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'Sahte madeni Euro' operasyonu: Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi
'Sahte madeni Euro' operasyonu: Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi
Sputnik Türkiye
Edirne'de düzenlenen operasyon sonucunda İstanbul'da basılan sahte euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da ürettikleri sahte madeni euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyon sonucunda ekipler, kent merkezinde sahte madeni 2 euro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi.Operasyonda 947 adet sahte 2 euro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, euro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı,1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delmeye yarayan matkap ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi. Tespitler sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbulda-kargo-gemisinde-vinc-devrildi-3-murettebat-hastaneye-kaldirildi-1089901696.html
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'Sahte madeni Euro' operasyonu: Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi

22:56 31.10.2024
© AA / Edirne Emniyet MüdürlüğüEdirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da ürettikleri sahte madeni avroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, sahte avrolar ile basma kalıpları ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da ürettikleri sahte madeni avroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı, 3 şüpheliye ev hapsi verildi, 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda, sahte avrolar ile basma kalıpları ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA / Edirne Emniyet Müdürlüğü
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Edirne'de düzenlenen operasyon sonucunda İstanbul'da basılan sahte euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da ürettikleri sahte madeni euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucunda ekipler, kent merkezinde sahte madeni 2 euro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi.
Operasyonda 947 adet sahte 2 euro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, euro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı,1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delmeye yarayan matkap ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tespitler sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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İstanbul'da kargo gemisinde vinç devrildi: 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı
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