https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/uzman-doktor-asla-yapmayin-diyerek-uyardi-keyifle-iciyoruz-ama-agiza-bile-surulmez-1089870369.html

Uzman doktor 'Asla yapmayın' diyerek uyardı: 'Keyifle içiyoruz ama ağıza bile sürülmez'

Uzman doktor 'Asla yapmayın' diyerek uyardı: 'Keyifle içiyoruz ama ağıza bile sürülmez'

Sputnik Türkiye

Bazı kahve türleri sağlığımıza fayda sağlarken, bazılarının faydadan çok zarar verdiğini biliyor muydunuz? Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. V. Özlem Bozkaya... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T07:42+0300

2024-10-31T07:42+0300

2024-10-31T07:42+0300

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Kahvenin cazibesi, sadece tadında değil, bir yudum bile almadan kokusunun bile sinir sistemimizi harekete geçirmesinde saklı. Hangi Kahveler Faydalı?Kahvenin içinde yer alan kafein, klorojenik asit, kahweol ve kafestol gibi bileşenler sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu biliniyor. Dr. Bozkaya, özellikle işlenmemiş, katkısız çekirdek kahvelerin sağlığa faydalı olduğunu belirtiyor. Filtre kahve, orta kavrulmuş kahve ve Türk kahvesi gibi katkısız ve aromasız kahveler demans, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini azaltmada etkili.Kardiyologların Uzak Durduğu Kahveler: Granül, Çifte Kavrulmuş ve Karışım KahvelerDoç. Dr. Bozkaya, en sağlıksız kahve türlerinin başında granül kahveler geldiğini belirtiyor:Çifte kavrulmuş kahveler ise yoğun kavurma işlemi nedeniyle kanserojen akrilamid maddesinin oranını artırıyor. Ayrıca, otantik ya da gurme adı altında satılan karışım kahveler; süt tozu, krema veya çeşitli katkı maddeleri içerdiği için dikkatle tercih edilmesi gereken kahve türleri arasında.Cold Brew kahve sağlıklı mı?Son yıllarda popüler olan soğuk demlenmiş kahveler (Cold Brew) hakkında da bilgi veren Dr. Bozkaya, “Soğuk ya da sıcak demlenmesi arasında kafein içeriği bakımından bir fark yok. Damak zevkinize göre ikisini de tercih edebilirsiniz” diyor. Ancak burada da dikkat edilmesi gereken nokta, katkısız ve doğal çekirdeklerin kullanılması.Kafein toksisitesi ve kahvenin zararlarıKahvenin uyarıcı etkisi, metabolizmayı hızlandırması gibi özellikleri günlük yaşamı olumlu etkilerken, yüksek doz kafein alımı bazı sağlık risklerine yol açabiliyor. Dr. Bozkaya, “350-400 mg’ın üzerindeki kafein tüketimi çarpıntı, sinirlilik, ellerde titreme ve tansiyon dengesizliklerine sebep olabilir. Günde maksimum 250 mg kafein güvenli doz sınırını aşmamalısınız” diyor.Kahve ve su i̇lişkisi: Kahvenin yanında su i̇çmek neden önemli?Kahvenin diüretik etkisinden dolayı vücuttan sıvı kaybettirdiğini belirten Dr. Bozkaya, kahvenin yanında mutlaka su tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. “Kafein, vücuttan su atılımını hızlandırır; bu yüzden kahvenin yanında su içmek oldukça önemlidir” diyor.En sağlıklı tercih: Günde 1-2 fincan orta kavrulmuş türk kahvesiDoç. Dr. Bozkaya, hem kültürel bir ritüel olarak hem de sağlıklı bir seçim olarak orta kavrulmuş Türk kahvesini öneriyor. Günlük 1-2 fincan tüketiminin yeterli olduğunu belirten Dr. Bozkaya, “Türk kahvesi, kültürümüzü yansıtan bir değer olduğu kadar, sağlıklı bir içecektir. Etkisini yalnızca tadıyla değil, kokusuyla da hissettirir” diyerek sözlerini tamamladı.Kahvenin sayısız faydasından yararlanırken doğru türü tercih etmek önem taşıyor. Sağlığınıza dost kahve seçeneklerini tercih ederek, kahvenin güçlü etkilerinden güvenle yararlanabilirsiniz.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/kasim-ayina-girerken-meteorolojiden-kritik-uyari-11-sehri-etkileyecek-cok-kuvvetli-saganak-yagis-1089869287.html

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