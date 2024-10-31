Ukraynalı esir: Kiev, HIV virüslü kişileri silah altına alıyor
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu asker
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rus ordusuna teslim Ukraynalı savaş esirleri, Kiev'e bağlı silahlı kuvvetlerde yaşanan usulsüzlükleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.
Ukraynalı savaş esiri Robert Pogorelov, Kiev'in HIV virüslü ve psikolojik hastalıkları bulunan kişileri seferberlik kapsamında orduya kattığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Pogorelov, "HIV enfekte olmuş, bu tür hastalıkları olan insanlar var, psikiyatrik açıdan sağlıksız kişiler var. Bu tür kişilere silah veriliyor, üniforma veriliyor" dedi.
Pogorelov, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin sadece nöbet tutmakla kalmadığını, aynı zamanda silahları koruduğunu ve muharebe görevlerine katıldığını vurguladı.
Sputnik'e konuşan Pogorelov, "HIV enfekte olmuş, bu tür hastalıkları olan insanlar var, psikiyatrik açıdan sağlıksız kişiler var. Bu tür kişilere silah veriliyor, üniforma veriliyor" dedi.
Pogorelov, psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin sadece nöbet tutmakla kalmadığını, aynı zamanda silahları koruduğunu ve muharebe görevlerine katıldığını vurguladı.
'Ölü canların olduğu mangalar var'
Bu arada Pogorelov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kendisinin de görev yaptığı ve tamamen seferber edilmiş mahkumlardan oluşan 58. tugayında can kayıpları ve yolsuzluk nedeniyle ölü canların olduğu mangalar bulunduğunu anlattı.
Çok sayıda silahın envanter listelerinden silinerek paraya dönüştürüldüğünü, haber alınamayan kişilere ait belgelerde oynamalar yapıldığını kaydeden savaş esiri, "Bunları çok az kişi konuşuyor ancak bunlar oluyor. Elbette subaylar, konuyla ilgili bilgisi olanlar ve bunlarda yer alanlar hiç ses çıkarmıyor, ölü ruhlar gibi davranıyor. Gerçekten de burası 'Ölü Canlar'ın ikinci evi" ifadelerini kullandı.
Pogorelov, subayların ölen askerlerin maaşlarını almaya devam ederek kazanç elde ettiğinin de altını çizdi.
Çok sayıda silahın envanter listelerinden silinerek paraya dönüştürüldüğünü, haber alınamayan kişilere ait belgelerde oynamalar yapıldığını kaydeden savaş esiri, "Bunları çok az kişi konuşuyor ancak bunlar oluyor. Elbette subaylar, konuyla ilgili bilgisi olanlar ve bunlarda yer alanlar hiç ses çıkarmıyor, ölü ruhlar gibi davranıyor. Gerçekten de burası 'Ölü Canlar'ın ikinci evi" ifadelerini kullandı.
Pogorelov, subayların ölen askerlerin maaşlarını almaya devam ederek kazanç elde ettiğinin de altını çizdi.