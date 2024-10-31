https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/volcansk-sakini-ukrayna-askerleri-komsumun-evini-bombaatarla-bombaladi-1089888193.html

Volçansk sakini: Ukrayna askerleri komşumun evini bombaatarla bombaladı

Volçansk sakini: Ukrayna askerleri komşumun evini bombaatarla bombaladı

Sputnik Türkiye

Harkov Bölgesi’ndeki Volçansk kentinin bir sakini, Ukrayna askerlerinin yağmalamayı önlemek amacıyla şehirdeki boş evlere göz kulak olan arkadaşını takip... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T16:57+0300

2024-10-31T16:57+0300

2024-10-31T17:00+0300

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Harkov Bölgesi Askeri-Sivil İdaresi İçişleri Bölge Müdürlüğü Sözcüsü Mihail Şeşkin’in Sputnik’e belirttiği üzere, Volçansk’tan tahliye edilen bir kadın kolluk kuvvetlerine başvurarak Ukrayna askerlerinin temmuz başlarında arkadaşını nasıl öldürdüklerini anlattı.Kadın, “Komşum sabahın 5’inde geldi ve, ‘(Yanımızdaki müstakil ev) yanıyor’ dedi. Hepimiz toparlandık, hepimiz koştuk. Evin çatısı havaya uçmuştu, elbette güçlü bir patlama olmuştu. Çatı tamamen yıkılmıştı, ev yanıyordu. Erkekler kapıları açınca içeriden alevler çıktı, söndürmeye giriştiler ama başaramadılar, ısı izolasyonu yanıyordu ve tüm bunlar onun (evin sahibinin) üzerine damlıyordu” diye konuştu.Tanığın anlattığına göre ölen arkadaşı, Volçansk’tan ayrılan komşularının evlerine, yağma olmaması için göz kulak oluyordu, tavukları besliyordu. Onun yaşadığı caddeye Ukrayna askerleri de yerleştirilmişti.Kadın, “Onu takip etmişler. Çünkü patlama daha güçlü olsaydı tüm binalar hasar görecekti. Oysa sadece bir ev hasar gördü, bir de o” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1089840935.html

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