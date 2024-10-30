Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde bir yerleşimi ele geçirdi
© Sputnik / Anton Vergun/
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Özel askeri harekat bölgesinde kararlı faaliyetlerini sürdüren Rus ordusu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kruglyakovka yerleşimini kontrolü altına aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne bağlı Kruglyakovka yerleşiminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.
Bakanlık, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, Harkov Bölgesi'ndeki Kruglyakovka yerleşiminin Ukrayna ordusunun elinden alındığını vurguladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, bir gün içinde düşmanın 21 karşı saldırısını akamete uğratırken Ukrayna ordusu, tüm cephelerde toplam 1685 askerini daha kaybetti.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, askeri üsleri, Zaporojye ve Güney Donetsk istikametlerindeki Ukraynalı birliklere yakıt tedariki için kullanılan bir petrol tesisini, mühimmat depolarını, geçici konuşlanma noktalarını imha ederken 147 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 1 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 1 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi roketi ile 67 İHA'yı imha etti.
Bakanlık, özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin yaptığı açıklamada, Harkov Bölgesi'ndeki Kruglyakovka yerleşiminin Ukrayna ordusunun elinden alındığını vurguladı.
Bakanlığın açıklamasına göre Rusya Silahlı Kuvvetleri, bir gün içinde düşmanın 21 karşı saldırısını akamete uğratırken Ukrayna ordusu, tüm cephelerde toplam 1685 askerini daha kaybetti.
Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, askeri üsleri, Zaporojye ve Güney Donetsk istikametlerindeki Ukraynalı birliklere yakıt tedariki için kullanılan bir petrol tesisini, mühimmat depolarını, geçici konuşlanma noktalarını imha ederken 147 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.
Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusu envanterindeki Fransa yapımı 1 Hammer güdümlü hava bombası, ABD yapımı 1 HIMARS çok namlulu roketatar sistemi roketi ile 67 İHA'yı imha etti.