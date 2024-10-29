https://anlatilaninotesi.com.tr/20241029/ukrayna-ordusu-esir-rus-askerin-hayati-karsiliginda-ailesinden-bir-milyon-ruble-istiyor-1089808988.html

Ukrayna ordusu esir Rus askerin hayatı karşılığında ailesinden bir milyon ruble istiyor

Ukrayna ordusu esir Rus askerin hayatı karşılığında ailesinden bir milyon ruble istiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin esir düşen Rus asker İgor Şegolevatıy’ın takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble istediği... 29.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-29T19:44+0300

2024-10-29T19:44+0300

2024-10-29T19:44+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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rus askeri

fidye

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Üvey kardeşi Aleksandr Serikov, Sputnik’e demecinde Ukrayna tarafının esir düşen Rus asker İgor Şegolevatıy’ın takas listelerine alınması karşılığında yakınlarından bir milyon ruble talep ettiğini anlattı.Topçu olarak görev yapan Şegolevatıy, ekim başlarında bir hücum birliğine transfer edilmiş, en son 5 Ekim’de ailesiyle son kez temasa geçmişti. 12 Ekim’de ise yakınlarına, İgor’un başı sarılmış halde ‘istedikleri yere’ para göndermeleri çaprısıda bulunduğu bir video gönderildi.Aleksandr, “Telefon ettiler, dediler ki, yaşamasını istiyorsanız bir milyon (ruble) aktarın, böylece (takas için) listeye alınabilirmiş. Zorbalığa uğrarken görüntülendiği videoyu çocuklara göndermekle tehdit ediyorlar, onu dışarı atacaklarını, köpeklerin onu yiyeceğini ya da öleceğini söylüyorlar” diye anlattı.Şantajın bir hafta boyunca devam ettiğini anlatan Aleksandr, kendisini küratör olarak tanıtan bir kadının her akşam aradığını, ölümle tehdit ederek gerekli miktarın 21 Ekim’e kadar gönderilmesini talep ettiğini, aksi halde İgor’un cenazesini bile alamayacaklarını söylediğini dile getirdi.Son videoda ise Şegolevatıy’a kaba bir şekilde paranın neden gönderilmediği soruluyor. Serikov’a göre bu videodan sonra iletişime geçen olmadı.Sputnik’in eline geçen kaydedilmiş telefon görüşmesinde ise Ukrayna askerlerinin, fidyenin ödenmemesi durumunda Rus esir Şegolevatıy’ı ‘en acı verici şekilde’ öldüreceğini söylenerek tehdit ediliyor.Kayda göre Ukrayna tarafını temsil eden kadın, “İnsanları çok kızdırırsanız en sapıkça, en acı şekilde onun işini bitirirler, video ise size ya da çocuklara gönderilebilir. Muhtemelen kiminle konuştuğunuzu anlamıyorsunuz” diye konuşuyor.Fidyesi yatırılmayan esirlerin öldürüldüğünü söyleyen kadın, “Gereksiz olanlar, para ödeyecek kimsesi olmayanlar, ya da ödemesi yapılmak istenmeyen kişiler var. Bu kişiler harcanıyor. Eğer küratörü ararsam o bu gece köpek gibi ölecek. Onun gibileri ormana götürülüyor ve orada vahşi hayvanlar tarafından yeniliyor. Hayatta mı yoksa ölmüş mü olacakları, buna karar verenlerin sapkın beyinlerine kalmış bir şey” ifadelerini kullanıyor.

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