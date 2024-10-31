https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbulda-kargo-gemisinde-vinc-devrildi-3-murettebat-hastaneye-kaldirildi-1089901696.html
İstanbul'da kargo gemisinde vinç devrildi: 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da kargo gemisinde vinç devrildi: 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da demirli vaziyette bulunan bir geminin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu gemi mürettebatından 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralanan 3... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T21:25+0300
2024-10-31T21:25+0300
2024-10-31T21:25+0300
türkiye
kargo gemisi
vinç
yaralı
ağır yaralı
mürettebat
istanbul
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İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.Yapılan ikinci duyuruda, gemide yaralanan 3 mürettebatın kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/istanbul-pendik-aciklarinda-gemi-yangini-ekipler-bolgeye-sevk-edildi-1089883846.html
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kargo gemisi, vinç, yaralı, ağır yaralı, mürettebat, istanbul
kargo gemisi, vinç, yaralı, ağır yaralı, mürettebat, istanbul
İstanbul'da kargo gemisinde vinç devrildi: 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı
İstanbul'da demirli vaziyette bulunan bir geminin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu gemi mürettebatından 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yaralanan 3 mürettabat kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi.
İstanbul'da Ahırkapı açıklarına demirleyen kargo gemisinin güvertesindeki vincin devrilmesi sonucu yaralanan 3 mürettebat hastaneye kaldırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ahırkapı’da demirli vaziyetteyken güvertesindeki vincin (kreyn) devrilmesi nedeniyle 3 mürettebatı yaralanan ANKA SUN isimli gemi için, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz ve KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi" ifadeleri kullanıldı.
Yapılan ikinci duyuruda, gemide yaralanan 3 mürettebatın kıyıda hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildiği belirtildi.