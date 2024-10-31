https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/uaea-zaporojye-ngsnin-reaktorlerinden-birinde-su-sizintisi-tespit-edildi-1089905212.html

UAEA: Zaporojye NGS’nin reaktörlerinden birinde su sızıntısı tespit edildi

UAEA: Zaporojye NGS’nin reaktörlerinden birinde su sızıntısı tespit edildi

Sputnik Türkiye

Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin reaktörlerinden birinde su sızıntısı tespit edildiği bildirildi. 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T23:46+0300

2024-10-31T23:46+0300

2024-10-31T23:45+0300

dünya

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

zaporojye nükleer güç santrali

reaktör

sızıntı

ekipman

nükleer

güvenlik

radyoaktif

dinyeper nehri

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan (UAEA) yapılan açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin reaktörlerinden birinde su sızıntısı tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, “Acil bir nükleer güvenlik sorunu görmememize rağmen Ajans bu konuyu yakından izlemeye devam edecektir. Genel olarak, çatışma koşullarında Zaporojye NGS’nin ekipmanlarının düzenli bakımı karşımızda zorlu bir iş olarak duruyor” denildi.UAEA’nın santralde görevli uzmanlarının her gün patlama sesleri duymaya devam ettiği, ancak tesiste herhangi bir hasar olduğuna dair bir rapor bulunmadığı kaydedildi.29 Ekim’de UAEA uzmanlarının reaktör soğutucu pompa destek sisteminde su sızıntısı olduğuna dair bilgi almalarının ardından 1 numaralı güç ünitesine geçerek kaynak çalışmalarının yapılabilmesi için birinci devredeki basıncı atmosferik seviyeye düşürme çalışmalarına başladığı, kaynak noktalarının radyografik incelemesinin şu anda devam ettiği belirtildi.Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken Ukrayna tarafı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-nukleer-santralindeki-guvenlik-durumu-son-derece-tehlikeli--1089646800.html

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uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), zaporojye nükleer güç santrali, reaktör, sızıntı, ekipman, nükleer, güvenlik, radyoaktif, dinyeper nehri, avrupa