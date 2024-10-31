Rusya: İsrail ve Lübnan arasında barışın tesisi için çalışıyoruz
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İsrail ile Lübnan arasında barışın tesisi için yardıma hazır olduklarını anlatan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, rehinelerin serbest kalması için İsrail ve Hamas'la çalıştıklarını da kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, son dönemde gerilimin tırmandığı İsrail ile Lübnan arasında barışın tesisi için yardıma hazır olduklarını ve bu konuda çalışma yürüttüklerini belirtti.
Sputnik'e demeç veren Bogdanov, "Lübnan konusunda tüm taraflarla temas halindeyiz. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak, 1701 sayılı karar üzerinde çalışıyor, hem New York hem de diğer platformlarda ve ikili temaslarda gerçekleştirilen tüm istişarelere aktif şekilde katılıyoruz" dedi.
Rusya'nın barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya elbette hazır olduğunu kaydeden Bogdanov, "Bunun için tarafların çıkarlarının zarar görmemesini sağlayacak karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmalara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e demeç veren Bogdanov, "Lübnan konusunda tüm taraflarla temas halindeyiz. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak, 1701 sayılı karar üzerinde çalışıyor, hem New York hem de diğer platformlarda ve ikili temaslarda gerçekleştirilen tüm istişarelere aktif şekilde katılıyoruz" dedi.
Rusya'nın barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sunmaya elbette hazır olduğunu kaydeden Bogdanov, "Bunun için tarafların çıkarlarının zarar görmemesini sağlayacak karşılıklı olarak kabul edilebilir anlaşmalara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
'Rehinelerin serbest kalması için İsrail ve Hamas'la çalışıyoruz'
Bogdanov, Rusya'nın rehinelerin serbest bırakılması için İsrail ve Hamas'la çalıştığını da söyledi.
Rus yetkili, "Rehinelerin ve rehineler arasındaki Rusya vatandaşlarının özgürlüğüne kavuşması konusunda hem İsrail hem de Hamas'la temaslarımız oldu. Hem Doha'daki hem de Tel Aviv'deki büyükelçiliğimiz çok aktif çalışmalar yaptı ve çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.
Rus yetkili, "Rehinelerin ve rehineler arasındaki Rusya vatandaşlarının özgürlüğüne kavuşması konusunda hem İsrail hem de Hamas'la temaslarımız oldu. Hem Doha'daki hem de Tel Aviv'deki büyükelçiliğimiz çok aktif çalışmalar yaptı ve çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.
'830 binden fazla Lübnanlı yerlerinden edildi'
Bu arada Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ile Hizbullah arasında çatışmalar ve Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması nedeniyle 830'den fazla Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.
UNIFIL'in açıklamasında, "8 Ekim 2023'te bu yana yüzde 52'i kadın ve yüzde 48'i erkek olmak üzere 834 bin 746 kişinin yerlerinden edildiği belirlendi. Bu kişilerin 189 bin 298'i 1100 barınaklara yerleştirilmiş olup bunların 935'i tamamen dolmuş durumda" ifadelerine yer verildi.
UNIFIL'in açıklamasında, "8 Ekim 2023'te bu yana yüzde 52'i kadın ve yüzde 48'i erkek olmak üzere 834 bin 746 kişinin yerlerinden edildiği belirlendi. Bu kişilerin 189 bin 298'i 1100 barınaklara yerleştirilmiş olup bunların 935'i tamamen dolmuş durumda" ifadelerine yer verildi.