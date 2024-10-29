Ukrayna ordusu esir Rus askerin hayatı karşılığında ailesinden bir milyon ruble istiyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Uyku düzenimizi 2018'de bozdular'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kayıp yakınları TFF’deki atamalara tepkili
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı uyardı: Kıymayı, mahalle kasabından alın
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Türkiye’nin küresel güney yöneliminin Pekin tarafından desteklendiğini söyleyebiliriz’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Bebek katilleri çetesinin erkek hemşire ağı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
SESLİ HABER
ABD’den Tayvan’a NASAMS satışına onay
19:23
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye PKK/YPG hedeflerini vurdu, Amerikan askerleri korumaya geldi
19:35
2 dk
YERİ VE ZAMANI
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
06:50
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
17 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kadınlarının sahip olduğu 15 özellik
08:19
2 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
08:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
9 dk
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
09:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
12 dk
CUMHURİYET 101. YIL ÖZEL
Cumhuriyet kazanımlarının eseri 16 başarılı kadın
10:12
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
12:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
13:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
4 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikayesi
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
15:10
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
16:04
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
16:30
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
2 dk
YOL ARKADAŞI
Bilinmeyen ve insan Atatürk
17:30
90 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
101 YILLIK CUMHURİYET
Büyük önder Cumhuriyet hedefine nasıl yürüdü?
19:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
1 dk
SEYİR HALİ 29 EKİM ÖZEL
İyi bir uyku nasıl alınır, kaliteli uyku nedir?
22:50
65 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ukrayna-ordusu-esir-rus-askerin-hayati-karsiliginda-ailesinden-bir-milyon-ruble-istiyor-1089808988.html
Ukrayna ordusu esir Rus askerin hayatı karşılığında ailesinden bir milyon ruble istiyor
Ukrayna ordusu esir Rus askerin hayatı karşılığında ailesinden bir milyon ruble istiyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin esir düşen Rus asker İgor Şegolevatıy’ın takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble istediği... 29.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-29T19:44+0300
2024-10-29T19:44+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
esir
rus askeri
fidye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089808721_0:37:750:459_1920x0_80_0_0_5b5081d13639016c6ef73b582288343e.png
Üvey kardeşi Aleksandr Serikov, Sputnik’e demecinde Ukrayna tarafının esir düşen Rus asker İgor Şegolevatıy’ın takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble talep ettiğini anlattı.Topçu olarak görev yapan Şegolevatıy, ekim başlarında bir hücum birliğine transfer edilmiş, en son 5 Ekim’de ailesiyle son kez temasa geçmişti. 12 Ekim’de ise yakınlarına, İgor’un başı sarılmış halde ‘istedikleri yere’ para göndermeleri çaprısıda bulunduğu bir video gönderildi.Aleksandr, “Telefon ettiler, dediler ki, yaşamasını istiyorsanız bir milyon (ruble) aktarın, böylece (takas için) listeye alınabilirmiş. Zorbalığa uğrarken görüntülendiği videoyu çocuklara göndermekle tehdit ediyorlar, onu dışarı atacaklarını, köpeklerin onu yiyeceğini ya da öleceğini söylüyorlar” diye anlattı.Şantajın bir hafta boyunca devam ettiğini anlatan Aleksandr, kendisini küratör olarak tanıtan bir kadının her akşam aradığını, ölümle tehdit ederek gerekli miktarın 21 Ekim’e kadar gönderilmesini talep ettiğini, aksi halde İgor’un cenazesini bile alamayacaklarını söylediğini dile getirdi.Son videoda ise Şegolevatıy’a kaba bir şekilde paranın neden gönderilmediği soruluyor. Serikov’a göre bu videodan sonra iletişime geçen olmadı.Sputnik’in eline geçen kaydedilmiş telefon görüşmesinde ise Ukrayna askerlerinin, fidyenin ödenmemesi durumunda Rus esir Şegolevatıy’ı ‘en acı verici şekilde’ öldüreceğini söylenerek tehdit ediliyor.Kayda göre Ukrayna tarafını temsil eden kadın, “İnsanları çok kızdırırsanız en sapıkça, en acı şekilde onun işini bitirirler, video ise size ya da çocuklara gönderilebilir. Muhtemelen kiminle konuştuğunuzu anlamıyorsunuz” diye konuşuyor.Fidyesi yatırılmayan esirlerin öldürüldüğünü söyleyen kadın, “Gereksiz olanlar, para ödeyecek kimsesi olmayanlar, ya da ödemesi yapılmak istenmeyen kişiler var. Bu kişiler harcanıyor. Eğer küratörü ararsam o bu gece köpek gibi ölecek. Onun gibileri ormana götürülüyor ve orada vahşi hayvanlar tarafından yeniliyor. Hayatta mı yoksa ölmüş mü olacakları, buna karar verenlerin sapkın beyinlerine kalmış bir şey” ifadelerini kullanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/bryansk-provokasyonu-sahada-basarisiz-olan-ukrayna-ve-ciain-teror-yontemlerine-basvurdugu-yeni-bir-1089780164.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1d/1089808721_45:0:705:495_1920x0_80_0_0_cec3f79a40cd444c1910369cc7fde0d5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir, rus askeri, fidye
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, esir, rus askeri, fidye

Ukrayna ordusu esir Rus askerin hayatı karşılığında ailesinden bir milyon ruble istiyor

19:44 29.10.2024
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaUkrayna askerleri
Ukrayna askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Abone ol
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin esir düşen Rus asker İgor Şegolevatıy’ın takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble istediği öğrenildi.
Üvey kardeşi Aleksandr Serikov, Sputnik’e demecinde Ukrayna tarafının esir düşen Rus asker İgor Şegolevatıy’ın takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble talep ettiğini anlattı.
Topçu olarak görev yapan Şegolevatıy, ekim başlarında bir hücum birliğine transfer edilmiş, en son 5 Ekim’de ailesiyle son kez temasa geçmişti. 12 Ekim’de ise yakınlarına, İgor’un başı sarılmış halde ‘istedikleri yere’ para göndermeleri çaprısıda bulunduğu bir video gönderildi.
Aleksandr, “Telefon ettiler, dediler ki, yaşamasını istiyorsanız bir milyon (ruble) aktarın, böylece (takas için) listeye alınabilirmiş. Zorbalığa uğrarken görüntülendiği videoyu çocuklara göndermekle tehdit ediyorlar, onu dışarı atacaklarını, köpeklerin onu yiyeceğini ya da öleceğini söylüyorlar” diye anlattı.
Şantajın bir hafta boyunca devam ettiğini anlatan Aleksandr, kendisini küratör olarak tanıtan bir kadının her akşam aradığını, ölümle tehdit ederek gerekli miktarın 21 Ekim’e kadar gönderilmesini talep ettiğini, aksi halde İgor’un cenazesini bile alamayacaklarını söylediğini dile getirdi.
Son videoda ise Şegolevatıy’a kaba bir şekilde paranın neden gönderilmediği soruluyor. Serikov’a göre bu videodan sonra iletişime geçen olmadı.
Sputnik’in eline geçen kaydedilmiş telefon görüşmesinde ise Ukrayna askerlerinin, fidyenin ödenmemesi durumunda Rus esir Şegolevatıy’ı ‘en acı verici şekilde’ öldüreceğini söylenerek tehdit ediliyor.
Kayda göre Ukrayna tarafını temsil eden kadın, “İnsanları çok kızdırırsanız en sapıkça, en acı şekilde onun işini bitirirler, video ise size ya da çocuklara gönderilebilir. Muhtemelen kiminle konuştuğunuzu anlamıyorsunuz” diye konuşuyor.
Fidyesi yatırılmayan esirlerin öldürüldüğünü söyleyen kadın, “Gereksiz olanlar, para ödeyecek kimsesi olmayanlar, ya da ödemesi yapılmak istenmeyen kişiler var. Bu kişiler harcanıyor. Eğer küratörü ararsam o bu gece köpek gibi ölecek. Onun gibileri ormana götürülüyor ve orada vahşi hayvanlar tarafından yeniliyor. Hayatta mı yoksa ölmüş mü olacakları, buna karar verenlerin sapkın beyinlerine kalmış bir şey” ifadelerini kullanıyor.
《美国新闻与世界报道》：俄军被评为世界最强 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2024
Ukrayna krizi
Bryansk provokasyonu: 'Sahada başarısız olan Ukrayna ve CIA'in terör yöntemlerine başvurduğu yeni bir vaka'
09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала