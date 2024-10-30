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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesinde-bir-yerlesimi-ele-gecirdi-1089840935.html
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekat bölgesinde kararlı faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kruglyakovka yerleşimini kontrolü altına aldı. 30.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-30T13:16+0300
2024-10-30T13:16+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kruglyakovka yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.Bakanlık, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, Harkov Bölgesi'ndeki Kruglyakovka yerleşiminin Ukrayna ordusunun elinden alındığını vurguladı.Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, bir gün içinde düşmanın 21 karşı saldırısını akamete uğratırken Ukrayna ordusu, tüm cephelerde toplam 1685 askerini daha kaybetti.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, askeri üsleri, Zaporojye ve Güney Donetsk istikametlerindeki Ukraynalı birliklere yakıt tedariki için kullanılan bir petrol tesisini, mühimmat depolarını, geçici konuşlanma noktalarını imha ederken 147 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi. Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 1 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 1 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi roketi ile 67 İHA'yı imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/cin-abyi-dtoye-sikayet-etti-yeni-bir-ticaret-savasi-kapida-mi-1089839353.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donetsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, zaporojye, harkov, kharkov, himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, rusya silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, donetsk, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, zaporojye, harkov, kharkov, himars

Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi

13:16 30.10.2024
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Тренировка теробороны в Белгородской области - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2024
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Özel askeri harekat bölgesinde kararlı faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kruglyakovka yerleşimini kontrolü altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kruglyakovka yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlık, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, Harkov Bölgesi'ndeki Kruglyakovka yerleşiminin Ukrayna ordusunun elinden alındığını vurguladı.

Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, bir gün içinde düşmanın 21 karşı saldırısını akamete uğratırken Ukrayna ordusu, tüm cephelerde toplam 1685 askerini daha kaybetti.

Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, askeri üsleri, Zaporojye ve Güney Donetsk istikametlerindeki Ukraynalı birliklere yakıt tedariki için kullanılan bir petrol tesisini, mühimmat depolarını, geçici konuşlanma noktalarını imha ederken 147 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.

Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 1 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 1 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi roketi ile 67 İHA'yı imha etti.
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