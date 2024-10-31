Kuzey Kore lideri Kim yeni balistik füze testini doğruladı: Rekor süre ve mesafede gerçekleştirildi
11:53 31.10.2024 (güncellendi: 11:54 31.10.2024)
© Fotoğraf : KCNANorth Korea's first combined tactical exercise simulating nuclear counterattack.
© Fotoğraf : KCNA
Abone ol
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne kıtalararası balistik füze fırlatarak yeni bir test atışı gerçekleştirdi. ABD, Güney Kore ve Japonya'dan atışa tepki geldi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, kıtalararası balistik füzeyle test atışı yaptıklarını duyurdu.
Füzenin test sırasında Japon Denizi'ne fırlatıldığını belirten Kim, bu atışın Kuzey Kore'nin stratejik füze kabiliyetine ilişkin son kayıtları güncellediğinin altını çizdi.
Kim, test atışının son dönemde bölgedeki durumu kasıtlı bir şekilde tırmandıran ve Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan hasımlara karşılık verme iradesini sergileme amacını tam olarak yerine getirdiğini ve bunun uygun bir askeri eylem olduğunu vurguladı.
Kim, Kuzey Kore'nin nükleer kuvvetlerini güçlendirme çizgisini asla değiştirmeyecekleri mesajını da gönderdi.
Füzenin test sırasında Japon Denizi'ne fırlatıldığını belirten Kim, bu atışın Kuzey Kore'nin stratejik füze kabiliyetine ilişkin son kayıtları güncellediğinin altını çizdi.
Kim, test atışının son dönemde bölgedeki durumu kasıtlı bir şekilde tırmandıran ve Kuzey Kore'nin güvenliğine yönelik tehdit oluşturan hasımlara karşılık verme iradesini sergileme amacını tam olarak yerine getirdiğini ve bunun uygun bir askeri eylem olduğunu vurguladı.
Kim, Kuzey Kore'nin nükleer kuvvetlerini güçlendirme çizgisini asla değiştirmeyecekleri mesajını da gönderdi.
'Rekor süre ve mesafeyle gerçekleştirildi'
Bu arada Kuzey Kore Savunma Bakanlığı, kıtalararası balistik füze testinin rekor süre ve mesafeyle gerçekleştirildiğini vurguladı.
Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saat ile 07.11 civarında fırlatılan füzenin 1 saat 26 dakikalık rekor bir süre boyunca uçtuğunu ve 08.37 sularında Hokkaido eyaletine bağlı Okushiri Adası'nın batısına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtmişti. Bakanlık, füzenin 7 bin kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık bin kilometre mesafe kat ettiğini bildirmişti.
Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saat ile 07.11 civarında fırlatılan füzenin 1 saat 26 dakikalık rekor bir süre boyunca uçtuğunu ve 08.37 sularında Hokkaido eyaletine bağlı Okushiri Adası'nın batısına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtmişti. Bakanlık, füzenin 7 bin kilometre üzerinde rekor bir irtifaya ulaşarak yaklaşık bin kilometre mesafe kat ettiğini bildirmişti.
ABD'den kınama
ABD yönetimi Kuzey Kore'nin test atışının kınandığı bir açıklama yaptı.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, söz konusu atışın BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını açık şekilde ihlal ettiği savunuldu.
Test atışının bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıdığını belirten Beyaz Saray, Pyongyang yönetimini istikrarı baltalayan eylemlere son vermeye ve ciddi bir diyalog için masaya oturmaya davet etti.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, söz konusu atışın BM Güvenlik Konseyi'nin birçok kararını açık şekilde ihlal ettiği savunuldu.
Test atışının bölgedeki güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıdığını belirten Beyaz Saray, Pyongyang yönetimini istikrarı baltalayan eylemlere son vermeye ve ciddi bir diyalog için masaya oturmaya davet etti.
Güney Kore ve Japonya'nın tepkileri
Güney Kore ordusu, test atışını provokasyon olarak niteleyip kınarken Kuzey'in gelecekte alınacak tüm tedbirlerden tamamen sorumlu tutulacağı kaydedildi.
Güney Kore Devlet Başkanlığı ise, provokasyonlara uluslararası toplumla birlikte güçlü bir karşılık verilmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah geliştirmesinin Japonya'nın ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu savundu.
Güney Kore Devlet Başkanlığı ise, provokasyonlara uluslararası toplumla birlikte güçlü bir karşılık verilmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer silah geliştirmesinin Japonya'nın ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini ve kesinlikle kabul edilemez olduğunu savundu.