekranlarda yer buluyor olmasına insanlar şaşırıyorlar. Birkaç televizyon yayın yönetmenine de tepkileri ilettim. Bunlara alan açmak doğru bir şey değil, çünkü bu alan üzerinden bir kamusal bilinirlik ve popülerite de yakalanıyor ve bu, yargı üzerinde bir sopaya, bir silaha, bir haksız kazanca tahvil ediliyor. Toplumda bir şey birikiyor, bu kadar da olmaz ama dedirten bir tepki yaratıyor. Sosyal medyada beni tanımadığı için videolara yorum yazan veya beni etiketleyerek yorum yazan, hem de bir şekilde tanışık olduğumuz arkadaşlar içerisinden WhatsApp'tan yazanlarda belli bir oranda 'sizden, siyasetten işte bunu bekliyoruz' anlayışı var. Bir anlamda sokaktaki insanların duygularına tercüman olan, doğruyu hesap kitap yapmadan söyleyen bir yaklaşım, karşılık buldu. Toplumun refleksleri de makulden uzaklaşıyor. Ersan hocaya bağırarak, çağırarak ve üst perdeden konuşarak had bildirdiğim için insanlar mutlu oldu. Bu bence sağlıklı bir şey değil. Gerçekten bugün toplumun geneli mazlum'
'Yaklaşık 1 milyon ağaç tehdit altında'
Doğan ise Cengiz Holding'in Kazdağları'nda başlattı ağaç kesiminden son durumu anlattı. Doğan şunları söyledi:
'Tam anlamıyla bir Ali Cengiz oyunu içerisindeyiz. Kazdağları'nı uzun süredür rahat bırakmıyorlar zaten. TEMA'nın raporlarına göre 1600'ün üzerinde ruhsat var, 90'ın üzerinde yerli yabancı şirket var. Cengiz Holding'in bakır madeni projesi ortaya çıktı. Eski bir projeydi, Kanadalı bir şirkete aitti. Cengiz Holding bu projeyi satın aldı. ÇED sürecini başlattı, olumlu kararını aldı. Biz yöre halkıyla beraber dava ettik raporu ve davayı kazandık. Bizim başımızın belası bir 2917 sayılı genelge var. Şirketler revize ÇED raporu hazırlayabiliyorlar. Cengiz Holding de aynı yönteme başvurdu, yeniden ÇED raporu hazırlattı. Mahkeme bilirkişi atadı, bilirkişi de Kazdağları'ndan yana geldi ancak mahkeme heyeti, kendi atadığı bilirkişinin raporuna itibar etmedi ve ne yazık ki dava aleyhimize sonuçlandı. Hukuki süreç Danıştay'da devam ederken ne yazık ki yürütmeyi durdurma gibi bir karar olmadığı için şirket, süreci olan bir şekilde devam ettiriyor. Ağaçları işaretlemeye başladılar, biz yerinde izlemelerimizi yaptık. Durdurma olmadığı için beklenen sonuç, şirket ağaçları kesmeye başladı. 5-6 ekip farklı farklı yerlerde kesime başlamış durumdalar. Şirkete 6'ncı ayda kesim izni verildiğini öğrenmiş olduk. Daha sonra da şirkete yer teslimi yapılmış. Cengiz Holding doğrudan Orman Bakanlığı'nın bir ihalesi olmaksızın kendisi kesimi yapıyor. Yaklaşık 1 milyon ağaç kesilecektir çünkü alan çok büyük, 60.000 dönümlük bir ruhsat alanı var. 600 hektar, yani 6000 dönümlük. O 6000 dönümün de 5200 dönümü tamamen ormanlık alan. Yaklaşık 1 milyon ağacı kapsayan bir ekosistem tehdit altında'