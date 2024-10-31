'İran, İsrail'in saldırısına ABD başkanlık seçimlerinden önce karşılık verebilir'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
YERİ VE ZAMANI
Cumhuriyet'in unutulan projesi: Sosyal fabrikalar
00:02
48 dk
GÜN ORTASI 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyet ve kadın
01:01
54 dk
EKONOMİ PANORAMA 29 EKİM ÖZEL
Cumhuriyetin ekonomi panoraması
02:01
54 dk
FUTBOL SAATİ 29 EKİM ÖZEL
Milli takımın İspanya’da mahsur kalma hikâyesi
03:02
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Cumhuriyet ulus devletin inşasıdır
04:01
48 dk
EKSEN
‘İşte İnebolu ve o mühimmatlar olmasa bugün yoktuk biz’
05:01
26 dk
EKSEN 29 EKİM ÖZEL
Türkiye-Sovyet ilişkileri ve bugüne yansıyan tablo
05:28
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Yenidoğan çetesi iddianamesi: ‘Hastane sahipleriyle ilgili hiçbir ayrıntı yok’
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mafyalaşan site yönetimlerine karşı atılması gereken adımlar
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'de beyin göçü alarm veriyor
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran, İsrail'e yanıt verirse ABD bunu bir bahane olarak kullanabilir'
16:04
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:31
4 dk
YOL ARKADAŞI
'Al sana bir Kürt, al sana bir Kürt daha'
17:35
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: 7.2'lik deprem üretebilir, tsunami tehlikesi var
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Firari FETÖ'cünün kızı 1 milyon aboneli fenomen çıktı
19:43
2 dk
SESLİ HABER
Ocak ayında elektrik ve doğalgaz zammı olacak mı?
20:04
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Çözüm Süreci'nin aktörleri tedirgin mi?
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Öğretmenlikten müzisyenliğe: Maral Ataman'ın eğlenceli öyküsü
12:05
84 dk
HABER MASASI
Mitolojik hikayelere konu olan çiçekler
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekada ülkenin bugünleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Açlık, yoksulluk sınırı rakamları belli oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
AB ve NATO yeni görev gücü kuracak
19:09
1 dk
ÖZEL HABER
ABD erken oy kullanma verileri: Salıncak eyaletlerde kim önde?
19:22
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan tazminat talep etti, Alman Cumhurbaşkanı reddetti
19:53
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/iran-israilin-saldirisina-abd-baskanlik-secimlerinden-once-karsilik-verebilir-1089891568.html
'İran, İsrail'in saldırısına ABD başkanlık seçimlerinden önce karşılık verebilir'
'İran, İsrail'in saldırısına ABD başkanlık seçimlerinden önce karşılık verebilir'
Sputnik Türkiye
İsrail'in İran'daki hedefleri vurduğu 26 Ekim'deki hava saldırılarının yankıları sürerken ABD medyasında Tahran'ın olası yanıtıyla ilgili bir iddia yer aldı... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T15:40+0300
2024-10-31T15:40+0300
dünya
israil
iran
gazze
gazze şeridi
endonezya
beyt lahiye
cibaliye mülteci kampı
abd başkanlık seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089465766_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9df408e124136622f802764c6a70b432.jpg
İran'ın İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarına ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce yanıt verebileceği belirtildi.CNN'e konuşan üst düzey bir kaynak, "İran'ın saldırganlığa yanıtı acı verici olacak. Bu muhtemelen ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşecek" dedi.Kaynak, İran'ın olası yanıtı için kesin bir tarih vermekten kaçındı.'İsrail, Gazze'de bir hastane ile iki okulun yakınına saldırdı'İsrail ordusu, 27 gündür kuşatma ve bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Fahura bölgesi yakınlarındaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine girdi, araçlardan hastaneye ve çevresine makineli tüfeklerle ateş açıldı.İsrail ordusu, İHA'larla iki okuldaki yerinden edilmiş kişileri, okulları boşaltmalarını istedi. İsrail ordusunun tehdidi ardından insanların Beyt Lahiye'deki Şeyma bölgesine doğru harekete geçtiği görüldü.İsrail'in Şeyh Zayid, Kalibu Tepesi, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı bölgelerinde topçu ve hava saldırıları düzenlediğini aktaran tanıklar, söz konusu bölgelerde askeri araçlarından ateş açılmasını yanı sıra İHA'larla da saldırılar gerçekleştirildiğini anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/rusya-silahli-kuvvetleri-donetsk-halk-cumhuriyetinde-bir-yerlesimde-daha-kontrolu-sagladi-1089888073.html
israil
iran
gazze
gazze şeridi
endonezya
beyt lahiye
cibaliye mülteci kampı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/15/1089465766_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_13b8ac80a2ed90617f18b2203a8f9523.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
israil, iran, gazze, gazze şeridi, endonezya, beyt lahiye, cibaliye mülteci kampı, abd başkanlık seçimleri
israil, iran, gazze, gazze şeridi, endonezya, beyt lahiye, cibaliye mülteci kampı, abd başkanlık seçimleri

'İran, İsrail'in saldırısına ABD başkanlık seçimlerinden önce karşılık verebilir'

15:40 31.10.2024
© AA / Murat Şengülİsrail ordusundan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı
İsrail ordusundan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AA / Murat Şengül
Abone ol
İsrail'in İran'daki hedefleri vurduğu 26 Ekim'deki hava saldırılarının yankıları sürerken ABD medyasında Tahran'ın olası yanıtıyla ilgili bir iddia yer aldı. Bu arada İsrail, Gazze'de bir hastane ve iki okulun yakınına saldırdı.
İran'ın İsrail'in 26 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarına ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden önce yanıt verebileceği belirtildi.

CNN'e konuşan üst düzey bir kaynak, "İran'ın saldırganlığa yanıtı acı verici olacak. Bu muhtemelen ABD'deki başkanlık seçimlerinden önce gerçekleşecek" dedi.

Kaynak, İran'ın olası yanıtı için kesin bir tarih vermekten kaçındı.

'İsrail, Gazze'de bir hastane ile iki okulun yakınına saldırdı'

İsrail ordusu, 27 gündür kuşatma ve bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askeri araçları, Fahura bölgesi yakınlarındaki Tel Zater ve Tel Rabi okulları ile Endonezya Hastanesi çevresine girdi, araçlardan hastaneye ve çevresine makineli tüfeklerle ateş açıldı.

İsrail ordusu, İHA'larla iki okuldaki yerinden edilmiş kişileri, okulları boşaltmalarını istedi. İsrail ordusunun tehdidi ardından insanların Beyt Lahiye'deki Şeyma bölgesine doğru harekete geçtiği görüldü.

İsrail'in Şeyh Zayid, Kalibu Tepesi, Beyt Lahiya ve Cibaliya Mülteci Kampı bölgelerinde topçu ve hava saldırıları düzenlediğini aktaran tanıklar, söz konusu bölgelerde askeri araçlarından ateş açılmasını yanı sıra İHA'larla da saldırılar gerçekleştirildiğini anlattı.
Rus çoklu roketatar Grad - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
Ukrayna krizi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde bir yerleşimde daha kontrolü sağladı
14:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала