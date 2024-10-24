https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-nukleer-santralindeki-guvenlik-durumu-son-derece-tehlikeli--1089646800.html

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumu son derece tehlikeli

UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumu son derece tehlikeli

Sputnik Türkiye

Santralde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki bu ay itibarıyla ikinci kez, kalan tek 330... 24.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-24T23:49+0300

2024-10-24T23:49+0300

2024-10-24T23:49+0300

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rafael grossi

rafael mariano grossi

zaporojye

zaporojye nükleer güç santrali

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Santralde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki bu ay itibarıyla ikinci kez, kalan tek 330 kilovoltluk yedek güç hattıyla bağlantısını kaybettiğini belirtti. Söz konusu bu durumun santrali, reaktör soğutması ve diğer hayati nükleer güvenlik işlevleri için tek bir dış elektrik kaynağına bağımlı hale getirdiği aktarıldı.Ekim ayının başlarında Zaporojye Nükleer Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, verdiği demeçte, santralin bulunduğu uydu kent Energodar’ın Ukrayna birlikleri tarafından neredeyse her gün bombalandığını aktarmıştı. UAEA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Grossi, "Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki nükleer güvenlik durumu son derece kırılgan olmaya devam ediyor" cümlesine yer verdi. Grossi, sahadaki dış elektrik kesintilerinin mevcut çatışma sırasında sıkça meydana geldiğine de dikkat çekti.

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