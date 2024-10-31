https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/sahte-madeni-euro-operasyonu-gozaltina-alinan-6-kisiden-1i-tutuklanirken-3-kisiye-ev-hapsi-verildi-1089904754.html
'Sahte madeni Euro' operasyonu: Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi
'Sahte madeni Euro' operasyonu: Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi
Sputnik Türkiye
Edirne'de düzenlenen operasyon sonucunda İstanbul'da basılan sahte euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T22:56+0300
2024-10-31T22:56+0300
2024-10-31T22:56+0300
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da ürettikleri sahte madeni euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyon sonucunda ekipler, kent merkezinde sahte madeni 2 euro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi.Operasyonda 947 adet sahte 2 euro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, euro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı,1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delmeye yarayan matkap ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi. Tespitler sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbulda-kargo-gemisinde-vinc-devrildi-3-murettebat-hastaneye-kaldirildi-1089901696.html
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'Sahte madeni Euro' operasyonu: Gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi
Edirne'de düzenlenen operasyon sonucunda İstanbul'da basılan sahte euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri tutuklanırken 3 kişiye ev hapsi verildi, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından İstanbul'da ürettikleri sahte madeni euroları Edirne'de piyasaya sürdüğü iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyon sonucunda ekipler, kent merkezinde sahte madeni 2 euro paraların piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Paraların İstanbul'da bir atölyede üretildiği belirlendi.
Operasyonda 947 adet sahte 2 euro madeni para, 61 parça para boyutlarına göre basma kalıbı olduğu değerlendirilen metal kalıplar, euro şekilleri olan metal plaka, 1050 farklı ebatlarda farklı renklerde içi boş halka, 200 farklı ebatlarda göbek, 1 lazer kesim cihazı,1 kompresörlü pres makinesi, 1 metal delmeye yarayan matkap ve ekipmanları, 1 ruhsatsız tabanca, 16 tablet uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tespitler sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, 1'i tutuklandı, 3'ü ev hapsi ile cezalandırıldı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.