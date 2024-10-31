https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/iran-israilin-saldirisina-abd-baskanlik-secimlerinden-once-karsilik-verebilir-1089891568.html

'İran, İsrail'in saldırısına ABD başkanlık seçimlerinden önce karşılık verebilir'

'İran, İsrail'in saldırısına ABD başkanlık seçimlerinden önce karşılık verebilir'

Sputnik Türkiye

İsrail'in İran'daki hedefleri vurduğu 26 Ekim'deki hava saldırılarının yankıları sürerken ABD medyasında Tahran'ın olası yanıtıyla ilgili bir iddia yer aldı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-31T15:40+0300

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2024-10-31T15:40+0300

dünya

israil

iran

gazze

gazze şeridi

endonezya

beyt lahiye

cibaliye mülteci kampı

abd başkanlık seçimleri

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İran'ın İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarına ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce yanıt verebileceği belirtildi.CNN'e konuşan üst düzey bir kaynak, "İran'ın saldırganlığa yanıtı acı verici olacak. Bu muhtemelen ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşecek" dedi.Kaynak, İran'ın olası yanıtı için kesin bir tarih vermekten kaçındı.'İsrail, Gazze'de bir hastane ile iki okulun yakınına saldırdı'İsrail ordusu, 27 gündür kuşatma ve bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Fahura bölgesi yakınlarındaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine girdi, araçlardan hastaneye ve çevresine makineli tüfeklerle ateş açıldı.İsrail ordusu, İHA'larla iki okuldaki yerinden edilmiş kişileri, okulları boşaltmalarını istedi. İsrail ordusunun tehdidi ardından insanların Beyt Lahiye'deki Şeyma bölgesine doğru harekete geçtiği görüldü.İsrail'in Şeyh Zayid, Kalibu Tepesi, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı bölgelerinde topçu ve hava saldırıları düzenlediğini aktaran tanıklar, söz konusu bölgelerde askeri araçlarından ateş açılmasını yanı sıra İHA'larla da saldırılar gerçekleştirildiğini anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1089888073.html

israil

iran

gazze

gazze şeridi

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beyt lahiye

cibaliye mülteci kampı

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israil, iran, gazze, gazze şeridi, endonezya, beyt lahiye, cibaliye mülteci kampı, abd başkanlık seçimleri