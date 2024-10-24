https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-nukleer-santralindeki-guvenlik-durumu-son-derece-tehlikeli--1089646800.html
UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumu son derece tehlikeli
UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumu son derece tehlikeli
Sputnik Türkiye
Santralde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki bu ay itibarıyla ikinci kez, kalan tek 330... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T23:49+0300
2024-10-24T23:49+0300
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Santralde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki bu ay itibarıyla ikinci kez, kalan tek 330 kilovoltluk yedek güç hattıyla bağlantısını kaybettiğini belirtti. Söz konusu bu durumun santrali, reaktör soğutması ve diğer hayati nükleer güvenlik işlevleri için tek bir dış elektrik kaynağına bağımlı hale getirdiği aktarıldı.Ekim ayının başlarında Zaporojye Nükleer Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, verdiği demeçte, santralin bulunduğu uydu kent Energodar’ın Ukrayna birlikleri tarafından neredeyse her gün bombalandığını aktarmıştı. UAEA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Grossi, "Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki nükleer güvenlik durumu son derece kırılgan olmaya devam ediyor" cümlesine yer verdi. Grossi, sahadaki dış elektrik kesintilerinin mevcut çatışma sırasında sıkça meydana geldiğine de dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/zaporojye-ngsyi-ziyaret-eden-grossi-santraldeki-nukleer-guvenlik-bilesenlerinin-tamami-zarar-gormus-1087645204.html
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uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali
uaea, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), rafael grossi, rafael mariano grossi, zaporojye, zaporojye nükleer güç santrali
UAEA Genel Direktörü Grossi: Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki güvenlik durumu son derece tehlikeli
Santralde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki bu ay itibarıyla ikinci kez, kalan tek 330 kilovoltluk yedek güç hattıyla bağlantısını kaybettiğini belirtti.
Santralde meydana gelen elektrik kesintisiyle ilgili açıklamada bulunan Rafael Grossi, Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki bu ay itibarıyla ikinci kez, kalan tek 330 kilovoltluk yedek güç hattıyla bağlantısını kaybettiğini belirtti.
Söz konusu bu durumun santrali, reaktör soğutması ve diğer hayati nükleer güvenlik işlevleri için tek bir dış elektrik kaynağına bağımlı hale getirdiği aktarıldı.
Ekim ayının başlarında Zaporojye Nükleer Santrali İletişim Direktörü Yevgeniya Yaşina, verdiği demeçte, santralin bulunduğu uydu kent Energodar’ın Ukrayna birlikleri tarafından neredeyse her gün bombalandığını aktarmıştı.
UAEA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında Grossi, "Zaporojye Nükleer Santrali'ndeki nükleer güvenlik durumu son derece kırılgan olmaya devam ediyor" cümlesine yer verdi. Grossi, sahadaki dış elektrik kesintilerinin mevcut çatışma sırasında sıkça meydana geldiğine de dikkat çekti.