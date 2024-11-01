Ersan Şen için acı yüzleşme

'Kamusal alanda avukat, aktivist, siyasetçi olarak bilinen birisiyim. Bu kadar büyük bir etkileşimle ilk kez karşılaşıyorum, grup grup takipçim geliyor. YouTube kanalında, Twitter'da vesaire. İşin esprisi bunlar ama üzücü olan şu, bu şahsiyetin hala ekranlarda yer buluyor olmasına insanlar şaşırıyorlar. Birkaç televizyon yayın yönetmenine de tepkileri ilettim. Bunlara alan açmak doğru bir şey değil, çünkü bu alan üzerinden bir kamusal bilinirlik ve popülerite de yakalanıyor ve bu, yargı üzerinde bir sopaya, bir silaha, bir haksız kazanca tahvil ediliyor. Toplumda bir şey birikiyor, bu kadar da olmaz ama dedirten bir tepki yaratıyor. Sosyal medyada beni tanımadığı için videolara yorum yazan veya beni etiketleyerek yorum yazan, hem de bir şekilde tanışık olduğumuz arkadaşlar içerisinden WhatsApp'tan yazanlarda belli bir oranda 'sizden, siyasetten işte bunu bekliyoruz' anlayışı var. Bir anlamda sokaktaki insanların duygularına tercüman olan, doğruyu hesap kitap yapmadan söyleyen bir yaklaşım, karşılık buldu. Toplumun refleksleri de makulden uzaklaşıyor. Ersan hocaya bağırarak, çağırarak ve üst perdeden konuşarak had bildirdiğim için insanlar mutlu oldu. Bu bence sağlıklı bir şey değil. Gerçekten bugün toplumun geneli mazlum'