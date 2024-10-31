https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbulda-kargo-gemisinde-vinc-devrildi-3-murettebat-hastaneye-kaldirildi-1089901696.html

İstanbul'da kargo gemisinde vinç devrildi: 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da kargo gemisinde vinç devrildi: 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da demirli vaziyette bulunan bir geminin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu gemi mürettebatından 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralanan 3... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T21:25+0300

2024-10-31T21:25+0300

2024-10-31T21:25+0300

türkiye

kargo gemisi

vinç

yaralı

ağır yaralı

mürettebat

istanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089901509_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_5e1acd7b7adda93903cf19792243a39f.jpg

İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.Yapılan ikinci duyuruda, gemide yaralanan 3 mürettebatın kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbul-pendik-aciklarinda-gemi-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1089883846.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kargo gemisi, vinç, yaralı, ağır yaralı, mürettebat, istanbul